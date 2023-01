El truco para guardar los tuppers de comida y que no ocupen espacio

El truco para guardar los tuppers o táperes y que no se desordenen.

Los tuppers son, quizá, los recipientes más usados en España. Son súper versátiles y se le pueden dar muchos usos. Sin embargo, es cierto que suelen ocupar mucho espacio si no los tenemos bien organizados. Pero, esto tiene solución y nosotros te las contamos para que las puedas aplicar en casa.

¿Cómo organizar los tuppers para que no ocupen espacio?

Veamos cuáles son las mejores opciones para guardar nuestros tuppers:

Organízalos por tamaño

Para empezar a organizar tus tuppers, debes separarlos de sus tapas. Así, podrás ver cuáles las tienen y cuáles están sueltos. Estos últimos, puedes tirarlos o bien, si quieres guardarlos deberás colocarlos en otro sitio.

Cuando tengas los tuppers separados, colócalos uno en el interior del otro, organizados por tamaños. Verás que dentro de uno cabe muchísimos y esto es, precisamente, lo que hace que reduzcas espacio. Y, ¿con las tapas? Pues simple, las colocas en una pila y en la pared del cajón o del armario en el que vas a guardar los tuppers.

Como ves, organizar los tuppers es bastante simple si tienes este truquito en mente. Sin embargo, a veces, por muy bien que los organicemos, nos sigue faltando espacio.

Poner más estantes en los armarios

Si aun habiendo puesto los tuppers de la manera en la que te hemos indicado, te falta espacio, una de las soluciones que tienes es poner más estantes en el armario. No es necesario que hagas agujeros ni nada simular. De hecho, hay algunas de ellas que simplemente debes pegar los topes y el estante va encima. Pero, si consigues de los corrientes y haces este pequeño agujero en el mueble, este aguantará mucho más peso.

Usar organizadores en los cajones y armarios

Otro truquillo para guardar los tuppers es usar organizadores para los cajones. Tienes una gran cantidad de ellos, así que puedes escoger el que mejor se adapte a tus muebles. Con estos organizadores también vas a ganar mucho espacio.

Tipos de tuppers: ¿cuáles son los mejores?

Ahora que ya sabes cómo debes guardar los tuppers para ahorrar espacio en tu cocina, queremos hablarte los diferentes materiales con los que estos recipientes pueden estar fabricados, lo cual los hará mejores o peores.

Tuppers de plástico

Estos son los más habituales y es que no estropean ni se rompen fácilmente. Por ello, son adecuados para llevar en la mochila para el trabajo, el cole, etc. Además, estos recipientes se limpian fácilmente, aunque es posible que pierdan algo de líquido si no los compramos completamente herméticos.

Tuppers de cristal

Los tuppers de cristal son ideales para cuando queremos poder meterlos en el horno o en el microondas. Además, a diferencia de los tuppers de plástico, los de vidrio no modifican el sabor de los alimentos que hay en su interior ni cogen el de los alimentos separados que podemos tener en la nevera, algo que sí puede ocurrir con los de plástico.

Tuppers herméticos

Por último, queremos mencionar los tuppers herméticos, aquellos en los que podemos meter líquidos sin que haya pérdidas. Estos tuppers pueden ser tanto de plástico duro como de cristal y son estupendos para guardar las sopas o cremas, además de poder llevarlos al trabajo con zumos u otros platos líquidos: geniales para aquellas personas que deben comer fuera de casa en invierno, cuando más apetecen los platos calentitos. Sin embargo, por muy herméticos que sean, algunos de ellos no son termos. Por esto, si queremos llevar líquidos y calentitos, debemos buscar tuppers con estas especificaciones.

Tanto si los compramos de cristal como de plástico, los tuppers pueden usarse para congelar alimentos. Sin embargo, como hemos dicho, no sucede lo mismo cuando se trata de meterlos en el horno o microondas: en este caso, solo los tuppers de cristal nos servirán. Con todo, es importante revisar la información de cada uno de ellos para ver qué usos les podemos dar.

Limpieza correcta de los tuppers

Los tuppers pueden lavarse, por lo general, tanto a mano como en el lavavajillas. Sin embargo, la segunda opción es la más frecuente por su simplicidad. Lo que sí debemos tener muy en cuenta cuando lavamos los tuppers es asegurarnos de no guardarlos si no hemos retirado cualquier resto de humedad. En caso contrario, podría llegar a formarse moho en su interior, algo de lo más desagradable.

En el caso de los tuppers de plástico, también es fundamental escoger un jabón neutro para que no le dé mal gusto. Para ello, lo mejor es ir probando entre todos los que hay en el mercado hasta que debemos con aquel que elimina todo sabor.

Por último, si queremos lavar los tuppers a mano es importante prestar atención a las tapas y a las esquinas. En estos espacios es donde se suelen acumular más restos de comida y deben ser lavados muy profundamente. En cualquier caso, si vemos que no se acaba de quitar la suciedad, podemos usar un cepillo. Así, nos aseguramos de llegar a todos los espacios y evitar cualquier acumulación de residuos.

Los tuppers son unos de estos elementos que tenemos todos en casa. Y, reconozcámoslo, son súper útiles, pero también pueden ser un engorro cuando perdemos las tapas, los organizamos mal o cuando debemos lavarlos.

Sin embargo, como habéis visto, hay pequeños trucos que podéis aplicar a diario. Con ello, además de poder guardarlos todos sin que ocupen demasiado espacio, también os aseguraréis de que estén siempre bien limpios y listos para ser empleados.

