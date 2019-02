Cómo superar una ruptura sentimental sin traumas

Superar una ruptura sentimental no es algo que se consiga de un día a otro, es un proceso que requiere su tiempo, especialmente si la relación que hemos abandonado ha sido larga.

Según la ciencia, cuando pasamos por una ruptura sentimental atravesamos las mismas etapas que en un duelo tras el fallecimiento de un ser querido: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Pasar por todas estas fases puede ser menos duro si tenemos cierta orientación y apoyo que nos diga cómo hacerlo de la mejor manera. El simple hecho de no saber cómo enfrentarnos a una ruptura sentimental, puede hacer que el dolor se extienda por más tiempo.

Empieza tu nueva vida

Una de las mejores cosas que podemos hacer para superar una ruptura sentimental, es comenzar nuestra nueva vida cuanto antes, para ello debemos de evitar en la medida de lo posible todo contacto con nuestra expareja, evitar mirar sus redes sociales y mandarle mensajes al móvil.

El hecho de romper el contacto con nuestra expareja, no quiere decir que pasados unos meses podamos mantener una relación de amistad con él o ella si así lo deseamos. Además, es posible que, si tenemos hijos en común, sea necesario cierto contacto.

Lo importante es que mientras estamos superando las fases del duelo tratemos de olvidar, de dar nuestros primeros pasos para aprender a vivir sin nuestra expareja. Para lograr este primer objetivo tenemos que empezar a vivir nuestra nueva vida.

Si nos mudamos a una nueva vivienda será mucho más fácil deshacernos de las cosas que nos recuerda a él o a ella, pero si es nuestra expareja la que abandona la vivienda, debemos de abordar la tarea de deshacernos de todo aquello que nos traiga sus recuerdos cuanto antes. Empaca sus cosas, devuélveselas y líbrate de sus regalos, mantén sus fotografías apartadas de ti y si puedes, bórralas para siempre.

No busques culpables

Uno de los errores más habituales que pueden ralentizar nuestro proceso de recuperación es tratar de buscar culpables de la ruptura.

La culpa suele ser un cúmulo de circunstancias y no suele estar enfocada en una persona concreta. No debes buscar culpables, debes pensar que lo que ocurrió, pasó porque tenía que suceder así, sin más.

Quédate con que has vivido una etapa de tu vida junto a una persona, que habéis compartido muchas cosas juntos, pero que esa etapa ya ha acabado y ha llegado el momento de vivir nuevas etapas.

Haz meditación para encontrar la paz interior y relaja tu mente para ahuyentar la tristeza.

No te quedes en casa

Trata de no quedarte en casa, haz planes, sal y rodéate de gente, visita a tu familia, queda con tus amigos… Esta es la mejor forma de sentirte bien y con la mente distraída.

La soledad en casa solo te perjudicará, aumentarán tus pensamientos negativos y la sensación de no tener la compañía de tu expareja puede hacer que te sientas desgraciado/a.

Conoce a gente nueva

Nada mejor que conocer a gente nueva que nos haga ilusionarnos otra vez.

Hoy en día existen muchas opciones para sociabilizarnos, no las desaproveches, pues el simple hecho de alternar con otras personas te ayudará a mantener tu mente lejos de los recuerdos de tu ex, te ayudará a divertirte y a salir de la tristeza mucho antes.

Lo que no debes hacer es conocer gente nueva con el objetivo de encontrar a una nueva pareja, es posible que te vuelvas a enamorar, pero no fuerces la situación. Si nace un nuevo amor, perfecto, será positivo también para ti poder mantener una nueva relación, pero, como hemos dicho, no fuerces la situación.

Es recomendable que no entres en una nueva relación si aún no has superado las fases del duelo.

Dedicate a realizar actividades que te apasionen. Las actividades que nos gustan nos ayudan a subir nuestra autoestima, algo muy importante para los dolores sentimentales.

Si no puedes superarlo busca ayuda profesional

Aunque la ciencia dice que, por norma general, se necesitan tres meses para superar las cinco fases del duelo que se dan en una ruptura sentimental, hay ocasiones en que las personas nos aferramos tanto a otras que podemos llegar a crearnos una gran dependencia. A esto le añadimos que, en una ruptura, el hecho de que los planes de futuro que teníamos con esa persona se derrumben, pueden dar lugar un gran vacío y a quitar sentido a nuestra razón de vivir, nos hace estar completamente hundidos.

Ante casos donde la superación de una ruptura amorosa se nos hace demasiado cuesta arriba y no nos sentimos capaces de afrontar lo que está pasando en nuestra vida, lo más recomendable es acudir a una terapia donde un profesional de psicología nos ayude a eliminar esos pensamientos negativos que no nos dejan avanzar.

Cosas que no debes hacer tras una ruptura

Hay una serie de errores comunes que solemos cometer cuando estamos atravesando una ruptura amorosa: