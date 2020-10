Las lentejas son quizás uno de los platos más tradicionales en España. Se cocina en todas las comunidades y aunque muchos lo consideren un plato de invierno, o para el frío, lo cierto es que son tan tradicionales en España que podemos comerlas en cualquier momento sin importar pasar o no calor una vez hemos acabado un buen plato de este manjar.

Desde hace mucho tiempo, las lentejas, así como las legumbres en general, han sido consideradas alimentos elevados en aporte calórico, como ocurría con los frutos secos. Sin embargo, ahora sabemos gracias a los nuevos aportes científicos, que son alimentos imprescindibles dentro de cualquier dieta. Así que, eso de que las lentejas engordan, es solo un mito.

Para empezar, las lentejas con verduras no tienen contenido graso, así que no engordan a no ser que les añadas chorizo, forro, costillas u otro alimento graso. Además, contienen mucha fibra y son muy saciantes. ¡Descubre una receta de lentejas deliciosa con apenas calorías!

Propiedades de las lentejas

Antes de pasar a la receta, queremos mencionar los beneficios que nos aportan las legumbres, así desmentiremos un poco más la leyenda de que las lentejas engordan. Además de lo expuesto antes, son una gran fuente de carbohidratos y nos proporcionan energía de manera prolongada.

Además, y lo mejor de todo para desmentir que las legumbres engordan, es que un bol de lentejas cocidas, por ejemplo, tiene un aporte de 250 calorías. Esto quiere decir que podemos ingerir un buen plato de lentejas incluso siguiendo una dieta de adelgazamiento. Pero cuidado, como hemos dicho, las legumbres en sí no engordan, pero los ingredientes con los que las cocines sí podrían hacerlo.

A la mayoría de los adultos les suelen gustar las lentejas, pero no ocurre lo mismo con los más pequeños. Pero deberías saber que, además de ricas, tienen un sinfín de propiedades, por lo que deberíamos tomarlas una vez a la semana como mínimo. Entre dichas propiedades, podemos destacar que:

Protege nuestra salud cardiovascular

Previene y mejora la anemia

Regula los niveles de azúcar en sangre

Contienen ácido fólico, muy adecuado en el embarazo pues ayuda a prevenir ciertas deformaciones en la placenta así como problemas de anencefalia o espina bífida en el feto.

Facilitan el tránsito intestinal.

Aportan abundantes vitaminas y minerales.

Por si esto fuera poco, no solo las lentejas no engordan, sino que son un alimento muy versátil y se puede preparar de múltiples maneras distintas. Podrás elaborar la típica receta tradicional de lentejas con verduras, o elaborar platos más exóticos utilizando distintos tipos de lentejas. Las posibilidades son numerosas, pero queremos mostrarte el guiso clásico en versión ligera para no engordar nada.

Cómo hacer unas lentejas con verduras

Como decíamos, y ahora que hemos desmentido el rumor de que las legumbres engordan, las lentejas son un plato sabroso, pero, dependiendo de cómo sean cocinadas, pueden aportar muchas calorías. Sabemos que en la receta tradicional se suelen agregar ingredientes muy calóricos, como chorizo, morcilla, jamón…, haciendo de un plato saludable una gran ingesta de grasa.

A continuación, te mostramos cómo hacer lentejas con verduras bajas en calorías para disfrutar de todos sus beneficios, incluso si estás a dieta. ¡Toma nota!

Tiempo: 2 horas

Dificultad: baja

Ingredientes para 4 personas:

2 patatas

350 g de lentejas

2 zanahorias

1/2 cebolla

2 hojas de laurel

3 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva

Elaboración:

Para comenzar con esta receta de lentejas con verduras bajas en calorías, límpialas, aunque no es necesario que las pongas en remojo. Después, pela y corta las patatas, la cebolla, los dientes de ajo y las zanahorias en trozos.



Luego, en una olla aparte, pon las lentejas y vierte un poco de agua hasta cubrirlas. Cuando tengas las verduras listas, añádelas a la misma olla y agrega un chorrito de aceite de oliva y el laurel.



A continuación, pon la olla a hervir durante una hora o, si dispones de una olla a presión, el tiempo de cocción estará entre 15 y 30 minutos, dependiendo de la clase de lentejas y del modelo de la olla.



Pasado el tiempo estimado según las características anteriores, apaga el fuego y deja que reposen unos cinco minutos para que tomen consistencia y una textura exquisita al paladar. Por último, recuerda que siguiendo esta receta de lentejas con verduras estarás consumiendo tan solo unas 375 calorías por plato. Sin embargo, los beneficios son notables.

Si sigues alguna dieta de adelgazamiento, debes considerar que las calorías son necesarias para mantener una vida saludable. No obstante, una ingesta excesiva puede hacernos ganar algo de peso y acumular grasa. Como ocurre con cualquier alimento, mejor consumirlo con moderación, además producen flatulencias y podrían generar dolor de estómago si abusas de las legumbres.

¿Las lentejas engordan? No, pero tienen contraindicaciones

Antes de indicarte en qué casos está contraindicado el consumo de lentejas, queremos mostrarte sus propiedades nutricionales. Son las siguientes:

Contienen niveles elevados de molibdeno (148 mcg).

Aportan grandes cantidades de hierro, manganeso, cobre, potasio, zinc y fósforo y, en menor proporción, calcio y selenio.

Aportan alrededor del 90 % de la cantidad diaria recomendada de ácido fólico.

Nos aportan vitaminas A, C, E, B12, K, B1, B2, B5, B3, B6 y colina.

Y por último, a pesar de que es falso que las legumbres engordan, las lentejas están contraindicadas en estos casos:

Por su contenido en purinas, pueden ser perjudiciales si se padece de gota o cálculos renales.

Ya que pueden ser un poco indigestas, te recomendamos ponerlas en remojo antes de cocinarlas y masticarlas despacio.

Algunas personas pueden presentar alergia a ciertas legumbres y, para los intolerantes al gluten, pueden ser procesadas en fábricas que manipulan gluten .

. Tampoco se recomienda su ingesta a aquellos con la enfermedad de Chron, colon irritable o colitis por su alto contenido en fibra.

Los que tengan que reducir el potasio de su dieta, padezcan insuficiencia renal u otras enfermedades del riñón, no deben consumirlas.

