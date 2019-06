Cómo cortar el flequillo en casa según el tipo de rostro

Las melenas o cortes con flequillo quedan muy bien, según el corte de cara que tengamos, aunque las melenas con flequillo son muy recomendables para rostros con frente prominente. Además, nunca pasan de moda.

El problema es que necesitan de un mantenimiento más frecuente que aquellas melenas o cortes que no tienen flequillo. Si ese es tu caso y luces un corte de pelo con flequillo, y te lo quieres cortar en casa, o bien contárselo a alguien de confianza, aquí te enseñamos algunos remedios caseros sobre cómo cortar el flequillo en casa y obtener un corte casi perfecto. Es una manera de mantener el cabello sin tener que pasar por la peluquería de forma constante, y de ahorrar un poco de dinero haciéndolo tú misma.

Ya os adelantamos las distintas técnicas para disimular una nariz grande, para ello tirábamos de un poco de autoayuda y utilizamos maquillaje y ciertos peinados, además de sombreros, aquí te vamos a facilitar la técnica del flequillo.

Cómo cortar el flequillo: técnicas sencillas

Aquí te mostramos unas técnicas sencillas que, eso sí, requieren algo de práctica, especialmente si quieres aprender cómo cortarte el flequillo tú misma, para luego poder hacerlo con alguien más. Además, algunos expertos dicen que las melenas con flequillo son capaces de rejuvenecer tu aspecto. Una vez que aprendas, practícalo con otra persona. Así que ¡manos a la obra!

Para cortar el flequillo en casa de manera fácil y rápida, necesitaremos un bote de spray con agua, un peine, una regla (opcional), y dos tijeras de peluquero, unas más grandes y otras más pequeñas. Te mostramos un vídeo y añadimos los pasos a seguir para cortar el flequillo:

Cómo cortar el flequillo - Paso a paso

Lo primero es determinar qué tipo de flequillo queremos , si largo o corto, o si tiene un corte totalmente recto o bien es irregular, y queremos mantenerlo de esa manera. Todo depende de nuestro corte de carta y lo que más se adapta al look que queremos tener. Nuestras facciones determinarán cuál es el flequillo que mejor nos sienta. Seguramente en tu peluquería habitual te habrán aconsejado cuál va mejor a tu cara, pero hay aplicaciones en las que puedes comprobar cómo te sientan distintos tipos de flequillos.

, si largo o corto, o si tiene un corte totalmente recto o bien es irregular, y queremos mantenerlo de esa manera. Todo depende de nuestro corte de carta y lo que más se adapta al look que queremos tener. Nuestras facciones determinarán cuál es el flequillo que mejor nos sienta. Seguramente en tu peluquería habitual te habrán aconsejado cuál va mejor a tu cara, pero hay aplicaciones en las que puedes comprobar cómo te sientan distintos tipos de flequillos. Lo segundo que hacemos es mojar bien el pelo y después escurrirlo. Con el pelo húmedo los cortes serán siempre más precisos y saldrán mejor.

y después escurrirlo. Con el pelo húmedo los cortes serán siempre más precisos y saldrán mejor. Si no tenemos flequillo y queremos lucirlo, debemos primero separar la cantidad de pelo que queremos que sea el flequillo. Para hacerlo, lo separaremos con un peine, trazando una línea, desde el punto más alto en un triángulo, hasta el borde de nuestra ceja izquierda. Realizaremos la misma operación en la parte contraria.

desde el punto más alto en un triángulo, hasta el borde de nuestra ceja izquierda. Realizaremos la misma operación en la parte contraria. Una vez que sabemos cuánta cantidad de pelo vamos a destinar a nuestro flequillo, podemos utilizar una regla de medir y trazamos una línea . Podemos colocar el peine en la zona que queremos cortar para que sea una barrera entre el flequillo y otras partes del cabello, y esta será la línea que sigan las tijeras.

. Podemos colocar el peine en la zona que queremos cortar para que sea una barrera entre el flequillo y otras partes del cabello, y esta será la línea que sigan las tijeras. Una vez que colocamos el peine en la zona en la que teníamos la regla de medir, empezamos a cortar con las tijeras y con mucho cuidado, comenzando por uno de los lados y hasta el centro, intentando siempre que el corte quede lo más recto posible.

y con mucho cuidado, comenzando por uno de los lados y hasta el centro, intentando siempre que el corte quede lo más recto posible. Apartamos el peine y comprobamos cómo ha quedado el flequillo. Podemos retocarlo, con una tijera algo más fina, incluso “desfilar” las puntas (cortar ligeramente en vertical) para que el flequillo tenga más volumen cuando esté seco y también si no queremos que quede tan recto. Este flequillo, en términos profesionales se llama “gringe” , es cómodo y queda realmente bien, fresco y moderno. Además, resulta fácil de mantener y es el más indicado lucir si tenemos la frente grande.

, es cómodo y queda realmente bien, fresco y moderno. Además, resulta fácil de mantener y es el más indicado lucir si tenemos la frente grande. Repetimos la operación del centro hacia el otro lado, y ¡voila! Ya tenemos el flequillo cortado.

Podemos comprobarlo secando el pelo y viendo qué tal ha quedado, si está bien recto y cortado de forma regular, o si hay algún cabello más pendiente de cortar y transformar en flequillo. Si fuera así, volvemos a mojar bien esta parte del pelo, y repetimos operación.

Cómo cortar el flequillo del pelo rizado: un paso más complicado

Ahora vamos a probar a aprender cómo cortar el flequillo del pelo rizado. Lo primero que debemos hacer es comprobar hacia dónde crece la melena de un pelo rizado, y ¡ojo! un flequillo de pelo rizado o curly, como lo llaman los profesionales, es mejor cortarlo en seco, porque cuando se moja el pelo, la melena crecerá, y cuando esté seco, con el rizo disminuirá. Corta el flequillo seco, siguiendo los mismos pasos que si fuera un flequillo liso, ayudándote con la regla, o utilizando el peine como barrera para emplear las tijeras.

Una vez que has cortado el flequillo, péinalo sin tratar de estirarlo, ya que el cabello rizado volverá a su estado de forma natural. Y así podrás comprobar si el corte te ha salido bien a la primera, aunque resulta bastante improbable. Aunque los cortes de pelo rizado requieren más experiencia, al final saldrá bien cortar el flequillo, siempre que lo hagas en seco y nunca con el cabello húmedo. Aunque no es recomendable hacerlo en casa si ves que no sale bien con la práctica, porque los resultados pueden ser desastrosos.

Recuerda: tijeras de peluquero, una regla, un bote de agua con spray, y mucha práctica para el mantenimiento de un pelo con flequillo, y ahorrarás en tus visitas a la peluquería.