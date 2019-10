Si se ha adquirido un kit con lijas, habrá que fijarlas a un taladro con el adaptador que estos kits suelen incluir, y aplicarlas sobre los faros con cuidado de no ejercer mucha presión. Lijar una superficie no es más que profundizar en su desgaste para quitar la parte rayada y llegar a la parte lisa, pero si se hace con demasiada fuerza se pueden debilitar los materiales y el faro podría llegar a romperse o quedar peor que antes. Para prevenir eso, empezaremos con la lija de grano más grueso y usaremos el taladro a una velocidad muy baja, para que no se nos descontrole. Haremos unas cuantas pasadas con esa primera lija y luego comprobaremos si los rayones han desaparecido para, en caso de que no sea así, repetir la operación con una lija de grano más pequeño, hasta terminar con la más fina, que dará el acabado final.