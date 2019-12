El Cyber Monday es un evento comercial que consiste en hacer ofertas especiales el lunes después del Black Friday, y es relativamente reciente. Cuando empezó su andadura en España, allá por 2005, todavía eran pocas las compras que se hacían en su mayoría por Internet, por lo que, para fomentar el comercio online, las tiendas se promocionaban haciendo sus mejores ofertas, con productos a precios de ganga.

Hoy en día es un fenómeno completamente implantado y muy popular, y es una especie de pistoletazo de salida junto con el Black Friday, a las siguientes compras más grandes del año: las compras navideñas.

Qué es el Cyber Monday

El Cyber Monday o ciberlunes es el lunes siguiente al Black Friday, y a diferencia de éste, los descuentos se centran más en el mundo online que en el comercio presencial y están más orientadas a electrodomésticos y tecnología.

Hoy en día, y a pesar de que las ofertas Cyber Monday están basadas en todo lo digital, casi se puede comprar de todo, y lo más habitual es que estos dos días sean una semana prolongada para hacer las grandes compras a precios imbatibles, antes de que llegue la Navidad. También es cierto que muchos comercios aprovechan para sacar a la luz productos que tienen en stock y que no han podido vender a lo largo del año, aumentando los descuentos sobre los mismos.

Según datos manejados y publicados por muchos comercios, resulta curioso que entre las ofertas de Cyber Monday tengan mucho tirón los productos relacionados con la moda, mientras que en el viernes negro los productos tecnológicos suelen ser los más demandados. Hace un par de años, y gracias a estos dos días, pero sobre todo en las ventas del lunes, Amazon realizó sus mejores cifras de ventas a nivel global en toda su historia, con más de 140 millones de productos vendidos.

¿Cuándo es el Cyber Monday 2019?

El Cyber Monday tiene lugar el lunes justo después del Black Friday, por lo que este año, el Cyber Monday 2019 será el 2 de diciembre.

En España, muchas tiendas, tanto físicas como online, especialmente estas últimas, tienen magníficas ofertas Cyber Monday, con productos a precios muy rebajados, por lo que, para muchos usuarios, merece la pena reservar alguna de estas dos fechas y realizar las compras navideñas adelantándonos un poco al calendario. Aunque ambas celebraciones son más que interesantes, el Cyber Monday suele tener ofertas más atractivas en productos de tipo tecnológico.

Ambas celebraciones ofrecen las mejores promociones en tecnología, pero el lunes suele mejorar los precios, por lo que muchos usuarios deciden esperarse, aunque también es verdad que en Cyber Monday hay que ser muy rápidos e ir a tiro hecho con lo que queremos, ya que muchos productos se agotan rápidamente.

Cómo aprovechar al máximo el Cyber Monday

Si todavía no estamos muy acostumbrados a saber cómo sacarles el mayor partido a las mejores ofertas de Cyber Monday o ciberlunes, lo mejor es dejarnos llevar por estos trucos y consejos, para comprar siempre al mejor precio, y no morir en el intento, porque sí que anticipamos que va a ser un día muy ocupado si queremos realizar compras a precios de chollo.

Lo primero que debemos hacer es una selección previa de los productos que deseamos comprar. Podemos hacer un simulacro, visitando las páginas de compra habituales, y elaborando una lista (llevando las compras al carrito). Muchas tiendas, aunque salgamos de la plataforma, no borran la lista, así no nos olvidamos de nada. Después, cuando finalmente se apliquen los descuentos, podremos hacer efectivos los descuentos y realizar nuestras compras confirmando la lista que ya teníamos hecha. De esta forma no solo ahorraremos tiempo, sino que seremos rápidos y nos aseguraremos de que un stock que se agota enseguida puede llegar a nuestras manos.

Para acogernos a las mejores ofertas de Cyber Monday es importante tener nuestras cuentas actualizadas para que todos los datos de envío y facturación sean correctos, por lo que vale la pena revisar nuestras cuentas antes de que llegue el día. Muchos expertos aconsejar utilizar tan solo una tarjeta de crédito para evitar llevarnos disgustos y que puedan robarnos los datos de nuestras tarjetas. Utilizando tan solo una tarjeta de crédito, será más fácil controlarla. Por supuesto, hay que utilizar siempre un método de pago seguro (que los comercios proporcionan) y un lugar seguro, es decir, no debemos comprar nunca a través de un lugar público donde puedan quedarse nuestros datos.

Otros métodos de pago que se están popularizando porque no tienen comisiones y son rápidos son las aplicaciones como Paypal que, además, también ofrece sus propios descuentos en estas fechas. Hay aplicaciones como "Ofertia" que nos podemos descargar y funcionan como rastreadores de precios que harán más fácil comparar diversas ofertas de Cyber Monday, para ir más rápidos en la selección de lo que finalmente vamos a comprar. Los comparadores de precios harán ese trabajo por nosotros, y tan solo tendremos que elegir la tienda donde finalmente vamos a hacer nuestra compra.

También es importante que sepamos cuáles son las garantías de los productos que compramos, por si necesitamos devolver alguno. Al igual que en el Black Friday, lo mejor es investigar con antelación y tener ya elaborada una lista de lo que vamos a comprar, o de lo que necesitamos o queremos comprar, siendo realistas y ajustándola al presupuesto que tenemos previsto.