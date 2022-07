El 'súper espárrago' desconocido del mediterráneo bueno para los huesos y antioxidante

La salicornia es uno de esos ingredientes que muchos califican como 'súperalimento'. Conocida popularmente como espárrago de mar por su evidente parecido con esta planta herbácea, se trata de una planta que crece en forma de pequeños arbustos de no más de 40 centímetros de color verde brillante, a lo largo de las costas y lagos de agua salada de Asia, Europa y América del Norte. A pesar de su apodo, forma parte de la familia de las Chenopodiacee, es decir, no está emparentada con los espárragos, sino con las espinacas y la remolacha.

Aunque actualmente la salicornia no es muy popular, tradicionalmente, se le han atribuido muchas propiedades. Por ejemplo, en el siglo XVII, los marineros la consumían porque creían que podía estimular su sistema inmunológico. También se utilizó en la medicina tradicional coreana para mejorar la digestión y tratar la diabetes. Además, se trata de un alimento muy versátil, que puede ser incluido en diferentes recetas, tanto para ensaladas como, en especial, para acompañar el pescado.

El valor nutritivo de la salicornia es muy interesante, lo que contrasta con su desconocimiento entre el gran público. Con unas cantidades ínfimas de grasas y menos de 100 calorías por cada 100 gramos, esta verdura está repleta de minerales esenciales, como magnesio, potasio, calcio y sodio.

No hay que olvidar que también tiene una buena cantidad de fibra dietética, además de vitamina A, B y C y unos compuestos llamados fucoidanos, que a menudo se encuentran en los vegetales marinos y se asocian a una buena salud cardiovascular. Así pues, estos son los beneficios que podemos encontrar en la salicornia:

Mejora la digestión

Como fuente natural de fibra dietética, la salicornia puede hacer maravillas en el sistema digestivo del cuerpo. De esta forma, este ingrediente ayuda a aumentar el volumen de las heces para que puedan pasar más fácilmente a través del sistema digestivo sin causar estreñimiento o malestar, además de reducir la inflamación en el intestino y garantizar que la absorción de nutrientes sea lo más eficiente posible.

Sistema inmunológico fuerte

Como hemos señalado, los marineros de hace más de cuatro siglos la tomaban para evitar algunas enfermedades. Y lo cierto es que no andaban nada desencaminados, a tenor de lo que dice la ciencia al respecto. Como contienen vitamina A y C, estos espárragos marinos pueden tener un efecto significativo en el sistema inmunológico. La vitamina C estimula la producción de glóbulos blancos, que son la primera línea de defensa del cuerpo. Además, ambas vitaminas funcionan como antioxidantes y son capaces de neutralizar los radicales libres y detenerlos antes de que puedan causar enfermedades crónicas y estrés oxidativo.

Mejorar la salud ósea

El calcio es otro de los nutrientes que encontraremos en la salicornia. Por tanto, su consumo ayuda a mantener los huesos fuertes y a minimizar el peso de la edad. Pero, además, la ingesta regular de calcio, también ayuda a optimizar la ingesta de hierro, lo que puede evitar problemas como la anemia, entre muchos otros.

Dormir mejor

El magnesio puede tener importantes efectos en el equilibrio hormonal, la producción de neurotransmisores y la calidad de vida general de muchas personas. La salicornia es una buena fuente de magnesio, por lo que su consumo es una excelente forma de ayudar al organismo a equilibrar sus ritmos circadianos y contribuir a disfrutar del descanso necesario por la noche.

Propiedades antioxidantes

Los fucoidanos que se encuentran en los vegetales marinos tienen efectos antioxidantes, lo que los convierte en una opción muy recomendable para una dieta saludable. Agregar estos espárragos de mar a nuestra dieta ayudar a protegernos de varias enfermedades, ya que el estrés oxidativo de los radicales libres se presenta en muchas formas, tales como enfermedades cardíacas, de la piel o, incluso, cáncer.

Parece claro, según los beneficios de los que hemos hablado, que los espárragos de mar son un alimento muy saludable y con importantes propiedades para nuestra salud. No obstante, por su alto contenido en sodio, su consumo puede estar desaconsejado para determinadas personas que deben controlar la ingesta de este mineral, como, por ejemplo, quienes sufren de alta tensión arterial.

Para los que sí puedes disfrutar de este manjar, avisar que los tallos carnosos de Salicornia destacan por ser amargos, pero sabrosos. Por ello, pueden ser un buen acompañamiento para platos de mariscos, pescados y sopas.

En general, destacan en recetas frescas de verano, crudos en ensaladas, al vapor o ligeramente fritos, como guarnición ligera de platos de carne. También, para acompañar, una opción es servirlos en escabeche. Eso sí, recuerda que, por su propia naturaleza, los espárragos de mar ya contienen sal, por lo que siempre será necesario tener cuidado para evitar un sabor excesivamente salado

