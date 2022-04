Cómo hacer un bizcocho de nata mucho más rico que las torrijas

¿Has probado alguna vez un bizcocho de nata crujiente? Aquellos que lo han hecho aseguran que es, sin duda, uno de los mejores dulces que han probado nunca. Y no solo por su extraordinario sabor, sino por su especial y divertida textura. En cambio, si todavía no lo has probado, ya puedes ponerte manos a la obra y prepararlo tú mismo.

Toma nota de los ingredientes y sigue las indicaciones para preparar un bizcocho de nata más rico y menos pesado que las tradicionales torrijas. Además, te enseñamos dos versiones para que elijas tu preferida. ¡Comenzamos!

Receta de bizcocho de nata crujiente

Existen multitud de tipos de bizcochos de cualquier sabor, forma y textura que puedas imaginar. Y damos por hecho que la mayoría de ellos están riquísimos. Pero este bizcocho que te mostramos a continuación es muy especial.

Su increíble sabor y esa textura crujiente hacen que cada bocado sea una experiencia única. Por eso, te animamos a prepararlo para que compruebes por ti mismo que este bizcocho no tiene parangón. Además, es muy fácil de preparar, pues conseguir los ingredientes necesarios no será una tarea para nada complicada. ¡Toma nota!

Ingredientes:

75 g de mantequilla

3 huevos

125 g de azúcar

150 g de harina

8 g de levadura

3 cucharadas de nata batida

1/2 naranja

La ralladura de 1/2 limón

Un poco de canela

Un poco de sal

Para la decoración necesitarás:

25 g de harina

95 g de almendras

75 g de mantequilla

75 g de azúcar

2 cucharadas de nata batida

Elaboración del bizcocho de nata paso a paso:

En primer lugar, pon a precalentar el horno a 180 ºC. Mientras se calienta, añade en un bol la mantequilla junto con el azúcar y bátelos. Después agrega también los huevos y vuelve a batir para que se integren todos los ingredientes. A continuación, añade a la masa del bizcocho de nata crujiente la canela y la ralladura de limón, el zumo de la media naranja, la harina, la levadura y la sal. Bátelo todo de nuevo hasta integrar de nuevo los ingredientes. Cuando obtengas una mezcla homogénea y sin grumos, vierte la masa del bizcocho en un recipiente apto para el horno e introdúcelo en dicho electrodoméstico. Deja que se cocine durante 40 minutos aproximadamente para que se haga bien por dentro. Es el turno de preparar el recubrimiento para tu bizcocho de nata crujiente. Mientras la masa está en el horno, derrite la mantequilla en un cazo y mézclala con la harina, el azúcar, la nata batida y las almendras troceadas. A los 25 minutos de cocinado, abre el horno y unta el bizcocho con esta mezcla. Hazlo con mucho cuidado para evitar quemaduras, y cuando termines, cierra la puerta del horno de nuevo y deja que se cocine el tiempo restante, es decir, 15 minutos más. Terminados los últimos 15 minutos de cocción, tu receta de bizcocho de nata crujiente estará lista para ser degustada. Eso sí, deja que repose unos 10 minutos para darle tiempo a que todos los sabores queden integrados. ¡Verás como te sorprende su sabor, pero sobre todo, su textura!

Bizcocho de nata fácil y casero

La siguiente receta de bizcocho de nata se convertirá en una de las mejores opciones para desayunos y meriendas. Su sabor tradicional te dejará huella, pues te transportará a esa época pasada llena de felicidad, diversión y alegría: la infancia.

Lo mejor de esta receta de bizcocho de nata es que necesitas muy pocos ingredientes y seguro que los tienes todos en casa. Como habrás podido comprobar, todo son ventajas, así que es el momento de iniciarte en la repostería con esta sencilla receta de bizcocho de nata casero.

Ingredientes:

200 ml de nata

3 huevos

200 g de harina

150 g de azúcar

Unas gotitas de esencia de vainilla

1 sobre de levadura

Cómo preparar bizcocho de nata casero:

Comenzamos montando los huevos junto con la esencia de vainilla y el azúcar hasta que la mezcla quede esponjosa. Puedes utilizar una batidora eléctrica o unas varillas eléctricas, y en tan solo unos minutos estará en su punto. Sabrás cuando ha llegado ese momento porque tiene que duplicar el volumen para adquirir la textura adecuada. Mientras tanto, enciende el horno para que vaya precalentándose. La temperatura debe estar a unos 180 ºC, y es conveniente que engrases la bandeja donde vas a verter el bizcocho con un poco de aceite o mantequilla para evitar que se quede pegado. Añade la nata líquida a la mezcla anterior, pero hazlo con sumo cuidado para que la mezcla no pierda el volumen adquirido. La mezcla debe quedar lo más esponjosa posible. A continuación, agrega la harina y la levadura tamizadas para que no salgan grumos y el bizcocho quede mucho más esponjoso. Puedes hacerlo con la ayuda de un colador fino, y mezcla la harina con movimientos envolventes hasta conseguir una masa homogénea. Vierte la deliciosa mezcla de tu bizcocho de nata en el molde engrasado e introdúcelo en el horno previamente precalentado a 180 ºC. Estará listo en tan solo 30 minutos, y para saber cuándo está listo por dentro, puedes pincharlo con un cuchillo hasta que salga limpio. Por último, desmolda y sirve tu receta de bizcocho de nata a modo de desayuno o merienda, verás como los más pequeños no pueden parar de comerlo. ¿Te atreves a preparar este dulce tradicional para impresionar a los paladares más exigentes? ¡Os encantarán ambas versiones!

