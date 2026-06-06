Bas, la estimulante fusión italo-argentina con raíces españolas que reinventa el barrio de Retiro

Los aledaños del barrio del Retiro de Madrid se componen por un entramado de calles donde la tradición tabernaria ha sido su mayor reclamo. A ese ecosistema donde las barras se han celebrado de lunes a domingo, se suman proyectos valientes que vienen dispuestos a romper moldes en manos de jóvenes con mucho bagaje y aún más empeño.

Dentro de esta nueva generación de restaurantes de autor se estrenaba hace unas semanas Bas, un bistró que no busca replicar viejas fórmulas, sino recuperar la sensación de pertenencia que cada vez resulta más complicada encontrar en la capital.

Ubicado en la calle Lope de Rueda, 41, cuenta con Juan Patricio Campbell y Gastón Dahir al frente del proyecto. Dos cocineros formados entre cocinas de alta exigencia y trayectorias internacionales —los madrileños Santerra y Le Bistroman Atelier, o el italiano Bros— que ahora dan el salto a la independencia con el propósito de hacer de Bas un restaurante vivo, flexible y cercano.

Gastón Dahir y Juan Patricio Cambell.

Un bistró con personalidad

La propuesta de Bas orbita alrededor de la cocina de mercado y estacional, que cambia con el ritmo del producto y con la energía del servicio.

Ese espíritu se traduce en una carta que dialoga con distintas tradiciones culinarias sin pertenecer por completo a ninguna. Una carta que cuesta catalogar pero de la que gusta todo, escueta y directa, al igual que la de sus vinos.

En primavera, aparecen platos como el espárrago blanco con bearnesa y guanciale, las pochas con almejas y boletus, o una lengua a la brasa con gastrique y torta frita, "un best seller" junto a la alcachofa.

Espárrago blanco, bearnesa y guanciale.

También ocupa un lugar especial en la carta su berenjena en escabeche, un guiño a la madre de Dahir, que siempre que regresaba a casa le esperaba su plato favorito. "Era una forma de recibirme y cuando se lo conté a mi socio pensé que había que recibir así al resto del mundo", cuenta.

En el apartado más elaborado, destaca su pichón en dos tiempos, con su pechuga y pata, y maíz y no hay que perderse los tagliolini hechos a mano con tomate amarillo, carabinero y sambuca, un guiño claro a la influencia italiana que atraviesa buena parte del proyecto.

El pichón (en dos tiempos) y maíz.

El ADN de los chefs

La identidad de BAS se construye desde dos trayectorias complementarias. Por un lado, Juan Patricio Campbell aporta la precisión adquirida en la alta cocina italiana, con paso por la exigencia técnica de Bros' y una visión contemporánea del producto. Por otro, Gastón Dahir suma una sensibilidad marcada por la cocina de producto y la caza, tras su experiencia en Santerra y su paso por el rigor del academicismo francés en Le Bistroman.

Antes de este proyecto conjunto, Dahir también transitó por la cocina de El Baqueano, un restaurante clave en la reinterpretación contemporánea del recetario argentino. Campbell, por su parte, desarrolló su recorrido entre continentes hasta consolidar su perfil en Madrid con proyectos como Natif, donde ya exploraba la idea de una hospitalidad cercana y sin solemnidad.

La lengua y torta de Bas se ha convertido en uno de los favoritos de la carta.

El resultado de esa suma es una cocina que no renuncia al rigor técnico, pero que se permite cierta libertad emocional con platos que buscan tanto la memoria como la sorpresa, comenzando desde sus snacks.

Sus recetas no solo nacen del país de la bota. "La cocina del centro de Argentina está muy ligada a la cocina italiana, también hay una parte gallega" explica Dahir, que no quiere encasillarse sino utilizar los recursos que le da la cocina. "Usar algo de la cocina criolla, europea o incluso asiática es algo de lo que no queremos privarnos, aunque haya mucha base francesa o española", comenta el chef, confeso amante de la cuchara.

Música, bodega y café

La música es otro hilo conductor del proyecto, que la lleva como nombre. Bas alude al “bass”, el bajo en la música, ese instrumento que sostiene la armonía en el jazz sin necesidad de protagonismo. Una metáfora que con la que quieren definir el proyecto recurriendo a la cocina como base y no como espectáculo.

Con un ambiente cercano y desenfadado, los propios chefs lideran el servicio, recomiendan vinos y ajustan la propuesta según la energía del día, y del comensal.

La propuesta líquida de BAS sigue la misma lógica que su cocina: una selección curada pero accesible, dividida entre vinos clásicos europeos, referencias biodinámicas de pequeños productores y botellas singulares pensadas para el descubrimiento, no para la demostración.

De su correcto servicio se encarga el sumiller Juan Pablo Nievas, con una trayectoria internacional que incluye experiencias en Relais & Châteaux y la alta cocina de Martín Berasategui, además de su paso por proyectos de referencia como Awasi Iguazú.

Benje 2024 de Envinate y Artuke 2025 de Arturo de Miguel Blanco, en manos del sumiller Juan Pablo Nievas.

En sus manos está preparar un viaje a través de la copa por los volcanes de Canarias o Sicilia o descubrirte un vino de Rioja inesperado como fue el Artuke 2025 de Arturo de Miguel Blanco.

Además de los postres —no hay que dejar de mencionar ese flan legado de Miguel Ángel Carretero—, el café de especialidad es sin duda la guinda del pastel. Con el afán de reivindicar la idea de continuidad entre cocina, sala y sobremesa, esta dupla ha sumado a su pequeño pero más que autosuficiente local una Marzocco.

La barra de Bas se encarga de dar la bienvenida.

Es parte del encanto que se esconde tras una barra en la que dejarse caer de vez en cuando para disfrutar de una pausa a media mañana o tomarse una copa de vino con un par de platos y rematar la jornada. Una barra que complementa una sala sencilla y acogedora que aspira a reproducir la familiaridad de esos sitios a los que siempre volver 'al doblar la esquina'.