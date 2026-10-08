Loli, cocinera: "La cena más rica, sana y fácil para el otoño se hace con 2 calabacines, 3 ajos y perejil en menos de 15 minutos"

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¿Cansado de no saber qué cenar ahora que ha llegado el otoño?

Para mí son los días más complicados del año, el llamado entretiempo, esos días en los que haces planes para cenar algo, pero luego sube o baja la temperatura y ese antojo de ensalada que tenías al mediodía se convierte en unas ganas locas de cenar una sopa.

Por suerte, hay recetas muy sencillas, como estos calabacines al ajillo que propone la cocinera Loli Domínguez, que se hacen sin mucha ceremonia y van de lujo tanto para noches cálidas como las más frescas que vamos teniendo en esta época.

La cocinera, al frente del canal de YouTube La cocina de Loli Domínguez, es una experta en cocina sencilla y sus recetas son siempre inspiración para solucionar las comidas del día a día sin complicaciones.

El truco para que el calabacín no se deshaga

La receta es ultrafácil, pero si no se tiene cuidado, el calabacín puede acabar deshecho en la sartén.

La razón por la que pasa esto es muy sencilla: el calabacín contiene más de un 95 % de agua y, en cuanto se cocina, toda esta agua empieza a salir y a cocer el calabacín en su propio jugo, en vez de dorarse en el aceite, que es lo que buscamos.

El problema se soluciona en gran medida con el truco que explica Loli, algo tan sencillo como no salarlos hasta el final.

"Así no se van a deshidratar y van a mantener mejor la forma", explica la cocinera. Y funciona debido a que la sal, por ósmosis, saca el agua del interior de las células vegetales hacia el exterior.

Si la añadimos al principio, la verdura soltará más jugos, perderá firmeza y acabará con una textura blanda y poco apetecible.

Receta fácil de calabacines al ajillo Ingredientes Calabacín, 2 ud

Ajo, 3 dientes

Perejil fresco picado, 2 cucharadas

Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas

Sal, al gusto

Pimienta negra recién molida, al gusto (opcional) Paso 1 Calentamos el aceite de oliva virgen extra en una cazuela o sartén grande a fuego medio. Paso 2 Lavamos bien los calabacines y los cortamos a lo largo y después en rodajas gruesas para que queden con forma de media luna. Paso 3 Cuando el aceite esté caliente, añadimos el calabacín a la sartén y subimos a fuego medio-alto. Paso 4 Tapamos y cocinamos durante unos diez minutos, removiendo a menudo para que todos los trozos se hagan por igual. Paso 5 Picamos muy menudos los tres dientes de ajo y el perejil mientras los calabacines siguen en la sartén. Paso 6 Cuando el calabacín esté tierno a nuestro gusto, incorporamos el ajo y el perejil picados. Paso 7 Añadimos sal al gusto y, si nos apetece, un toque de pimienta negra recién molida. Paso 8 Mezclamos y cocinamos un par de minutos más, lo justo para que el ajo libere su aroma sin llegar a quemarse. Paso 9 Servimos inmediatamente.

Calabacín al ajillo

.El calabacín, una hortaliza que se come todo el año

El calabacín es una de las verduras favoritas de los españoles y una de las más consumidas tanto en verano como en invierno.

España es, además, uno de los principales productores europeos gracias a los invernaderos solares de Almería, donde se concentra buena parte de la producción nacional, y exporta a media Europa prácticamente todo el año.

Este éxito no es casualidad, pues se trata de una hortaliza versátil desde el punto de vista gastronómico y con un sabor delicado que hace que las consuman hasta aquellos que no son muy amantes de las verduras.

Además, calabacín aporta apenas 17 kcal por cada 100 gramos, lo que lo convierte en una opción muy ligera para cenas.

Está compuesto por más del 95 % de agua, lo que ayuda a mantener una buena hidratación, y contiene fibra, potasio, vitamina C, vitamina B6 y pequeñas cantidades de folatos.

A nivel nutricional, la receta que propone Loli resulta impecable, pues la grasa proviene íntegramente del aceite de oliva virgen extra, fuente de ácidos grasos monoinsaturados y polifenoles, y los ajos aportan compuestos azufrados con efecto antioxidante.

La ración apenas aporta unas 150 kcal, que se podrían reducir utilizando solo dos cucharadas de aceite en vez de tres.

¿Cómo convertir este plato en una cena completa?

La receta que propone Loli es perfecta para esos días en los que la comida de al mediodía ha sido algo pesada y apetece una cena muy ligera.

Pero podemos convertirla en una cena más completa que nos permita aguantar hasta el desayuno sin pasar hambre. Será tan fácil como añadirle alguna proteína y un buen hidrato de carbono para tener un plato completo y equilibrado.

La opción más rápida y socorrida es acompañar el calabacín al ajillo con un par de huevos. Un huevo poché colocado encima, con la yema bañando la verdura, convierte el plato en una cena más saciante sin que resulte pesada en el estómago.

Una tortilla francesa o unos huevos a la plancha también son buena opción, así que lo que más le guste a cada uno.

Para quienes prefieran tirar de conservas, una lata de ventresca de atún, unas tiras de melva en aceite o unas anchoas sobre el calabacín son también un acompañamiento delicioso.

Otra alternativa es saltear los calabacines con unas gambas peladas o acompañar el calabacín con un filete de pescado blanco a la plancha.

Para quienes prefieran carne, un filete de pollo o de pavo a la plancha es la solución más rápida. El tofu marinado a la plancha, en cambio, es la mejor alternativa para quienes quieran una receta completamente vegana.

Para completar la ración de hidratos, una rebanada de pan integral es más que suficiente.