El innovador método de Carrefour para ahorrar 45 céntimos si llevas tus tuppers de casa

Para comenzar, lo importante. Carrefour lleva años apostando por el cuidado del medioambiente, y ahora lo hace ayudándote a ahorrar. Si llevas tu tupper a la sección de frescos (charcutería, pescadería, carnicería, frutas y verduras) acumulas 15 céntimos en tu tarjeta de socio del Club Carrefour. Eso sí, como máximo puedes llevar tres envases por cada compra que hagas. A partir de aquí, y una vez contada la novedad, las preguntas son: ¿Esto cómo funciona? ¿Es higénico? Para contestar a esta duda, en EL ESPAÑOL nos hemos ido a hacer la compra al supermercado Carrefour Market Bulevar, situado en la calle Alberto Aguilera, en pleno corazón del barrio de Argüelles, para comprobar cómo funciona este nuevo proceso.

La primera parada la hacemos en la pescadería —antes de ir a comprar no sabíamos si la medida estaba en marcha, eran las 4 de la tarde, el supermercado no estaba muy transitado por clientes, y no se veía a ninguna persona con su tupper—, y entonces le preguntamos al pescadero: (reproducimos como ha sido la conversación de forma aproximada)

— Perdone, lo que le pida me lo puede poner en el tupper, ¿verdad?

— Sí, claro. Con mucho gusto.

— Entonces, pongame cuatro salmonetes, por favor.

Los cuatro salmonetes que nos han echado en el táper. Sara Fernández

El empleado selecciona el producto, lo envuelve en papel biodegrable y lo pesa. A continuación, limpia el pescado, le quita las espinas y las escamas, y nos pide por favor que le entreguemos el envase. Entonces, introduce el producto dentro de este y lo cierra, imprime su etiqueta correspondiente y la pega en la tapa de la fiambrera. El precio de estos salmonetes es de 4,09 euros.

Una vez terminada la compra en esta sección, nos dirigimos a la sección de charcutería y carnicería. En este caso, un cliente se encuentra pidiendo delante nuestra. Cuando termina, nos atiende la empleada y le volvemos a peguntar si lo que pidamos nos lo puede envasar en el táper. Nos responde que sí, que con mucho gusto. Echamos un vistazo al mostrador y nos decantamos por pedir 100 gramos de jamón cocido en finas lonchas. Nos lo preparan con mucho cuidado, y para terminar nos pide que le pasemos la fiambrera que llevamos. Al igual que en la pescadería, introduce el producto, cierra la tapa y pega la etiqueta en esta. El coste del jamón cocido es de 1,25 euros.

Avanzamos hasta la zona de la carnicería, dudamos un rato qué pedir y finalmete decidimos pedir seis filetes de lomo de cerdo. La trabajadora los corta y los prepara detenidamente, y al finalizar, la operación es la misma que anteriormente, le entregamos el tupper, ella mete los filetes (tiene que apretarlos un poco, debido a que el tamaño del envase no es muy grande) y para terminar pone la tapa con la etiqueta del precio ya pegada. Estos filetes de lomo nos han costado 4,06 euros.

Los seis filetes de lomo que nos han echado en el táper. Sara Fernández

Antes de dirigirnos a la caja, y después de comprobar la higiene y eficacia de este proceso, veo que en este último puesto se puede leer un pequeño cartel en el que se anuncia la oferta por la que hemos venido al supermercado. Pregunto cómo funciona o si hace falta hacer algo al llegar a caja, y me dicen que no, que automaticamente se me acumularán los 15 céntimos por cada producto fresco que he comprado con tupper.

Al llegar a la zona de pago, una vez pasados todos los productos, presento mi tarjeta del Club Carrefour, y finalmente me cobran 9,40 por los tres productos. Cuando salgo del local, entró en mi app de Carrefour, y compruebo que se me han abonado los 45 céntimos correspondiente en mi cheque ahorro.

Esta medida forma parte de las muchas acciones que está llevando acabo la marca francesa para reducir sus emisiones. Tienen previsto que en 2030 se vean reducidas en un 50%.

Los tres productos que nos han servido en un táper. Sara Fernández

