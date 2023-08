Cómo quitar la borrachera al instante: trucos eficaces

En España, de acuerdo al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, se observa un preocupante y alto porcentaje de jóvenes y adolescentes que consumen alcohol desde tempranas edades. Además, el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas puede acarrear serias consecuencias para nuestra salud.

Si eres mayor de edad y has excedido los límites en tu consumo, experimentar una embriaguez puede tener efectos notables en tu organismo, y puede ser beneficioso saber cómo mitigar los efectos y conocer algunos métodos para enfrentar la resaca. Este conocimiento puede ser de gran utilidad.

Aunque beber a menudo es visto como un acto social inofensivo, en ocasiones podemos pasarnos de la raya, lo que podría llevarnos a buscar maneras de recobrar la sobriedad lo más pronto posible. Si sigues estos consejos, en cuestión de minutos podrás sentirte como nuevo.

Bebe mucha agua

La deshidratación es uno de los efectos provocados por el consumo de alcohol en nuestro cuerpo, lo que conlleva a menudo a la aparición de la resaca. Por esta razón, resulta de suma importancia ingerir una cantidad significativa de agua para ayudar a restablecer la hidratación y eliminar el alcohol de nuestro sistema a través de la orina. Este enfoque acelerará la recuperación y se sitúa entre los métodos más eficaces para contrarrestar la resaca. No obstante, optar por el agua en lugar de bebidas azucaradas es preferible, ya que estas últimas podrían agravar el estado de tu condición.

Toma alguna bebida isotónica

Las bebidas isotónicas también son útiles para mantener la hidratación y reponer las sales que el exceso de alcohol puede hacer que pierdas. Si estás en casa y no puedes adquirir una de estas bebidas comerciales, te presentamos una receta similar para que puedas prepararla por ti mismo. Llena un vaso con el jugo de medio limón, o incluso de un limón completo si lo prefieres, y completa la cantidad con agua mineral. Agrega una pizca de sal y mezcla cuidadosamente hasta obtener una combinación homogénea, luego consume en pequeños sorbos.

Toma café

Si te estás cuestionando cómo reducir rápidamente los efectos de la embriaguez, te resultará interesante saber que consumir varias tazas de café fuerte podría ser una opción. Esto se debe a que la cafeína, un estimulante potente, activa el cerebro, contribuyendo a la disminución de algunos de los síntomas causados por el alcohol. Dado que el café tiene propiedades diuréticas, favorece la micción y, por ende, la eliminación de toxinas que podrían afectar el cuerpo.

Para lograr el efecto deseado, es recomendable que consumas café solo y en una concentración alta. No obstante, también es importante beber agua para acelerar la recuperación de la embriaguez. Es crucial no exagerar con el café, ya que un exceso de cafeína puede ser perjudicial para la salud. Alrededor de dos o tres tazas deberían ser suficientes para obtener el resultado deseado, pero es esencial no abusar de esta sustancia debido a sus contraindicaciones, a pesar de sus beneficios.

Ducha de agua fría

Este enfoque es aconsejable si no te encuentras en un estado de embriaguez o mareo intensos, ya que podrías exponerte a posibles accidentes. Si estás interesado en saber cómo disminuir los efectos de una embriaguez leve, uno de los métodos más eficaces es tomar un baño o ducha fría. Esta acción te ayudará a despertar y a sentirte mejor, pero es importante realizarla gradualmente. Comienza ajustando el agua a una temperatura tibia y, de manera progresiva, reduce la temperatura hasta que el agua esté fría, y mantén esta sensación durante unos segundos. Este enfoque también se considera una técnica eficaz para enfrentar la resaca.

Por último, es fundamental recordar que la mejor manera de prevenir la embriaguez es consumir alcohol con moderación. Beber de manera responsable es esencial para preservar tu salud y no poner en peligro a ti mismo ni a los demás. Además, nunca debes conducir si has ingerido una cantidad excesiva de alcohol; en su lugar, solicita ayuda a un familiar o amigo para llegar a casa de manera segura.

Alimentos para quitar la borrachera

Es posible que hayas llegado a ese punto de embriaguez en el que la idea de comer resulta difícil, especialmente considerando que el estómago podría estar sensibilizado. Sin embargo, ciertos alimentos cuentan con componentes que pueden contribuir a mitigar los efectos de la embriaguez. A continuación, te presentamos algunos de ellos:

Espárragos: este alimento contiene compuestos que tienen la capacidad de contrarrestar los efectos del alcohol en el cuerpo. No obstante, son las hojas, más que las raíces que consumimos, las que presentan mayor potencia. Si tienes acceso a hojas de espárragos, preparar una infusión o extracto a partir de ellas podría ayudarte a disipar la embriaguez de manera instantánea.

este alimento contiene compuestos que tienen la capacidad de contrarrestar los efectos del alcohol en el cuerpo. No obstante, son las hojas, más que las raíces que consumimos, las que presentan mayor potencia. Si tienes acceso a hojas de espárragos, preparar una infusión o extracto a partir de ellas podría ayudarte a disipar la embriaguez de manera instantánea. Infusión de cactus: el extracto de nopal es considerado uno de los métodos más efectivos para lidiar con la resaca, aliviando náuseas y sequedad bucal. No obstante, es necesario consumirlo antes de ingerir alcohol.

el extracto de nopal es considerado uno de los métodos más efectivos para lidiar con la resaca, aliviando náuseas y sequedad bucal. No obstante, es necesario consumirlo antes de ingerir alcohol. Bacon: los aminoácidos presentes en el bacon también contribuyen a contrarrestar los efectos de la resaca.

los aminoácidos presentes en el bacon también contribuyen a contrarrestar los efectos de la resaca. Zumo de naranja: la vitamina C que contiene ayuda a combatir los síntomas provocados por el alcohol.

la vitamina C que contiene ayuda a combatir los síntomas provocados por el alcohol. Huevos: contienen cisteína, un componente útil para neutralizar el aldehído, una sustancia que se acumula en el cuerpo tras un consumo excesivo de alcohol.

contienen cisteína, un componente útil para neutralizar el aldehído, una sustancia que se acumula en el cuerpo tras un consumo excesivo de alcohol. Garbanzos: ricos en vitamina B6, que no solo protege contra la resaca, sino que también posee un efecto preventivo. Este componente también se encuentra en grandes cantidades en el espárrago.

ricos en vitamina B6, que no solo protege contra la resaca, sino que también posee un efecto preventivo. Este componente también se encuentra en grandes cantidades en el espárrago. Alcachofa: existen pastillas elaboradas a partir del extracto de alcachofa que resultan efectivas para combatir la resaca.

Y en ocasiones futuras...

Prioriza la moderación. Es más recomendable que intentar variar la secuencia de consumo, ya que el orden en que se beba el alcohol no influye en la prevención de la resaca.

Un estudio realizado por la Universidad Witten/Herdecke en Alemania y la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, ha demostrado que el orden en el que consumimos las bebidas alcohólicas no altera la aparición de la resaca. Por lo tanto, da igual si empiezas con cerveza y luego pasas al vino, o viceversa; si excedes el consumo, la resaca estará presente.

