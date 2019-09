Dicen que la asertividad es una de las mejores cualidades de las personas. Ser asertivo: es decir lo que pensamos sin agresividad, y no callarnos si consideramos que no debemos hacerlo ante un abuso o algo que no nos gusta.

La psicología dice que es el término medio entre la agresividad y la pasividad. Es un don natural, pero también es una habilidad que es posible aprender. Aquí van algunas pautas que pueden ayudar a una persona a ser más asertiva y decir siempre lo que piensa sin herir a nadie, y no optar por callarse también con la idea de no herir.

Qué es ser asertivo

La asertividad es una poderosa herramienta de comunicación que, en líneas generales impide que otras personas nos impongan su criterio cuando éste va en contra de nuestros principios o deseos, y nos callamos por no tener un enfado, o por no molestar, o bien expresamos con agresividad que no estamos de acuerdo.

Ser asertivo es justo el término medio, es la capacidad de las personas de tener claras sus ideas, y de saber transmitirlas sin temores y en toda circunstancia. Debemos aprender a decir que no, con suavidad, pero con firmeza, si un tema no nos convence y sin miedo de herir, si lo hacemos siempre con asertividad. Hay que nadar entre dos aguas y saber utilizar la asertividad para defender nuestros derechos, y que el otro no se salga con la suya.

Ya nos acercamos a este tema en cómo dejar a tu pareja sin hacerla daño. Las relaciones sentimentales pueden resultar un buen ejemplo para practicar nuestra asertividad.

Cómo ser asertivo: algunos consejos

Lo más importante, si queremos aprender a ser asertivo, es partir de una base clara y saber lo que queremos, metas y objetivos, que definan cómo eres y lo que quieres.

La asertividad es la cualidad que te permite decir lo que piensas, y por supuesto ser coherente con lo que piensas y por tanto actuar en consecuencia, haciendo lo que creas más apropiado para ti, y defendiendo tus derechos y necesidades sin tener que ofender a nadie, ni permitir que seas tú el ofendido.

Para ser asertivo tienes que saber dar tus puntos de vista de manera firme, porque la asertividad se verá, sobre todo, en momentos críticos y de desacuerdo, aunque también es hacernos valer y respetar en todo momento. Quienes la practican reconocen que son mucho más felices, porque dicen lo que piensan y persiguen sus objetivos sin dañar a nadie, pero también teniendo muy claro lo que es bueno para ellos mismos y velando por su bienestar.

Cómo ser asertivo: técnicas asertivas

Hay algunas técnicas para ser asertivo que se pueden aprender y tener esa cuota de espacio propio que todos necesitamos:

Marcarnos los objetivos bien claros de lo que queremos conseguir, para saber cómo aplicar la asertividad en múltiples situaciones vitales.

de lo que queremos conseguir, para saber cómo aplicar la asertividad en múltiples situaciones vitales. Ser persistente . No todo va a ser fácil, y te encontrarás con muchas personas que te chupen la energía, que intenten hacer prevaler sus derechos pisando los tuyos. No lo consientas, no te calles. Persevera en tu actitud ante la vida y no te dejes pisar. Al principio costará, pero luego saldrá solo y te irás ganando el respeto de los demás .

. No todo va a ser fácil, y te encontrarás con muchas personas que te chupen la energía, que intenten hacer prevaler sus derechos pisando los tuyos. No lo consientas, no te calles. Persevera en tu actitud ante la vida y no te dejes pisar. Al principio costará, pero luego saldrá solo y . No te muestres conformista con todo y porque sí . El conformismo es el enemigo de la asertividad. Si no estás de acuerdo dilo, y dilo claramente. Además, si encuentras oposición, sigue insistiendo en dar tu opinión, en lo que quieres, en o que necesitas. No te tejes avasallar o entres en un juego de enfado, y te vuelvas agresivo. Siempre término medio.

. El conformismo es el enemigo de la asertividad. Si no estás de acuerdo dilo, y dilo claramente. Además, si encuentras oposición, sigue insistiendo en dar tu opinión, en lo que quieres, en o que necesitas. o entres en un juego de enfado, y te vuelvas agresivo. Siempre término medio. Siempre que oigas consejos de los demás, tómalos, analízalos y mira si realmente son buenos para tu vida, antes de darlos por buenos y seguir los consejos que te han marcado.

No te calles por no tener una escena desagradable . Di lo que piensas, hazlo saber a la otra persona, y mantente firme en la defensa de tus opiniones, no te des por vencido, aunque el contrincante siga insistiendo y no atienda a tus razones.

. Di lo que piensas, hazlo saber a la otra persona, y mantente firme en la defensa de tus opiniones, no te des por vencido, aunque el contrincante siga insistiendo y no atienda a tus razones. No te dejes manipular ni persuadir fácilmente, ten siempre tus propias opiniones bien fundadas e insiste en ellas, con convencimiento, porque en ellas están basadas tu forma de ser y lo que quieres en la vida.

Cuáles son los beneficios de ser una persona asertiva

Una persona asertiva será más feliz, porque sabrá defenderse mucho mejor ante las circunstancias de la vida, y además será una persona que no pierda la calma fácilmente, lo que le hace tener la cabeza más fría y poder enfrentarse mucho mejor a los problemas cotidianos.

Una persona asertiva es una persona que se hace respetar en todos los ámbitos de su vida, porque es la persona que tiene las cosas claras. Las personas con un alto grado de asertividad son personas que tendrán más éxito en la vida, porque se sentirán más seguros y eso los llevará a conseguir sus objetivos con más facilidad.

Un ejemplo muy claro son los estudiantes que no les da vergüenza preguntar cuantas veces haga falta porque tiene dudas y quiere resolverlas, y no le da miedo ni vergüenza preguntar.