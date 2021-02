Sin duda alguna, España goza de un reconocimiento gastronómico indiscutible. Además, son muchos los chefs que nos deleitan con platos de la dieta mediterránea con una gran tradición. Es el caso, por ejemplo, de Karlos Arguiñano, que han conseguido que platos como la paella traspasen fronteras. Y esta es una de las razones por las que millones de turistas visitan nuestro país cada año, además de sus bonitas playas y el clima idóneo. Hoy queremos mostrarte cómo hacer huevos al cielo como Arguiñano, una receta novedosa, deliciosa y sencilla. ¡Vamos allá!

Receta de huevos al cielo

Aunque cada vez gusta más la cocina de vanguardia, en los hogares suele apostarse por una cocina más tradicional, con productos menos sofisticados y platos más rápidos de preparar. Uno de ellos es la receta de huevos al cielo de Karlos Arguiñano que te mostramos a continuación. Además, ofrece múltiples posibilidades a la hora de cocinarla.

Karlos Arguiñano ha conseguido ganarse el cariño de la audiencia durante décadas gracias a sus programas de televisión. Y gran parte de este éxito se debe a que sus recetas son sencillas de hacer y suelen incluir ingredientes fáciles de encontrar.

Es cierto que los chefs más vanguardistas nos ofrecen recetas innovadoras y deliciosas, pero siempre utilizan algún producto que no es fácil encontrar en nuestro comercio habitual. En el caso de Karlos Arguiñano, sabe adaptar sus recetas para que sean accesible a todo el mundo, exquisitas y que siempre quedan bien.

Si quieres saber cómo cocinar huevos al cielo como Arguiñano, una receta que cuenta con más de un millón de visualizaciones en la plataforma YouTube, prepara los siguientes ingredientes. Después, sigue la receta paso a paso y… ¡A disfrutar de este plato tan apetecible!

Ingredientes:

500 ml de leche

8 huevos

500 ml de leche evaporada

Aceite de oliva virgen extra

Harina, pan rallado y huevo para rebozar

Nuez moscada

Pimienta

Perejil

Sal

Cómo hacer huevos al cielo como Arguiñano:

Lo primero que debes hacer, y también lo más sencillo, es freír los huevos. Esto sabe hacerlo todo el mundo, pero por si queda alguna duda, agrega bastante aceite en una sartén a fuego medio y cuando esté bien caliente ve friendo los huevos uno a uno. Resérvalos en una fuente y aparta la sartén con el aceite, pero no la eches a lavar porque volveremos a necesitarla más tarde. El siguiente paso consiste en realizar una salsa parecida a la bechamel, solo que en lugar de utilizar mantequilla haremos una elaboración más sencilla. Para ello, vierte un chorro de aceite de oliva en una olla, ponla a fuego medio e incorpora la harina. Remueve muy bien hasta que esté bien cocinada, así evitarás el sabor a crudo de la harina. A continuación, añade la leche caliente muy poco a poco, salpimienta y agrega una pizca de nuez moscada para que el sabor de esta bechamel quede mucho más rico. Continuamos con la receta de huevos al cielo de Karlos Arguiñano. Después de cocinar la bechamel unos 10 minutos, extiende la mitad de esta salsa en la superficie una bandeja de horno. Coloca encima los huevos fritos y cúbrelos con la otra mitad de la bechamel. Antes de pasar a rebozarlos, deja que se enfríen en la nevera alrededor de 1 hora para que espese bien la salsa. Saca la fuente con los huevos y la bechamel y corta siguiendo el contorno de los huevos. Después, tendrás que rebozarlos como si de croquetas se tratara. Primero, pásalos por harina, después por huevo batido y, por último, por el pan rallado. Para terminar, fríe los huevos en la sartén con el aceite que habíamos reservado antes. Cuando estén dorados, sácalos y ponlos en una fuente con papel de cocina para eliminar el exceso de grasa. Sirve y decora los huevos al cielo como Arguiñano, con una hoja de perejil. ¡Buen apetito!

Información adicional de la receta de huevos al cielo

Cuando los huevos estén listos, puedes cortarlos con la ayuda de un molde redondo para que todos queden con la misma forma. Después, rebózalos muy bien siguiendo el orden que te hemos mostrado: primero por la harina, después por el huevo y, por último, por el pan rallado.

A la hora de freírlos, asegúrate de que el aceite esté bien caliente, de lo contrario el rebozado se despegará de los huevos y empaparán demasiado aceite. En cualquier caso, escúrrelos sobre papel absorbente para eliminar los restos de aceite.

Si has decorado los huevos al cielo como Arguiñano, con un poco de perejil, el resultado será impactante. Y por si pensabas que es un plato demasiado calórico, no andas muy desencaminado, pero también tiene otras muchas propiedades.

Para empezar, los huevos son una fuente de proteínas, y no es cierto que aumenten el colesterol en sangre. Todo lo contrario, es un alimento muy nutritivo que incluye vitaminas A, D, E y K. También destaca por su contenido en minerales, como fósforo, zinc, hierro y selenio.

No obstante, como decíamos, no es una receta demasiado saludable, así que no conviene abusar de ella. Los huevos cocidos son más sanos, pero fritos tienen un alto contenido en grasa que, sumado a la harina de la bechamel, convierten a este plato en un capricho para una ocasión especial.

Esta receta es fácil de elaborar, barata y su sabor es espectacular, por lo que no debes dudar en probarla. Además, es un buen ejemplo de cómo con ingredientes básicos y económicos podemos preparar un plato de diez. Es original y seguro que sorprenderás a tus comensales. ¡Qué disfrutes de esta receta de huevos al cielo de Karlos Arguiñano!

