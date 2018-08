Demi Lovato rompe su silencio tras la sobredosis: "Necesito tiempo para curarme"

La cantante estadounidense Demi Lovato ha roto su silencio después de la sobredosis que sufrió el pasado 24 de julio por la que tuvo que ser ingresada en un hospital de Los Ángeles.

Lovato ha colgado un comunicado en su cuenta de Instagram en la que asegura que nunca ha ocultado sus adicciones y que se trata de una enfermedad con la que hay que luchar cada día.

"Yo siempre he sido transparente sobre mi paso por las adicciones. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparezca o se desvanezca con el tiempo. Es algo con lo que tengo que continuar para superarlo y aún no lo he conseguido", comienza su carta a los fans la cantante.

Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 5 Ago, 2018 a las 1:53 PDT

La estrella estadounidense ya ha anunciado que va a ingresar en una clínica de desintoxicación cuando salga del hospital Cedars-Sinai, a cuyo personal ha agradecido su apoyo incondicional y diario.

"Quiero dar gracias a Dios por estar viva y bien. A mis fans, les estaré siempre agradecida por todo el amor y el apoyo que me han dado durante esta semana. Vuestros pensamientos positivos y vuestras plegarias me han ayudado a navegar por este difícil tiempo", ha añadido.

Demi Lovato ha querido concluir sus primeras palabras tras la sobredosis con una petición y una promesa.

"Ahora necesito tiempo para curarme y centrarme en estar limpia y en el camino de la recuperación. Nunca voy a olvidar el amor que me habéis dado y estoy deseando que llegue el día en el que pueda decir que he salido de esto".

¿La promesa? "Seguiré luchando".