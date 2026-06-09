El vino español que se beberá en el Mundial de Fútbol 2026: un tinto elogiado por los expertos a menos de 30 € la botella

Esta semana comienza la esperada Copa Mundial de la FIFA 2026, que marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez contará con 48 selecciones participantes, en la edición más grande organizada hasta la fecha; además, se disputarán un total de 104 partidos, y la organización estará compartida por tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

El torneo se desarrollará a lo largo de 39 días, extendiéndose desde este jueves 11 de junio hasta el próximo domingo 19 de julio con la Gran Final, que se llevará a cabo en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

Además del ámbito puramente deportivo, España estará también representada en el evento a través de uno de sus grandes embajadores internacionales: el vino. Marqués de Murrieta 2022, nueva añada de la centenaria bodega riojana fundada en 1852, estará presente en los espacios VIP de los estadios de esta competición internacional, llevando la excelencia de Rioja a uno de los mayores escaparates deportivos y sociales del mundo.

La elección de Marqués de Murrieta no es casual. Esta casa, referente de calidad de los vinos españoles, es habitual en algunas de las citas deportivas más relevantes del mundo, como algunos de los torneos oficiales de tenis de la ATP y la WTA, campeonatos de la Fórmula 1, o la Eurocopa, entre otros.

A día de hoy, el vino Marqués de Murrieta está presente en más de 100 países. La añada 2022, a un precio de 29,75 € la botella de 0,75 litros, es la nueva expresión del vino que mejor representa el equilibrio entre tradición y modernidad de la bodega. Elaborado a partir de uvas procedentes principalmente de la Finca Ygay, en Rioja Alta, refleja la personalidad de un viñedo propio de 300 hectáreas que rodea la bodega.

Está compuesto con 85% detempranillo, 7% de mazuelo, 6% de graciano y 2% de garnacha, y cada variedad aporta una personalidad propia al ensamblaje final, dando lugar a un vino equilibrado y elegante. En nariz, destacan los matices de fruta roja madura y regaliz, armonizados con delicadas notas de licor de chocolate. Por otra parte, en boca muestra un perfil equilibrado, carnoso y redondo, con una acidez amable que se integra de forma natural con un tanino firme, dando paso a un postgusto largo y persistente.

Botella Marqués de Murrieta añada 2022.

Puntuado con 95 puntos por el prestigioso periodista Tim Atkin y 94+ puntos Parker, una de las clasificaciones más influyentes del mundo del vino, sin duda Marqués de Murrieta 2022 es perfecto para acompañar momentos excepcionales y, en esta ocasión, compartirá protagonismo con una de las competiciones deportivas más seguidas del planeta.

Este hito, además, llega en un momento especialmente significativo para la bodega: la antesala del 175 aniversario de Marqués de Murrieta, que tendrá lugar el próximo año. Una efeméride que celebrará la gran hazaña de su fundador, Luciano Murrieta, que en 1852 elaboró el primer vino fino de Rioja y logró llevarlo más allá de las fronteras españolas.