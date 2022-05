El truco para darle mucho más sabor a un puré de patatas

La patata es uno de los ingredientes más usados en la gastronomía de España y es que se trata de un alimento muy nutritivo, fácil de cocinar y muy versátil. Hay una gran cantidad de recetas que podemos preparar con la patata como ingrediente principal y uno de los que más gustan es el puré de patatas.

Pese a que tenemos puré de patata preparado que podemos comprar en cualquier supermercado, lo mejor es hacerlo en casa. De este modo, no solo podremos darle nuestro toque personal, sino que también será mucho más sano. En este artículo, nosotros queremos hablarte de cómo hacer un sabroso puré de patatas.

Evita el puré de sobre

Si queremos que nuestro puré de patatas sea de lo más sabroso para adornar nuestros platos, lo primero que debemos descartar, a la hora de cocinarlo, es el puré de patatas de sobre. Pese a que es muy fácil de preparar, lo cierto es que está lleno de conservantes que le dan un sabor muy neutro y poco trabajado.

Ingredientes para el puré de patatas

Si queremos preparar un puré de patatas casero de forma rápida y fácil, nosotros te contamos cómo hacerlo. Para ello, vamos a necesitar los siguientes ingredientes:

1 kilo de patatas (debemos seleccionar las especiales para cocer)

2 litros de agua

Sal

60 gramos de mantequilla

100 ml de leche

Aceite

Pimentón (puede ser dulce o salado)

Como ves, los ingredientes necesarios son de lo más económicos. Además, seguro que ya los tienes en casa, pues son de lo más usados en todas las cocinas. Una vez tengamos los ingredientes preparados, vamos a ver cómo hacer nuestro puré de patatas paso a paso.

Cómo preparar un puré de patatas paso a paso

Para empezar, vamos a cocer las patatas. Para ello, vamos a poner agua a hervir en una cazuela. Mientras el agua se calienta, vamos a pelar las patatas y pasarlas por agua. Cuando el agua esté hirviendo, añadimos las patatas y dejamos que hiervan durante unos 30 minutos. El tiempo de cocción será diferente en función del tamaño de la patata. Por ello, debemos ir pinchando las patatas hasta que veamos que están en su punto. Además, si vemos que tardan mucho o que no tenemos mucho tiempo, siempre las podemos cortar y hervirlas a trozos. De este modo, tardarán mucho menos.

Cuando las patatas estén en su punto, las vamos a triturar con un poco del agua con la que las hemos hervido. No tires el agua sobrante, ya que la vas a necesitar luego. Una vez las tengamos trituradas, vamos a añadirle la mantequilla. Para ello, debes fundirla y agregarla a la masa de patatas. Añadimos también la leche si no queremos añadir agua y lo removemos todo bien.

Y, ahora prepararemos el ingrediente secreto del que os hablábamos: el pimentón. Para ello, vamos a coger una sartén y le añadiremos un poco de aceite. Seguidamente, sin esperar a que el aceite se caliente mucho, vamos a incorporar el pimentón. Justo cuando lo añadimos, debemos dejarlo solo unos segundos y retirarlo rápidamente. Lo añadimos directamente a las patatas. Añadimos también la sal y removemos bien para que se mezclen todos los ingredientes. Y ya tenemos nuestro puré casero para comerlo solo o acompañado.

¿Leche o agua?

Como vas visto, después de añadir la mantequilla, nosotros le hemos añadido la leche. Esta le da un toque más intenso y, además, es mucho más nutritivo. Sin embargo, no a todos nos gusta un sabor intenso a lácteo, por ello debes ir con mucho cuidado a la hora de añadir la leche. Lo mejor es añadirla poco a poco e ir probando el puré hasta conseguir el punto adecuado. Por otro lado, tienes también la opción de cambiar la leche por agua.

Si quieres añadir agua en vez de leche a tu puré, lo más recomendable es que uses el agua que te ha sobrado cuando has hervido las patatas. De este modo, mantendrás el gusto de la patata, así como todos los nutrientes que pierde cuando se hierve.

Un plato saludable con muchas combinaciones

Como has visto, preparar un puré de patatas es de lo más simple. No se tarda más de 30 minutos y, como hemos dicho, lo podemos tomar como plato principal o como acompañante. Si decides prepararlo como acompañante, debemos decirte que va muy bien con la carne. No importa si lo cocinas para adornar tus filetes de ternera, tus pasteles de carne, etc. De todos modos, también debemos deciros que puede acompañar ciertos tipos de pescado.

Por qué cocinar el puré de patatas en casa y sus beneficios

Cocinar el puré de patatas en casa es esencial si queremos darle un sabor único y un toque personal. Debemos tener en cuenta, además, que es mucho más saludable.

La patata es un ingrediente que nos ayuda en nuestra salud cardiovascular y nos va bien para perder peso siempre que esté bien cocinada. Se trata de un alimento que sacia mucho y es rico en agua, por lo que es perfecto para eliminar los líquidos que nuestro cuerpo va reteniendo.

Ahora ya sabes cómo puedes hacer un puré de patatas tan nutritivo como enriquecido. Una vez lo pruebes, te aseguramos que nunca más vas a usar puré de patatas en sobre. No lo dudes y añádelo a tus platos preferidos.

