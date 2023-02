El truco del lavavajillas para cocer las patatas en la mitad de tiempo

Las patatas son imprescindibles en nuestra alimentación, un delicioso alimento que se puede comer de infinidad de formas, ya sean fritas, asadas, cocidas, en una ensaladilla rusa, en una tortilla…, e incluso es un tubérculo del cual es posible aprovechar hasta su piel. Sin embargo, una de las mejores maneras de comerlas, por resultar más saludables, es cocidas.

Las patatas cocidas se pueden preparar de una forma más rápida y en esta ocasión te vamos a explicar el truco para cocer las patatas en la mitad de tiempo, lo que hará que a buen seguro te decidas a elaborarlas en cualquier ocasión.

Las mejores variedades de patatas para cocer

Existen multitud de variedades de patatas, como son: Monalisa, Kennebec, Vitelotte, Russet…, todas ellas deliciosas, pero con la particularidad de que no todas sirven para todo. De esta manera, hay que saber bien cuáles son las mejores para hacer guisos, cuáles son las mejores para freír o cuales son las más indicadas para cocer, ya que cambian en su textura, dulzor…

[¿Cómo hacer las patatas a la importancia de Dabiz Muñoz? La receta más fácil que puedes hacer en casa]

A la hora de hablar de la mejor variedad de patata para cocer, hay que recomendar a la Kennebec y a la Red Pontiac, si bien esta última es menos habitual. También puedes usar la Monalisa o las Desirée y Jaerla, que son menos habituales. La mejor opción es optar por una patata nueva, y siempre que se pueda, Spunta.

Consejos para cocer las patatas

A la hora de cocer las patatas hay diferentes consejos que hay que tener en cuenta para conseguir el mejor resultado, debiendo destacar los siguientes:

Lava las patatas: aunque pueda parecer lógico, es muy importante lavar bien las patatas, ya que estas podrían tener restos de tierra, impurezas, e incluso posibles químicos usados en su producción. Esto es de aún mayor importancia cuando las consumas con piel. Además, te recomendamos que las laves con agua fría para que queden compactas al cocerlas y la piel esté lo más tersa posible.

aunque pueda parecer lógico, es muy importante lavar bien las patatas, ya que estas podrían tener restos de tierra, impurezas, e incluso posibles químicos usados en su producción. Esto es de aún mayor importancia cuando las consumas con piel. Además, te recomendamos que las laves con agua fría para que queden compactas al cocerlas y la piel esté lo más tersa posible. Con o sin piel: los cocineros recomiendan cocerlas siempre con piel. Esto se debe a que esta actúa a modo de protector de la pulpa durante la cocción, algo que es ideal para prepararlas en ensaladilla, en puré… Además, es precisamente en la piel donde se encuentra el mayor aporte de nutrientes de la patata, por lo que puede ser interesante comerla.

los cocineros recomiendan cocerlas siempre con piel. Esto se debe a que esta actúa a modo de protector de la pulpa durante la cocción, algo que es ideal para prepararlas en ensaladilla, en puré… Además, es precisamente en la piel donde se encuentra el mayor aporte de nutrientes de la patata, por lo que puede ser interesante comerla. Tamaño: a la hora de cocer las patatas, es preferible no elegir aquellas que son de un gran tamaño, ya que tardarán más tiempo en cocer e incluso pueden llegar a quedar crudas en su interior. Para ello, es mejor elegir patatas pequeñas. De esta manera podrás garantizar que tendrán una cocción uniforme y perfecta. Sin embargo, ten en cuenta que, si es de una variedad demasiado tierna, será preferible que optes por un tamaño intermedio para que no se deshaga durante la cocción.

a la hora de cocer las patatas, es preferible no elegir aquellas que son de un gran tamaño, ya que tardarán más tiempo en cocer e incluso pueden llegar a quedar crudas en su interior. Para ello, es mejor elegir patatas pequeñas. De esta manera podrás garantizar que tendrán una cocción uniforme y perfecta. Sin embargo, ten en cuenta que, si es de una variedad demasiado tierna, será preferible que optes por un tamaño intermedio para que no se deshaga durante la cocción. Agua, sal y vinagre: para cocer las patatas es preferible hacer uso de una mezcla de agua, sal y vinagre, un truco tradicional que es fácil y efectivo. Para ello tendrás que poner agua al fuego y, una vez que esté hirviendo, introduce las patatas, agregando una cantidad generosa de sal y un chorrito de vinagre. Así, una vez que estén cocidas tendrán algo más de sabor y no estarán demasiado frágiles.

para cocer las patatas es preferible hacer uso de una mezcla de agua, sal y vinagre, un truco tradicional que es fácil y efectivo. Para ello tendrás que poner agua al fuego y, una vez que esté hirviendo, introduce las patatas, agregando una cantidad generosa de sal y un chorrito de vinagre. Así, una vez que estén cocidas tendrán algo más de sabor y no estarán demasiado frágiles. Contraste de temperatura: sespués de la cocción, justo cuando estén en su punto, y una vez que las retiras del fuego, lo mejor es que no dejes enfriar las patatas poco a poco, sino que lo más aconsejable es hacerlo de manera brusca. Para ello deberás tirar el agua caliente y llenar el cazo con agua fría (mejor si está helada). De esta manera se parará la cocción inmediatamente para que no se pasen y permitirá que la piel se despegue con mayor facilidad.

[Patatas aplastadas al horno, una receta crujiente y adictiva]

El truco para cocer las patatas rápido

Cuánta mayor potencia tenga la placa donde se van a cocinar las patatas cocidas, mejor. En algunas de ellas incluso hay una función "Sprint" para elevar la potencia en la zona de cocción para aumentarla en un 50%. Esta es una gran forma de poder acelerar el proceso, si bien no está al alcance de todos los usuarios al no estar disponible en muchas de las placas del mercado.

El truco que quizás te sorprenda y que te permitirá cocer las patatas en la mitad de tiempo, y que es especialmente útil cuando tienes una gran cantidad de comensales, es que uses tu lavavajillas para cocinarlas. Puedes lavar las patatas y colocarlas en la rejilla de tu lavavajillas limpio. Luego podrás poner un ciclo de lavado rápido y, en unos minutos, las tendrás cocidas y relucientes. No obstante, tienes que saber que no debes agregar jabón ni abrillantador.

Otra opción para cocer las patatas muy rápido y sin necesidad de agua, es utilizar el microondas. Tan solo tienes que lavar bien las patatas y hacer unos orificios en la piel con un tenedor para que no se infle mientras se cocina.

[Cómo hacer patatas castellanas: un guiso sencillo con mucho sabor]



En este caso solo tendrás que introducir en el microondas las patatas durante unos minutos y estarán listas. Dependiendo de la potencia del microondas y del tamaño y variedad de la patata, se necesitarán de más o menos minutos. Deberás ir tocando hasta que veas que están tiernas.

Cómo conservar las patatas

Si no vas a consumir de inmediato las patatas, lo más recomendable es que las conserves con piel. Nunca debes pelarlas para guardarlas, y si no va a ser mucho tiempo, podrás evitar guardarlas en la nevera. Un truco es sumergirlas ya peladas en agua y añadir un chorro de vinagre, de forma que así se evitará que se oxiden.

Sigue los temas que te interesan