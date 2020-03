El Gobierno de España ha puesto en marcha una serie de medidas para limitar al máximo el movimiento de los ciudadanos. La aprobación del estado de alarma por coronavirus pretende aislar en sus casas cerca de 47 millones de personas. Solo se podrá salir a la calle en soledad, para trabajar o para comprar comida, medicamentos o artículos básicos. Asimismo, los ciudadanos solo podrán desplazarse entre ciudades para trabajar en coche o en avión.

La pandemia del coronavirus sigue avanzando en España a un ritmo sostenido. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, nuestro país ya es el segundo a nivel mundial en nuevos casos diarios, solo por detrás de Italia.

Locales que se mantendrán abiertos

El Gobierno ha establecido el cierre de locales y establecimientos que desarrollen actividad pública. La excepción se lleva a cabo con aquellos que se dediquen a la distribución de alimentos y artículos de primera necesidad.

Los locales que permanecerán abiertos son los siguientes:

Establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad .

. Establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos .



. Establecimientos de productos de higiene.

Establecimientos de prensa y papelería .

. Gasolineras.

Estancos.

Establecimientos de equipos tecnológicos y telecomunicaciones .

. Establecimientos con alimentos para animales de compañía.

Centros o clínicas veterinarias.

Tintorerías y lavanderías.

Sector de la correspondencia.

El Gobierno no cierra las iglesias, pero sí limita las ceremonias. La asistencia a lugares de culto y a las ceremonias civiles o religiosas, incluidas las fúnebres, deben acondicionarse. La idea es evitar la aglomeración de personas para garantizar la distancia entre las mismas de al menos un metro.

En qué casos se puede salir a la calle

Las medidas difundidas por el Gobierno establecen que los ciudadanos solo pueden circular por las vías de uso público para la realización de una serie de actividades. Entre ellas estarían las siguientes:

Adquisición de alimentos , productos farmacéuticos y de primera necesidad.

, productos farmacéuticos y de primera necesidad. Asistencia a centros sanitarios .

. Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

Retorno al lugar de residencia habitual.

Se puede acudir a las entidades financieras y de seguros . También está permitido a los vehículos circular por la carretera y acudir a las gasolineras si se justifica el desplazamiento: trabajo, compra, reparto, etc.

. También está permitido a los vehículos circular por la carretera y acudir a las gasolineras si se justifica el desplazamiento: trabajo, compra, reparto, etc. Los perros se pueden sacar a la calle.

El resto de actividades quedan prohibidas por riesgo de contagio. El transporte público no se cierra, pero se va a limitar su frecuencia en los que son de una ciudad a otra. Los operadores de transporte reducirán la oferta total de operaciones en un 50%. El transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y marítimo reducirá su oferta total en un 50%.

Salir acompañados o solos

El real decreto no recoge de forma expresa si debemos salir acompañados o solos a hacer compras u otras necesidades básicas. Sin embargo, El Gobierno de España y las Fuerzas de Seguridad del Estado recomiendan ir solos. Se puede ir en coche o a pie, sin que se haya establecido hasta el momento la necesidad de imponer horarios o turnos.

Multas

Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden requerir toda la documentación que estimen necesaria para comprobar la realidad del desplazamiento. Es por eso que se recomienda a los usuarios conservar los tickets de compra o los resguardos bancarios para justificar su presencia en la vía pública.

Aquellos que incumplan las restricciones fijadas por el estado de alarma podrán ser sancionados desde una multa a una pena de un año de prisión si se resistiera o desobedeciera gravemente a las autoridades. Las sanciones de carácter leve tendrán una multa de 100 a 600 euros. Sanciones que podrían ascender hasta los 30.000 euros si hubiera desobediencia o resistencia a los agentes. La misma cantidad se haría efectiva para aquellas personas que se nieguen a identificar o aporten una identidad falsa.

Si los agentes ven a una persona hacer deporte por la calle, le pedirán que regrese a su domicilio. La multa llegaría en el caso de que esa persona se niegue a hacerlo.

Cuántos días tiene una 'cuarentena'

Una cuarentena puede ser un periodo de 40 días, pero en cuestiones de salud, como en el caso del coronavirus, la cuarentena no necesariamente durará 40 días.

Estas medidas drásticas de distanciamiento social pretenden producir un impacto rápido. Lo que se busca con el estado de alarma es frenar los contagios para no aumentar el número de contagiados. No obstante, según los expertos las cifras no comenzarán a mejorar hasta dentro de 10 días. Y todo esto en el mejor de los casos.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ya ha informado que la cuarentena va a ser dura. Hay que ser consciente de que los 15 días establecidos en el estado de alarma van a ser un mínimo. De ahí que también haya solicitado que en ningún momento se relajen las medidas de control.

Frente al coronavirus nace #YoMeQuedoEnCasa

Uno de los hashtag que se ha hecho viral en redes sociales es #YoMeQuedoEnCasa que llama a la responsabilidad y el sentido cívico de la sociedad frente al Coronavirus. Desde instituciones hasta influencers, se han sumado a la iniciativa pidiendo a los españoles que respeten la cuarentena y reduzcan su vida social por el bien de los demás y pensando en no colapsar nuestro sistema sanitario.