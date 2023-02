El trucazo casero para evitar de manera radical que el frío entre por las ventanas

El truco definitivo para aislar las ventanas y no entre frío que triunfa en TikTok.

Cuando llegan los meses de más frío la única opción que contemplamos para hacer frente a la caída de las temperaturas en nuestra casa es a encender la calefacción. Pero esto tendrá muy poco sentido si no somos capaces de retener el calor y este se acaba marchando por las ventajas debido a un mal aislamiento. Una usuaria de TikTok ha compartido con sus seguidores un vídeo que se ha hecho viral en el que detalla el truco tan sencillo que usa ella para conservar su hogar caliente durante esta época del año.

Es cierto que este secreto que posiblemente desconocieras te permitirá ahorrar bastante dinero al cabo del mes. Pero los sistemas de climatización tendrás que activarlos si no quieres pasar frío. Este método que nos enseña consigue evitar la pérdida de calor así como la entrada del frío de la calle. Cualquiera de nosotros puede ponerlo en práctica sin que le suponga un gran esfuerzo.

Ya se sabe lo importante que resulta tener unas ventanas de casa de calidad, que ajusten correctamente y que nos protejan de las inclemencias del exterior. Pero esto no siempre sencillo, sobre todo cuando residimos en un inmueble con unos cuantos años de antigüedad y que apenas ha sufrido mejoras en todo ese tiempo. Por lo general carecen de aislantes modernos y de cerramientos.

El truco que debes poner en práctica para conservar el calor

Esta usuaria de TitTok nos enseña el método que emplea ella para que el frío no entre en su hogar. Su estrategia se ha vuelto viral y son muchos los que ya han experimentado con ella. Básicamente habrá que echar mano de un poco de plástico. Señala en el vídeo compartido en esta red social que contribuye a conservar el calor generado en el interior de la casa.

Para ello recurriremos a un tipo de plástico aislante para ventanas. Únicamente tendremos que pegarlo, y para asegurarnos de que quede bien fijado sobre el cristal y que no tenga burbujas de aire emplearemos un adhesivo y a continuación un secador. Cuando quieras quitarlo, también nos ayudaremos del secador para que el adhesivo pierda fuerza y así se despegue el aislante con más sencillez.

Otros remedios a tener en cuenta para ahorrar en calefacción

Pero hay muchos más remedios que te servirán de gran ayuda en tu intento de mantener una temperatura agradable en el interior de tu vivienda sin dejarte la mitad del sueldo en calefacción o electricidad.

Otra de las opciones que encontramos en internet pasa por instalar burletes en las ventanas y en la puerta de entrada. Resultan muy sencillos de colocar y comprobarás en muy poco tiempo el dinero que te ahorrarás. Ya no será necesario que estés con la calefacción tantas horas al cabo del día.

Por lo general, los que más se usan son los burletes autoadhesivos. Suelen presentar una medida estándar, aunque pueden cortarse para que se adapten mucho mejor a las dimensiones de las ventanas y la puerta. Suelen contar con una lengüeta de goma de caucho o PVC. A la hora de ponerlos no tendrás la más mínima dificultad, ya que será suficiente con limpiar bien la zona sobre la que irán fijados y pegarlos bien ejerciendo una cierta presión.

Pero los usuarios de las redes sociales también nos muestran otro de los trucos que ellos ponen en práctica para que no entre el frío por las ventanas y el invierno no resulta tan duro o al menos no nos suponga un desembolso demasiado elevado. Nos proponen hacernos con una base de carbón y forrarla con papel de aluminio. Lo pondremos en torno al radiador, prácticamente cubriéndolo. Será la forma de que el calor que desprenden estos equipos se refleje hacia todas las zonas de la habitación. Por lo tanto, el calor se distribuirá mucho mejor y conseguiremos que haya una temperatura más elevada en ese espacio.

Gestos muy simples que serán de gran ayuda

Pero también tenemos en nuestras manos la posibilidad de gastar menos en calefacción si somos capaces de llevar a cabo una serie de acciones muy simples. Entre otras cosas procura realizar ventilaciones rápidas por la mañana. Con cinco minutos sería suficiente. A partir de ahí ya tendrás todo el tiempo necesario para que vaya cogiendo temperatura la vivienda.

También se aconseja purgar los radiadores al comienzo del invierno. De poco nos servirán si están llenos de aire y consiguen obstaculizar la circulación del agua que los calienta. Para expulsar ese aire es preciso que gires la válvula de purgado y aguardes a que salga el agua. Para ello necesitarás un pequeño barreño.

Entre los detalles a tener en cuenta también están las rendijas. En la medida de lo posible habría que evitarlas, ya que lo único que consiguen es que se cuele el aire frío y consigan convertirnos la casa en un frigorífico. A veces seremos incapaces de calentarla incluso con la calefacción. Y en ese intento por ahorrar, aquellos que dispongan de calefacción central tienen la posibilidad de colocar una válvula termostática que regule la temperatura de cada radiador de manera independiente.

Como habrás podido comprobar, se tratan de pequeños gestos que no nos supondrán un gran esfuerzo ni tampoco un gasto económico. De esta forma podrás tener la calefacción de tu vivienda menos horas encendida, pero conservarás mucho mejor el calor que se genere en el interior y te evitarás que entre el frío de fuera.

