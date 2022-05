Remedios para evitar que haya cucarachas en casa este verano

En España, las temperaturas propias del verano consiguen que durante esta época del año proliferen las plagas de insectos, especialmente de cucarachas. Se dan las circunstancias propicias para que aparezcan, principalmente por el calor propio de la temporada estival y la ausencia de precipitaciones tras la primavera.

Para mantener a estos insectos lo más alejados posibles de nuestras casas, lo aconsejable es apostar siempre por la limpieza, la prevención y el orden. Los expertos en el control de plagas insisten en la necesidad de no relajarse nunca con las cucarachas. Lo importante es adoptar una serie de medidas de limpieza, ya sea en el hogar o en el lugar de trabajo, pero también vigilar la higiene y desinfectar.

La importancia del orden y la limpieza

El primer paso a dar en la lucha contra la aparición de cucarachas nos llevará a mantener un orden y a realizar labores de limpieza y desinfección en las distintas habitaciones de la vivienda. En la medida de lo posible deben evitar las humedades, así como los puntos inaccesibles. Para ello, es preciso tener en cuenta estas recomendaciones:

Cubrir con masilla los orificios y huecos que puedas encontrar en las tuberías de baños y cocinas.

Poner mosquiteras en ventanas y desagües.

Poner especial atención a la comida. Evita siempre que puedas los platos sucios o los restos de comida en la cocina. Sería un punto de atracción para estos insectos. Después de comer es aconsejable barrer el suelo para que no haya restos.

Cuidado con los desperdicios y papeles: procura no amontonar papeles y otros desperdicios en estancias de la casa que sean especialmente húmedas y oscuras. Es lo que solemos hacer sobre todo en cuartos vacíos. Se tratan de condiciones que les favorecen

Revisar detrás de los electrodomésticos: de vez en cuando hay que mover los electrodomésticos para limpiar y comprobar que no haya rastro de estos insectos.

para limpiar y comprobar que no haya rastro de estos insectos. El cubo de basura, mejor con tapa: procura que todos los residuos que se generen en el hogar vayan a parar a un cubo o recipiente que disponga de tapa para que no puedan colarse.

La atracción de la comida de los animales: al estar en el suelo este tipo de productos les resulta más sencillo llegar a ella. Debemos ponerle mucha atención.

Remedios caseros para ahuyentar a las cucarachas

Existen muchos remedios caseros para exterminar o al menos ahuyentar a las cucarachas, aunque es posible que no todas resulten siempre efectivas. Entre las opciones más conocidas se encuentran el uso de amoníaco en agua para fregar, laurel en aquellos puntos de entrada de los insectos o rodajas de pepino. Otra opción muy utilizada consistiría en hacer una fórmula a base de agua, leche condensada, harina y ácido bórico.

En cualquier caso, los expertos en el control de plagas insisten en la necesidad de apostar por la prevención, y eso implica centrase en la limpieza y el orden.

Cómo actuar cuando tienes cucarachas en casa

Las soluciones caseras no siempre cumplen con su cometido, y a veces puedes encontrarte en tu hogar en el momento menos inesperado a estos molestos inquilinos. De ser así, ¿sabrías qué hacer para acabar con las cucarachas?

Como es lógico en una situación de este estilo no hay que desesperarse. Debemos centrar todos nuestros esfuerzos en tratar de localizar el foco, el lugar en el que se encuentran. Solo así se podrá actuar de una manera efectiva y rápida.

Una vez que ya sabemos dónde están estos insectos podemos recurrir a los insecticidas, a poder ser que cuenten con efectos inmediatos para frenar la plaga. Lo recomendable sería utilizarlo únicamente donde se haya detectado la presencia de cucarachas, y no en toda la vivienda a modo de prevención.

Esto es así debido a que si se emplea en grandes cantidades puede llegar a resultar muy tóxico. Por lo tanto, lo aplicaremos sobre el sitio exacto en el que se hayan detectado, en el momento en el que no estemos en casa y procurando que no haya ni personas ni mascotas en el interior de la vivienda. Este tipo de productos son muy perjudiciales si no se saben usar correctamente.

Otra manera de acabar con las cucarachas sería por medio de trampas de capturas adhesivas que pueden adquirirse en grandes superficies y comercios. Se presentan como una buena solución para conocer el origen del foco y si se tratan de una cantidad importante. Suelen tener unos atrayentes naturales muy eficaces, que posiblemente no sean tan agresivos como los insecticidas. Los hay de diferentes precios y tipos, pudiendo colocarse en cualquier punto de la casa, en cocinas industriales o establecimientos de hostelería.

La manera definitiva para eliminar las cucarachas

Llegado el momento es posible que con todas las soluciones aportadas no seamos capaces de ponerlo freno a la aparición de las cucarachas. Si el problema se mantiene en el tiempo y llega a ser un tanto preocupante, lo mejor es ponerse en manos de profesionales. Ellos tienen la llave para acabar con estos insectos de forma definitiva.

Una empresa de control de plagas es la última solución a la que deberías recurrir. Sería apoyarse en ello cuando la incidencia persista y se multipliquen sin que se consigan resultados con las medidas planteadas anteriormente. Eso sí, trata de confiar siempre en una compañía que te garantice un buen resultado.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan