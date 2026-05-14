Samantha Vallejo-Nágera (56), chef: "Mi ensalada favorita, ideal para comer sano, se hace con lombarda, vinagre, aceite y sal"

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Comensales: 1

Queda poco más de un mes para la llegada del verano y nuestra despensa empieza a notarlo. Con el buen tiempo, cada vez apetecen más alimentos frescos y ligeros con los que combatir la subida de las temperaturas.

Una gran aliada contra los termómetros altos es, cómo no, la ensalada: fácil, rápida y, además, saludable (al menos, siempre y cuando escojamos los ingredientes correctos).

Quizá al decir 'ensalada' muchos piensen en lechuga verde, rúcula o espinacas, pero hay un producto a veces olvidado que también es perfecto para una receta como esta: la col lombarda.

La lombarda es un tipo de repollo o col caracterizado por su distintivo color morado o violáceo en las hojas. Como decimos, se puede consumir cruda en ensaladas, pero también es habitual verla cocida en guisos o fermentada como chucrut. Su sabor es ligeramente dulce y más suave que el de la col verde o blanca, con matices sutiles que la hacen versátil.

Ensalada de lombarda de Samantha Vallejo-Nágera

La cocinera Samantha Vallejo-Nágera, exjurado de MasterChef, se ha declarado amante incondicional de la col lombarda. "Es una de mis coles favoritas", ha contado en uno de los últimos vídeos que ha publicado en sus redes sociales, donde incluye una receta facilísima con esta hortaliza.

"¿Quieres comer en casa y no tienes tiempo? ¿Quieres comer sano? ¡Lombarda!", asegura. Así pues, ha ofrecido a sus seguidores una ensalada que puedes tener lista en sólo cinco minutos y que es perfecta para llevar al trabajo en un táper. "Aguanta con el aliño dos días en la nevera", informa Samantha. Todos los detalles de este plato tan sencillo y delicioso, a continuación.

Ingredientes Col lombarda, 1/2

Vinagre, al gusto

Aceite de oliva virgen extra suave, al gusto

Sal, al gusto Paso 1 Lamina la lombarda muy fina con un rallador sobre un bol. Paso 2 Sazónala con un puñado de sal, un chorro de vinagre y un chorro de aceite de oliva virgen extra suave. Remueve bien todo y listo.

Este plato es ideal como guarnición de carnes a la plancha (pollo, solomillo de cerdo, pavo) o pescados al horno (salmón, merluza, bacalao, etc.).

Beneficios nutricionales de la lombarda

Esta verdura destaca por su alto contenido en vitamina C (un potente antioxidante que refuerza el sistema inmunológico), vitamina K (clave para la coagulación sanguínea y la salud ósea) y fibra dietética (que favorece la digestión y regula el azúcar en sangre).

También aporta folatos (vitamina B9) para el desarrollo del sistema nervioso, potasio (efecto diurético y regulador de la presión arterial), y minerales como calcio, fósforo y manganeso. Es baja en calorías (unas 27 kcal por 100 g), con bajo contenido en grasas y carbohidratos, ideal para dietas de control de peso.

Sus antocianinas (pigmentos morados) y glucosinolatos ofrecen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, protegiendo las células del daño oxidativo y reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas como cáncer, diabetes y problemas cardíacos.

Mejora la salud digestiva al prevenir el estreñimiento y actuar como prebiótico, y apoya la salud ósea y cardiovascular gracias a su vitamina K y potasio. Consumida cruda maximiza la vitamina C, aunque cocida conserva otros nutrientes. Por último, cabe añadir que es apta para diabéticos por su bajo impacto en la glucosa.