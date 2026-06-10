El vino que obsesiona a la sumiller de Tetsu: pura energía, sin maquillaje

En un discreto callejón de la calle Marqués de Villamagna, Tetsu se ha consolidado como uno de los proyectos más singulares de la nueva hornada madrileña. Al frente, Joâo Kather y Miguel de Aguilar (que apenas superan la veintena) despliegan en torno a la plancha teppanyaki una cocina de precisión japonesa con alma mediterránea, donde cada pase busca el equilibrio entre técnica, producto y sensibilidad.

Tras un arranque fulgurante que los convirtió (a su pesar) en “niños mimados” del sector, el proyecto ha sabido resistir el vértigo de la expectativa para evolucionar con una propuesta más afinada, centrada en pescados, mariscos y una lectura contemporánea del aprovechamiento.

La experiencia se articula en una barra para 18 comensales donde todo sucede a la vista. Ostras con wasabi y lima kaffir, vieiras con maíz y ajo negro o un mero impecable con sake y algas conviven con guiños más personales como la lubina con cocido madrileño o la panceta con chirivía y tenkasu, en una carta de 10-12 pases que cambia con la temporada.

Miguel de Aguilar (Madrid) y Joâo Kather (Brasil)

Hay una clara vocación viajera, pero también una contención deliberada: platos que rara vez superan los tres ingredientes y que encuentran en caldos, fondos y dashis una profundidad poco habitual para su edad.

En paralelo, la bodega dirigida por Laura Peregrina y Víctor Salcedo crece con una lógica flexible y afinada al discurso culinario. Espumosos, blancos de perfil tenso, tintos ligeros, jereces y sakes componen una selección pensada para dialogar con una cocina de matices y contrastes.

Tetsu Alita de pollo

Aquí, el maridaje no es un acompañamiento, sino una extensión natural del menú. Peregrina, con una mirada inquieta y contemporánea, apuesta por vinos que generen conversación y emoción, etiquetas que no buscan imponerse sino acompañar el ritmo del plato y del comensal.

Hablar sin alzar la voz

“Les Chassagnes 2018 de Tony Bornard es un vino que me atrae especialmente porque reúne muchas de las cosas que más valoro tanto como aficionada como sumiller”, adelanta Laura.

Se trata de un savagnin del Jura con el sello personalísimo de este vigneron instalado en Pupillin que trabaja con viticultura ecológica y biodinámica. Un vino que recibe su nombre de la prestigiosa parcela Chassanges, que encarna una de las corrientes más personales del vino europeo contemporáneo: mínima intervención, respeto por el viñedo y un reflejo directo del terruño.

Tony Bornard Les Chassanges

Fermentado con levaduras autóctonas y criado sin maquillajes excesivos durante seis años sobre lías y un año más en botella, sin sulfitos añadidos, es un vino con una acidez vibrante y una actitud poderosa en nariz, que en boca recuerda a merengue de limón, ralladura de pomelo, lima y pimienta blanca, con un final sorprendentemente cremoso para un savagnin.

“Busco vinos con tensión, energía e identidad. Me gustan los vinos que tienen algo que decir antes que algo que demostrar, y en Les Chassagnes encuentro precisamente eso: origen, personalidad y una expresión muy honesta de su lugar”, añade la sumiller de Tetsu.

Tetsu ambiente

De grado alcohólico bajo pero profundo en matices, con una marcada frescura y un carácter mineral que remite a los suelos calcáreos de Pupillin, la experta destaca especialmente su combinación de frescura, mineralidad y profundidad. "Tiene complejidad, pero mantiene una gran fluidez y una capacidad increíble para invitar al siguiente sorbo”, confiesa. Es, en esencia, un vino que se mueve más por sensación que por volumen.

Laura Peregrina valora especialmente la forma de trabajar de Tony Bornard: “El respeto por la viña y la mínima intervención se perciben claramente en la copa. Son vinos con autenticidad, con alma y con una personalidad que no necesita adornos”.

Tetsu

Esa filosofía conecta de forma natural con la cocina de Tetsu: precisión sin rigidez, técnica al servicio del producto. “Como sumiller, me interesan los vinos que generan conversación, emoción y curiosidad. Les Chassagnes es uno de esos vinos que invitan a volver a la copa una y otra vez para seguir descubriendo matices. No intenta llamar la atención; simplemente habla de dónde viene, y eso para mí tiene muchísimo valor”.

Un vino que, como la propuesta del restaurante, encuentra en la sutileza su mayor argumento.