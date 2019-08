La maniobra de aparcamiento suele ser muy sencilla siempre y cuando tengamos un buen conocimiento de cómo aparcar porque hemos tenido un buen profesor de autoescuela. Pero también puede presentar complicaciones, y de hecho, es una de las pruebas para el práctico de conducir que más suspende el alumno, a pesar de ser una de las lecciones que se aprenden desde el principio.

Cómo aparcar en línea: lo que debemos saber antes de aparcar

Hay unas cuantas formas de aparcar tu coche, unas más sencillas y otras más complicadas, pero es necesario que las aprendamos bien todas, puesto que, si somos conductores, en algún momento las tendremos que utilizar. Hay tres supuestos habituales para aparcar: el aparcamiento en línea, en batería y en oblicuo, y cada uno tiene sus truquillos. Sin embargo, para todos es común para aprender a aparcar saber que, en el examen de conducir, a la hora de aparcar, una distancia específica que debe guardar el coche respecto al bordillo.

Lógicamente, debe quedar lo más pegado posible, y muchas veces nos damos cuenta de que ha quedado muy separado, y volvemos al coche para maniobrar y pegar más el coche al bordillo, es muy habitual. Sin embargo, aunque en las pruebas prácticas de conducción no sea necesaria una distancia mínima, sí es cierto que dispondremos de dos minutos para realizar la maniobra completa de aparcamiento. Así que ya podemos practicar.

En todas las modalidades de los aparcamientos, para aprender a aparcar, debemos seguir las siguientes instrucciones: plegar siempre los retrovisores después de estacionar para no molestar el paso de transeúntes que necesiten pasar para cruzar; asegurarte de que todas las ventanillas quedan cerradas para evitar un hurto o robo después de aparcar, o incluso antes, para no tener que volver a poner el coche en marcha; y no aparcar junto a contenedores o cubos de basura, ni tampoco debajo de los árboles en la medida de lo posible, aunque esto es difícil en las grandes ciudades.

Esta última recomendación no es gratuita y tiene su explicación. Sin los cubos de basura ardieran, por cualquier circunstancia, tu coche sería con toda probabilidad, pasto de las llamas. Y si aparcas debajo de los árboles, probablemente te encuentres, cuando vuelvas, una gran variedad de excrementos de pájaros. Dicho esto, ya podemos aprender cómo aparcar en línea.

Cómo aparcar en línea paso a paso

Para aparcar en línea, debemos seguir tres pasos fundamentales:

Primero señalizamos con el intermitente correspondiente el lado hacia el que vamos a aparcar, por ejemplo, si vamos a aparcar en la derecha, señalizaremos con el intermitente derecho, y después situamos el coche en paralelo al vehículo que está aparcado delante del hueco, a una distancia de un metro aproximadamente, haciendo coincidir los espejos retrovisores.

correspondiente el lado hacia el que vamos a aparcar, por ejemplo, si vamos a aparcar en la derecha, señalizaremos con el intermitente derecho, y después situamos el coche en paralelo al vehículo que está aparcado delante del hueco, a una distancia de un metro aproximadamente, haciendo coincidir los espejos retrovisores. Comenzamos a dar marcha atrás en línea recta

y, cuando por la ventanilla trasera derecha veamos la esquina trasera izquierda del otro coche, nos detenemos. Otras referencias válidas son hasta que el eje trasero de tu vehículo esté a la altura de la esquina del otro automóvil, o hasta que el morro de tu vehículo coincida con el retrovisor del otro coche. Entonces, giramos toda la dirección a la derecha y volvemos a dar marcha atrás hasta que por nuestro retrovisor izquierdo veamos el faro delantero derecho del coche de atrás o hasta que tu retrovisor derecho coincida con la parte final del vehículo precedente. Nos detenemos de nuevo. Ahora, nuestro coche debería formar un ángulo de 45º con los automóviles que están estacionados. El siguiente paso es girar toda la dirección a la izquierda y dar marcha atrás para introducir el coche, pero hay que vigilar que no choquemos con el vehículo de detrás. Por último, lo cuadramos para que quede más o menos a la misma distancia del coche de delante que del de detrás.

La ventaja de esta modalidad de aparcamiento es que la visibilidad es buena, no nos dañarán el chasis o la pintura del coche si algún conductor abre las puertas sin ningún cuidado. Pero como inconveniente, aparcar en línea es la modalidad que resulta más lenta y también la más complicada de todas.

Trucos para aparcar en línea

Hay una serie de trucos para aparcar en línea que nos pueden venir muy bien a la hora de aparcar. Son los siguientes: