Cómo recuperar a tu ex pareja tras una ruptura

El hecho de pasar por una ruptura sentimental es algo muy común en la vida de cualquier persona. Es algo por lo que prácticamente todo el mundo ha pasado o pasará, al menos en alguna ocasión en su vida. En muchas ocasiones no hay marcha atrás, en ese caso te damos algunas recomendaciones para superar la ruptura con tu pareja. Pero si aún existe esperanza de arreglar los problemas, debemos tener en cuenta algo muy importante, tener mucha paciencia y evitar caer en el error de intentar comunicarse con él o ella en cualquier momento.

Consejos para recuperar a tu expareja

Cuando se ha producido una ruptura o la pareja se va distanciando poco a poco, los sentimientos que aparecen son muy parecidos en el proceso de duelo donde tenemos una tormenta de sentimientos. Pueden darse casos de depresión, baja autoestima, ansiedad, etc. Esto no es algo definitivo y no hay que desmoronarse por ello. Siempre tendremos la oportunidad de recuperar el amor y volver a conquistar a nuestra pareja.

Si estás pensando en cómo recuperar la confianza en tu pareja, puedes tener en cuenta varios aspectos de gran importancia. El primero es tiempo, dado que puede que exista una separación, pero que sea temporal. Hay que aprender a aceptar que el tiempo lo cura todo, para lo bueno y para lo malo. También puede que necesite espacio, por ello, es importante no llamar, mandar mensajes o aparecer en su casa o los lugares que frecuente cada poco. Eso solo hará empeorar la situación. Hay que ir poco a poco, con calma y sin precipitarse. Hay que saber cómo contenerse, cómo hacer de tripas corazón y, sobre todo, tener paciencia.

Tiempo, el detalle clave

El tiempo es fundamental para ambas partes, algo que hará bien a ambos. Permite tranquilidad y poder pensar bien las cosas antes de dar las cosas por zanjadas y después tener que arrepentirse. Por eso es tan importante un periodo sin contacto y sin comunicación. Un tiempo después, todo se suavizará y se podrá ir retomando el contacto poco a poco.

Tras esperar un tiempo prudencial, podremos mostrar interés de nuevo. No nos llevemos a engaños y esperemos que sea la otra persona la que sea la primera en ponerse en contacto. El hecho de esperar que sea el otro quien dé el primer paso como muestra de interés es algo que está muy extendido hoy en día. No siempre acertaremos dando el primer paso, pero es un buen gesto comenzar por ahí.

Debemos analizarnos en profundidad y reconocer cuál ha sido el posible error. Debemos empezar por nosotros mismos o mismas, por todo lo que no hemos hecho bien durante nuestra relación. Si no hacemos este paso y lo hacemos con sinceridad, no podremos asumir las responsabilidades y haremos algo que no deberíamos hacer en ningún momento, acabar culpando a la otra persona.

Analizar los errores que se han cometido

Cuando analicemos los errores que hemos cometido, hay que tener la sinceridad por bandera, debemos comunicárselos a nuestra pareja. Con este ejercicio de sinceridad, ambos serán más conscientes de las cosas que hicieron que todo saliera mal. Asimismo, es un gesto muy especial que demuestra empatía y, sobre todo, predisposición a querer corregir todas aquellas cosas que no funcionaron. Aunque muchas personas no lo recomiendan, volver al pasado es una buena alternativa. El hecho de basarnos en lo que teníamos en los inicios de la relación, nos podrá servir de ayuda. Podremos conectar con los elementos que había cuando la otra persona se sintió atraída por nosotros. Esta vuelta al pasado puede revivir el amor, pero también despertar emociones muy positivas para ambos.

Nunca hay que dejar de mejorar nuestra actitud, aunque estemos pasando una situación muy dolorosa y cueste mucho trabajo. El hecho de llevar a la otra persona todos nuestros sentimientos negativos o repitiendo lo mal que lo hemos pasado, no es buena idea. Ha sido una ruptura, aunque sea temporal, él o ella también lo habrá pasado mal. Sin caer en la pedantería, no hay que dejar de lado la constancia. Debemos persistir en solucionar los problemas y así poder mantener el contacto. Hay que demostrar que se tiene una sincera intención de revivir las cosas buenas que había entre ambos. Hay que mantener la constancia e intentar mejorar tanto el aprendizaje de lo que se ha pasado para que no vuelva a suceder y también mejorar la capacidad de autocrítica.

Si lo consideramos oportuno, es muy importante pedir perdón, pero ese perdón debe ser sincero, es otra importante forma para saber cómo recuperar a tu expareja. No se deben volver a cometer los errores del pasado y esa ruptura se debe tomar como una lección de la que se ha aprendido algo, a no volver a meter la pata.

Quizá esto pueda ayudarte, pero hay veces que una pareja llega a un punto de no retorno, donde no hay vuelta atrás. Todo depende de los motivos de la ruptura. En este caso, si no hay vuelta atrás, solo queda asumirlo y dejar que se vaya, es la mejor solución para los dos. Nunca hay que forzar la situación y ya que no se puede ser pareja, quizá pueda quedar una amistad.