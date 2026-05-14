Ari Grau, experta en dietas: "Unas croquetas saludables no se rebozan en pan rallado; pásalas por queso parmesano"
Cuatro tipos de rebozado diferente para conseguir unas croquetas 'quemagrasas' como nunca antes habías probado.
Las croquetas ocupan un lugar casi sagrado en la gastronomía española (totalmente sagrado si son las de tu abuela). Y es que pocas elaboraciones despiertan tanta nostalgia y consenso como esta: son sinónimo de cocina casera, de aprovechamiento y de tradición transmitida de generación en generación.
Ya sean de jamón, de pollo, de bacalao o incluso versiones más contemporáneas como las de boletus o queso azul, su textura cremosa y su rebozado crujiente las convierten en un bocado irresistible que conquista a todos los paladares.
Sin embargo, detrás de ese encanto culinario se esconde una realidad nutricional menos ideal de lo que solemos pensar. En esencia, la croqueta es una combinación de ingredientes densos en energía: una bechamel elaborada a veces con mantequilla, harina y leche, enriquecida con algún ingrediente principal y posteriormente empanada y frita en aceite. Este proceso, aunque fundamental para su sabor y textura, incrementa notablemente su contenido calórico y graso.
Por suerte, existen alternativas para mejorar la calidad nutricional de este delicioso alimento, alternativas fáciles y económicas que cualquiera puede realizar en su casa con unos pocos ingredientes.
Croquetas saludables de Ari Grau
Una de las alternativas es la que propone Ari Grau, una española especializada en dieta cetogénica (o dieta keto) y bienestar holístico, autora del libro Dieta Keto (Profit Editorial, 2023), con miles de seguidores en redes sociales.
Este tipo de dieta consiste en un consumo bajo en carbohidratos, alto en grasas saludables y moderado en proteínas, lo que induce al cuerpo a un estado metabólico llamado cetosis.
De este modo, al reducir drásticamente los carbohidratos (menos de 50 gramos al día), el cuerpo agota sus reservas de glucógeno y empieza a quemar grasa almacenada para producir cetonas en el hígado, que sirven como combustible alternativo para el cerebro y músculos.
En este sentido, Grau propone cuatro formas diferentes de rebozar las croquetas para que se adapten a una dieta keto y ayuden a perder grasa: rebozado con proteína isolada (también ideal para pescadito frito, chipirones, alcachofas...), rebozado con harina de almendra y coco (perfecto para milanesas, cachopo, sanjacobos, flamenquines, verdura, palitos de berenjena...), rebozado con parmesano en polvo y rebozado con cortezas de cerdo (el que más crujiente queda, Ari Grau asegura que recuerda a las alitas de pollo del KFC). Tienes todos los detalles a continuación.
Ingredientes
Base de croquetas
- Carne desmechada, 200 g
- Setas al gusto, dos bandejas variadas
- Queso crema, 3 cucharadas
- Ajo picado, al gusto
- Nueza moscada, al gusto
- Pimienta negra, al gusto
- Aceite de oliva virgen extra
Rebozado de queso parmesano en polvo
- Queso parmesano en polvo
- Huevo batido
Rebozado de proteína isolada
- Proteína isolada (Whey Isolate)
- Huevo batido
Rebozado de harina de almendra y coco
- Harina de almendra, 3 partes
- Harina de coco, 1 parte
- Huevo batido
Rebozado de cortezas de cerdo
- Cortezas de cerdo trituradas
- Huevo batido
Paso 1
Saltea las setas en una sartén con aceite y ajo. Añade también el pollo, sal, especias al gusto y el queso Philadelphia. Mezcla todo bien hasta que quede homogéneo.
Paso 2
Deja enfriar la mezcla y reserva en un 'tupper' de cristal.
Paso 3
Con esta mezcla, haz bolitas uniformes y pásalas por huevo batido y después por cada uno de los diferentes rebozados.
Paso 4
Pon aceite abundante en una sartén y cuando esté bien caliente, fríe las croquetas. Y listo.
Por lo que respecta al rebozado de parmesano en polvo, hay que tener en cuenta que conviene usar una sartén antiadherente y que no esté rayada, pues puede que el queso se derrita y se quede pegado. En general, Ari Grau anima a hacer cualquier combinación de estas harinas e ir probando cuál queda mejor o cuál nos convence más.
Por último, el contexto en el que se consumen las croquetas también importa. No es lo mismo acompañarlas de una ensalada fresca y ligera que integrarlas en un menú ya de por sí abundante en fritos y grasas.