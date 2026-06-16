El ‘encaje de Bruselas’ o cómo saber si una caña está bien tirada

En España, pedir una caña es mucho más que reivindicar la cerveza de barril. Es un ritual social, una costumbre arraigada y, para muchos, una pequeña liturgia cotidiana que se comparte en barras, terrazas y tabernas. Sin embargo, pocos consumidores saben que existe una forma sencilla de comprobar si esa cerveza ha sido servida correctamente. La pista no está en el primer sorbo, sino en el cristal.

Se conoce como “encaje de Bruselas” y es uno de los indicadores más fiables para determinar si una caña ha sido bien tirada y servida en las condiciones adecuadas.

A medida que la cerveza se consume, la espuma va dejando una serie de anillos blancos adheridos a las paredes interiores del vaso. Cuando estos círculos aparecen de forma regular, paralela y escalonada, formando una especie de delicado bordado, los expertos hablan de “encaje de Bruselas”.

Lejos de ser un simple efecto estético, este fenómeno revela que detrás de esa cerveza hay una ejecución técnica impecable. Para que aparezca este dibujo, deben cumplirse varias condiciones: el vaso debe estar perfectamente limpio, libre de restos de grasa o detergente, y el tiraje debe haberse realizado con la presión adecuada y una correcta formación de espuma.

Así, el encaje de Bruselas funciona como una especie de certificado de calidad visible para el consumidor.

La importancia de una buena espuma

La espuma suele ser una de las grandes incomprendidas del mundo cervecero. Muchos consumidores continúan viéndola como un espacio vacío que resta cantidad de bebida, cuando en realidad desempeña una función esencial.

Actúa como una barrera protectora que evita la pérdida prematura de gas carbónico, conserva los aromas del lúpulo y ayuda a mantener la temperatura de servicio durante más tiempo. Es, por así decirlo, la tapa natural de la cerveza.

Por ello, una caña correctamente servida debe presentar una corona de espuma consistente y estable, capaz de acompañar el consumo hasta el último trago. Precisamente esa persistencia es la que acaba dibujando el característico encaje en el vaso.

El secreto empieza antes de abrir el grifo

En los establecimientos donde se presta especial atención al servicio, existe un gesto previo que suele pasar desapercibido para el cliente: mojar el vaso con agua fría antes de servir la cerveza.

Este procedimiento, conocido en el sector hostelero como “mojacopas”, tiene una explicación científica. El agua reduce la electricidad estática del cristal, iguala la temperatura del recipiente y favorece que la cerveza se deslice suavemente por sus paredes. El resultado es una espuma más estable y homogénea.

Una cultura con identidad propia

La relación de los españoles con la cerveza también tiene sus particularidades. Incluso el término “caña” encierra una historia singular. Su origen se remonta al siglo XIX, cuando los hosteleros denominaban así a las tuberías metálicas que conducían la cerveza desde los barriles hasta los grifos de la barra. Con el tiempo, la palabra también pasó a identificar el característico vaso cilíndrico en el que se servía la bebida.

Además, la medida de una caña cambia según la geografía. Mientras que en buena parte del centro y sur de España suele rondar los 200 mililitros, en algunas zonas del norte puede alcanzar los 350 mililitros. En Castilla y León, por el contrario, es habitual encontrar formatos más pequeños, de alrededor de 120 mililitros.

Los expertos coinciden en que una buena caña no depende únicamente de la calidad de la cerveza. El estado del grifo, la limpieza del vaso, la temperatura y la técnica de servicio son factores determinantes.