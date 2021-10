Cómo hacer mantequilla vegana de forma sencilla

En España, según los últimos datos, el 3,7% son veganos o vegetarianos. Cada vez son más las personas que disfrutan de una dieta vegana, por ello ha habido un incremento en el número de recetas aptos para este estilo de alimentación, pero también de vida. Así pues, el consumo de productos naturales sin ingredientes de origen animal está en auge, por eso queremos mostrarte cómo hacer mantequilla vegana.

Además, la mantequilla de origen animal contiene demasiada grasa, por lo que no es nada saludable para nuestro organismo. Descubre otras soluciones culinarias para preparar ricos platos 100% veganos, como la siguiente receta de mantequilla vegana. ¡Vamos allá!

La mejor receta de mantequilla vegana, fácil y deliciosa

La mantequilla vegana es un producto bastante desconocido para muchas personas, sin embargo, es muy recomendable porque contiene muchas menos calorías con respecto a las de origen animal, como decíamos en la introducción.

Por este motivo, la siguiente receta de mantequilla vegana es un magnífico ejemplo de comida saludable. Además, podrás tomarla con tus ricas tostadas o utilizarla para elaborar multitud de recetas que precisen de su utilización.

No es necesario que renuncies a la mantequilla por ser vegano, pues existe una gran alternativa con la que podrás seguir disfrutando de este ingrediente tan versátil y utilizado dentro de la gastronomía española. Descubre a continuación cómo hacer mantequilla vegana, así como los ingredientes necesarios para elaborarla. ¡Toma nota!

Tiempo de preparación: 15 minutos

Dificultad: baja

Ingredientes para 4 personas:

125 ml de tu leche vegetal preferida sin endulzantes

2 cucharadas de jugo de limón

315 ml de aceite de coco derretido

65 ml de aceite de girasol o de oliva

2 cucharadas de levadura nutricional o de cerveza

Sal

Pasos a seguir para hacer mantequilla vegana:

1. Lo primero que debes hacer para preparar tu mantequilla vegana es mezclar en un bol la leche vegetal que más te guste con el zumo de limón. Hay que destacar que es muy importante que la bebida vegetal que utilices no contenga ningún tipo de endulzante, de lo contrario, la mantequilla resultante podría no ser completamente vegana. La leche de soja es una de las más indicadas para esta receta de mantequilla vegana, pero encontrarás muchas otras opciones en cualquier supermercado.

2. Espera alrededor de un minuto hasta que la mezcla tenga un aspecto espeso, casi como si estuviese cortada. Si consideras que un bol no es suficiente para preparar la mezcla, puedes utilizar el vaso de la batidora, pues tendrás que batir después todos los ingredientes.

3. A continuación, añade a la mezcla de zumo de limón y leche vegetal el resto de los ingredientes: el aceite de oliva o de girasol, el aceite de coco previamente derretido, la levadura nutricional y una pizca de sal. Bate muy bien todos los ingredientes hasta lograr una pasta homogénea, pues debe quedar todo perfectamente integrado. También debemos destacar que puedes hacer mantequilla vegana sin aceite coco, ya que puedes optar por otros aceites vegetales con un sabor neutro, como el de girasol, que es una buena alternativa, o aceite de oliva si quieres un resultado mucho más saludable.

4. Una vez que tengas la mezcla bien batida, viértela en un recipiente con tapa hermética. Después, guarda el envase en el frigorífico para que repose, y podrás comenzar a utilizarla cuando haya solidificado. Guarda la mantequilla en la nevera hasta que vayas a consumirla, pero sácala con un poco de antelación para evitar que esté demasiado dura. Con que la dejes un rato antes a temperatura ambiente, conseguirás que esté más blanda y su utilización será mucho más sencilla. Además, en el frigorífico se mantendrá en perfecto estado durante, al menos, 3 semanas.

¡Listo! Ya puedes disfrutar de tu receta de mantequilla vegana sencilla y saludable como prefieras.

Consejos para hacer mantequilla vegana con éxito

Como dijimos al principio, la mantequilla vegana tiene unos usos muy semejantes a los de la mantequilla elaborada con grasa animal. Por lo tanto, podrás extenderla en tus tostadas de pan con mermelada, o también puedes utilizarla para preparar otras recetas gastronómicas con ella.

Para un resultado profesional y sin ninguna complicación, sigue los siguientes consejos cuando vayas a hacer mantequilla vegana:

- En primer lugar, deberías corregir el sabor de tu mantequilla vegana con sal a tu gusto mientras elaboras la mezcla. Añade más o menos sal según tus preferencias y lo sabroso que desees el resultado.

- Si quieres hacer mantequilla vegana con un ligero color amarillo, puedes agregar un poco de cúrcuma molida. De este modo, tendrá una apariencia más parecida a la mantequilla tradicional.

- De forma opcional, puedes incluir también hierbas o especias a tu gusto durante la elaboración de tu receta de mantequilla vegana si quieres un resultado aromatizado. Así tendrá un sabor algo distinto, especial y delicioso.

- Lo ideal es utilizar aceite de coco desodorizado o refinado para que tu mantequilla vegana no sepa demasiado a coco, pero si lo prefieres, puedes usar aceite de coco virgen o virgen extra. Si no te gusta el sabor del coco, puedes sustituirlo por aceite de girasol, aceite de oliva, o mezclar la mitad de ambos aceites. De hecho, esta receta de mantequilla vegana quedará mejor con aceites vegetales de sabor neutro, así que puedes utilizar cualquiera de ellos que no sea de coco.

- Puedes usar tu mantequilla vegana en recetas de cocina como tartas, bechamel, bizcochos o cremas para aportar sabor y la consistencia requerida en ciertos platos. Y recuerda, no dejes de acompañar tus tostadas de pan con esta mantequilla, mermelada y una taza de café. ¡Qué disfrutes de tu receta de mantequilla vegana!

