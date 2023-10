50 Preguntas divertidas e interesantes para iniciar una conversación

Iniciar una conversación con otra persona y romper el hielo puede llegar a resultar un tanto complicado, sobre todo si es el primer contacto con una persona que no conoces bien. En este tipo de situaciones es posible que llegues a quedarte en blanco, y que incluso acabes realizando una pregunta que realmente es poco trascendental y que no lleva a ningún lugar.

Si no quieres que esto ocurra, te traemos una serie de preguntas para conservar que son divertidas e interesantes y que te permitirán tanto empezar una conversación con una persona que no conoces como con amigos o incluso con esa persona que te gusta. Te damos algunas ideas para cada caso en particular.

Preguntas para hablar con una persona que no conoces

Si estás en una situación en la que quieres hablar con una persona que no conoces, algo que nos ha ocurrido a todos en alguna ocasión, te dejamos algunas propuestas que te permitirán tener una animada conversación. Algunas propuestas son:

¿Cuál es tu pasatiempo favorito y por qué te gusta tanto?

Si pudieras viajar a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías y por qué?

¿Tienes alguna meta a largo plazo que estés trabajando actualmente?

¿Qué libro, película o serie de televisión te ha impactado profundamente y por qué?

Si pudieras tener cualquier habilidad o superpoder, ¿cuál elegirías y cómo lo usarías?

¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en la vida hasta ahora?

¿Tienes alguna tradición familiar interesante o inusual?

¿Qué te motiva en la vida?

¿Cuál es tu comida o platillo favorito y cuál es la historia detrás de esa preferencia?

Si pudieras reunirte con cualquier persona, viva o fallecida, ¿quién sería y qué le dirías?

¿Tienes alguna experiencia de viaje inolvidable que te gustaría compartir?

¿Qué te hace reír o sonreír incluso en los días más difíciles?

¿Cuál es tu opinión sobre el impacto de la tecnología en nuestra sociedad actual?

¿Tienes alguna habilidad o talento poco común del que estés orgulloso?

¿Qué consejo te darías a ti mismo si pudieras retroceder en el tiempo unos años?

Preguntas para hablar con una persona que te gusta

Si vas a tener un encuentro con una persona que te gusta y a la que quieres impresionar, pero manteniendo una conversación natural, te vendrá bien conocer estas preguntas:

¿Cuál es tu recuerdo favorito de la infancia?

¿Qué te hace sentir más vivo/a y lleno/a de energía?

¿Cuál es tu sueño o meta más grande en la vida y cómo planeas alcanzarlo?

¿Qué tipo de música, película o arte te conmueve más y por qué?

¿Tienes alguna tradición personal o ritual que sigas regularmente?

¿Qué cualidad valoras más en una persona y por qué?

¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo y qué significa para ti?

¿Tienes alguna historia divertida o vergonzosa que te gustaría compartir?

¿Qué te inspira a ser la mejor versión de ti mismo/a?

Si pudieras ir a cenar con cualquier persona, ya sea que esté viva o fallecida, ¿quién sería y por qué?

¿Tienes alguna pasión o interés que la gente normalmente no conoce sobre ti?

¿Qué te hace reír incontrolablemente?

¿Cuál es tu filosofía de vida o cita favorita que te inspire?

¿Qué es lo que más valoras en una relación de pareja?

Si pudieras vivir en cualquier época de la historia, ¿cuál elegirías y por qué?

Preguntas para hablar con tu pareja

Si quieres conocer mejor a tu pareja o simplemente tener una conversación interesante con ella, podrás iniciar una conversación gracias a estas preguntas para conversar:

¿Cómo te sientes en este momento acerca de nuestra relación y qué puedo hacer para que te sientas más amado/a o apoyado/a?

¿Hay algo que te gustaría cambiar o mejorar en nuestra relación?

¿Cuál es tu recuerdo favorito de nosotros como pareja y por qué es significativo para ti?

¿Qué metas te gustaría alcanzar como pareja en el próximo año o en el futuro cercano?

¿Cómo prefieres manejar los desafíos y conflictos en nuestra relación?

¿Hay alguna actividad o pasatiempo que te gustaría compartir conmigo que aún no hemos probado juntos?

¿Cuál es tu mayor sueño para nuestro futuro juntos?

¿Hay algo en tu vida diaria que te estrese o preocupe y que no hayamos discutido?

¿Qué te hace sentir más conectado/a conmigo emocional, física o espiritualmente?

¿Cuál es tu forma favorita de expresar y recibir amor? (por ejemplo, palabras de afirmación, actos de servicio, regalos, tiempo de calidad, contacto físico)

¿Cómo te gustaría celebrar los logros y momentos especiales en nuestra relación?

¿Hay alguna experiencia pasada que te haya enseñado lecciones importantes sobre el amor y las relaciones?

¿Qué tipo de apoyo necesitas de mí en tus metas personales y profesionales?

¿Qué significa para ti tener una relación comprometida y qué esperas de mí como tu pareja?

¿Hay algo que siempre hayas querido preguntarme, pero no lo has hecho?

Preguntas para hablar con un amigo/a

Por último, te dejamos una serie de preguntas para conversar con amigos, de forma que podrás sacar tema de conversación en cualquier encuentro o quedada con ellos y hacer que podáis charlar de forma animada. Algunas propuestas son:

¿Cuál es el logro del que te sientes más orgulloso/a en tu vida hasta ahora?

¿Tienes algún hobby o pasatiempo que siempre has querido probar, pero aún no lo has hecho?

¿Qué te hace reír sin importar cuántas veces lo escuches o veas?

¿Hay algún lugar en el mundo que siempre hayas querido visitar?

¿Cuál es la lección más importante que has aprendido de una experiencia difícil en tu vida?

¿Tienes alguna tradición familiar única o especial que te gustaría compartir?

¿Cuál es tu comida o platillo favorito y cuál es la historia detrás de esa preferencia?

¿Hay alguna película, serie o libro que te haya impactado profundamente y por qué?

¿Tienes algún plan o sueño para el futuro del que no hayamos hablado antes?

Si pudieras tener una habilidad extraordinaria por un día, ¿cuál elegirías y qué harías con ella?

¿Cuál es tu recuerdo favorito de nuestra amistad y por qué es tan especial para ti?

¿Qué te hace sentir agradecido/a en tu vida en este momento?

¿Cuál es la cosa más valiosa que has aprendido de nuestras interacciones como amigos?

¿Qué es lo que más disfrutas hacer en tu tiempo libre?

Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería y por qué?

