La avena es uno de los cereales más consumidos en todo el mundo. En España, la avena es una de las alternativas a los cereales más utilizadas en desayunos. Es un superalimento que sienta muy bien al sistema digestivo ya que contiene una gran cantidad de grasas vegetales. Entre las numerosas propiedades de la avena, destaca su alto contenido en fibra y proteínas vegetales, lo que proporciona mayor sensación de saciedad después de comer.

Si no sabes cómo hacer galletas de avena, te proponemos una receta de galletas con plátano y chips de chocolate que quedan perfectas y además no tiene nada de azúcar, recortando un montón de calorías. Así que presta atención a la siguiente receta de galletas que no solo están deliciosas, sino también son saludables. Por supuesto, somos conscientes que no todos tenemos los mismos gustos, así que te ofrecemos diferentes alternativas: galletas de avena y plátano, chocolate, pasas… ¡Vamos allá!

Ingredientes para galletas de avena caseras

Es cierto que las galletas de avena caseras sin ningún ingrediente adicional pueden no resultar demasiado apetitosas, pero no es un problema en absoluto, ya que podemos utilizar multitud de posibles alimentos para adicionar las galletas y tener distintas opciones para añadir a la receta base.

Desde frutas deshidratadas para los más mayores, hasta galletas de avena y chocolate para los más pequeños, podrás combinar incluso varios sabores. Quedarán tan deliciosas que te las quitarán de las manos. También debes tener en cuenta que la avena de hojuela gruesa otorga más textura y consistencia a la masa de tus galletas, aunque también puedes usar avena instantánea.

Además, podrás utilizar mantequilla o margarina, pues con ambos ingredientes el resultado será espectacular, aunque sí notarás una ligera diferencia en la consistencia de la masa, pero nada más. En cualquier caso, es preferible utilizar mantequilla.

Y ahora sí, pasamos a mostrarte los ingredientes que puedes agregar a tus galletas de avena caseras. Puedes agregar tantos como quieras para darle un toque especial a las tradicionales galletas de avena o usar algunos por separado en cada tanda de galletas, según tus gustos. Estas son algunas ideas con las que obtendrás unos magníficos resultados:

Pepitas de chocolate (negro, con leche, blanco…)

Nibs de cacao

Coco rallado fresco o deshidratado

Cerezas en marrasquino

Pasas o ciruelas picadas

Arándanos u otro fruto deshidratado como higos, manzana, mango…

Frutos secos: nueces, almendras, avellanas, pipas de calabaza, anacardos…

Especias como canela, jengibre en polvo y nuez moscada

Nutella

Cacao en polvo

Galletas de avena y plátano rallado o deshidratado

Ralladura de naranja

En lugar de pepitas de chocolate también puedes usar una tableta de chocolate cortada a trozos.

Receta de galletas de avena caseras

Antes de empezar con esta receta que, como has visto, podrás elaborar con una gran cantidad de ingredientes, recuerda que puedes combinar sabores según tus gustos. Por ejemplo, ralladura de coco o de naranja con chocolate, arándanos con ralladura de naranja o coco con nibs de chocolate.

Otro dato a tener en cuenta cuando hagas esta receta es que puedes congelar tanto la masa ya dividida en porciones, como las galletas una vez horneadas. Así, podrás elaborar diferentes recetas de una sola vez y guardarlas para tenerlas siempre disponibles.

Para ello, coloca porciones de la masa sobre un táper o una bandeja grande con papel de hornear entre los distintos niveles y llévalo al congelador una media hora. Después, despréndelas del papel y colócalas en una bolsa adecuada para congelador o un envase de plástico. Además, para hornearlas después no necesitarás descongelarlas, solo incrementar el tiempo de cocción uno o dos minutos.

Esta receta de galletas de avena caseras es muy saludable, fácil y rápida de preparar, pues tan solo en 30 minutos tendrás listas tus galletas. ¡Toma nota y ponte manos a la masa!

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo de cocción: 14 minutos

Unidades: 24

Ingredientes:

113 g de mantequilla sin sal o margarina a temperatura ambiente

71 g de azúcar moreno

52 g de azúcar blanca

2 cucharaditas de vainilla

1 huevo

88 g de harina de trigo normal

2 g de bicarbonato

1/4 cucharadita de sal

149 g avena preferiblemente gruesa

3/4 de taza de pepitas de chocolate, coco rallado, nueces, pasas o cualquier ingrediente de los que hayas seleccionado. Pueden ser varios, pero no te pases de la medida indicada.

Elaboración:

En primer lugar, precalienta el horno a 180 °C.



Aparte, en un tazón coloca la mantequilla o margarina, el azúcar moreno y el blanco y bate con la batidora eléctrica hasta obtener una consistencia cremosa. Agrega la vainilla también y el huevo y sigue batiendo hasta conseguir una mezcla homogénea.



Añade la harina en dos o tres partes y remueve solo lo necesario para integrar bien con el resto de ingredientes.



A continuación, incorpora las hojuelas o los copos de avena y mezcla con una espátula de silicona o cuchara de madera. Después, agrega el o los ingredientes seleccionados para personalizar tu receta. Si has optado por galletas de avena y plátano, puedes añadir esta fruta chafada o deshidratada, pero recuerda no pasarte de la cantidad indicada.



Con cucharas soperas ve dando forma a tus galletas y pon los pegotes de la mezcla en una bandeja con papel para hornear, así evitarás que se adhieran a ella. Lleva las galletas al horno durante 14 minutos, pero cuidado con el horneado o quedarán demasiado duras.



Pasado este tiempo, retira las galletas de la bandeja de forma inmediata con ayuda de una espátula para que no continúen cocinándose. Por último, colócalas sobre una rejilla y no te preocupes si notas que están un poco blandas, cuando se enfríen se pondrán más firmes.

Para conservar las galletas una vez horneadas puedes utilizar un envase hermético, y recuerda que puedes congelar parte de ellas si consideras que son muchas. ¡Qué disfrutes de tus galletas de avena y chocolate o lo que prefieras!

También te puede interesar...