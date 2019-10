Acabas de tener un bebé, has decidido darle el pecho porque te lo han recomendado, ya que es bueno para su salud, refuerza el vínculo madre e hijo y además estás deseando conocer esa sensación. Lo que te preocupa es que puede que haya momentos en los que no puedas alimentarlo directamente, por ejemplo, porque te reclamen en el trabajo a menudo y no coincidan tus horas libres con las suyas de comida o por cualquier otra circunstancia.También puede que sientas dolor al darle de mamar y que te plantees extraer la leche de una vez y dosificarla para varios días ya que así te resultará menos molesto y a la vez más cómodo.

Ya os dimos los trucos y remedios caseros de cómo sacar los gases a los bebés, ahora veremos cómo calentar la leche materna.

Cómo extraer leche materna

Está claro que la mayoría de las madres prefieren la extracción mecánica o con sacaleches de tipo manual, ya que esta, es la mejor manera de extraer una mayor cantidad de leche.

Antes de comenzar la extracción es muy importante que nos lavemos las manos, para no transmitir a la leche gérmenes que no nos interesan ya que podría ser perjudicial para el bebé. Una vez tengas las manos limpias, debes masajear el pecho comenzando por apretar con tus dedos desde la periferia hacia la areola, a continuación, cogerás cada seno con ambas manos y procederás a realizar un pequeño masaje, comenzando por la base y finalizando en el pezón. Con estos movimientos conseguimos una mejor liberación de oxitocina y una buena eyección de la leche.

Cómo conservar la leche materna

Si la conservamos a temperatura ambiente, podemos dejarla un máximo de 6 horas. Entendemos por esta temperatura, la que no sobrepasa los 26ºC, si piensas que tu casa puede superar la cifra, lo mejor es que te plantees guardarla en frío. Al dejar la leche en el frigorífico, la temperatura será de unos 4ºC, y el tiempo recomendado para que esta no se estropee, es de 72 horas a 8 días.

Otra opción es congelar la leche materna, en esta ocasión nos podrá durar desde 3 a 12 meses y el congelador deberá estar a no más de – 20ºC. Se suele echar mano de esta alternativa, en las ocasiones en las que la madre tiene un problema de salud y debe someterse después del parto a algún tratamiento que afecte al estado de su leche durante la lactancia.

Cómo calentar la leche materna

El proceso de extraer, conservar y calentar la leche puede provocar la pérdida de las propiedades naturales, piensa que, si no controlamos esta fase y calentamos de forma excesiva la leche, van a reducirse la cantidad de nutrientes y anticuerpos para tu hijo y estos son los que se encargan de su sistema inmune.

Usar un calienta biberones para la leche materna

Es uno de los métodos más usados para calentar leche materna, y sus motivos tiene, ya que acelera el proceso y lo hace de manera uniforme. Además, uno de sus beneficios, es que mantiene la misma temperatura durante más de una hora, lo que es ideal, si te adelantas a la toma o el bebé se duerme repentinamente en el momento de su toma.

Hay varios tipos de calienta biberones, el más conocido es el eléctrico, que básicamente tiene una rueda con la temperatura y un botón, lo que le hace muy sencillo de utilizar. El digital, es un poco más moderno y cuenta con una pantalla para elegir diferentes programas dependiendo del tamaño del recipiente y además incorpora la posibilidad de descongelar leche materna.

Por último, es importante saber que todos los modelos de calienta biberones utilizan agua caliente, ya que es la manera más efectiva de llegar a una temperatura ideal y que nuestra leche no pierda sus nutrientes.

Calentar la leche materna al baño María

Desde luego es la opción más económica, pero no las más rápida, ya que tardaremos de 10 a 15 minutos hasta conseguir las temperaturas idóneas que necesita nuestro bebé. Calentar al baño María suele ser rápido, pero en este caso lo que pretendemos no es hervir el agua, si no calentarla gradualmente.

Lo importante de este método, es que controlemos los grados o puede que la leche hierva y se eche a perder. Nunca se debe calentar la leche directamente en el cazo, esto la arruinaría por completo.

Calentar la leche materna con agua caliente

Piensa que no es necesario calentarla en exceso, ya que tu bebé toma la leche al salir directamente de tu pecho, un poco más caliente que como está fuera de la nevera. Para calentar la leche con agua, simplemente ponemos el biberón debajo de un chorro de agua caliente unos segundos.

Cómo descongelar la leche materna

Es necesario que sepas de antemano que nunca debes volver a meter en el congelador la leche si te ha sobrado, esta puede mantenerse en la nevera unas horas, pero si no vas a usarla mejor desecharla para prevenir. Es importante que sepas también que cuando sacas la leche del congelador, debes pasarla al frigorífico para no perder la cadena del frío o sufrirá consecuencias.

Se recomienda que el proceso se haga 12 horas antes de la toma. Si se nos ha pasado por algún motivo y tenemos algo de prisa, utiliza el método del chorro de agua caliente y ve aumentando la temperatura gradualmente y con calma, comenzando con agua fría.