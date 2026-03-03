María, cocinera: "El salmón más jugoso no se cocina en el horno, hazlo así con 1 cucharada de vinagre y 2 de salsa de soja"

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 2-3

Hay días en los que queremos comer bien, pero no tenemos ni tiempo ni ganas de encender el horno, vigilar una sartén, estar pendientes de un guiso o llenar la cocina de humo cocinando algo a la plancha.

Para esos momentos, la exconcursante de MasterChef María Morales ha compartido en su perfil de Instagram (@mariamchef9) una receta que promete el "mejor salmón" que ha probado.

Y lo hace con la receta más sencilla que puedas imaginar, freidora de aire a 200 ºC y un tiempo exacto en función del peso.

"Te enseño a cocinar el mejor salmón en freidora de aire. Te juro que nunca has probado un salmón así, jugoso, dorado, con ese punto perfecto por dentro", afirma en el vídeo. Y es que, gracias al calor concentrado de la airfryer, se consigue una piel crujiente y una carne en su punto en menos de 10 minutos.

2 trucos para un salmón de 10

La receta de María parte de una marinada sencilla que cualquiera puede preparar en un minuto con muy pocos ingredientes. Esta mezcla será la que aporte sazón al pescado.

Hasta aquí, nada demasiado sorprendente. El truco viene después, al aprovechar la marinada para preparar una salsa sabrosa que aportará jugosidad al pescado una vez cocinado.

El otro truco de María es no utilizar papel de aluminio o papel de horno en la cesta de la freidora. El calor circulante de la freidora necesita acceso directo a la piel para que ésta quede, en palabras de la propia María, crujiente "como una lámina de cristal".

El único ingrediente graso de la receta es una nuez de mantequilla que se coloca sobre el lomo antes de cerrar la cesta. La mantequilla se funde durante los primeros minutos, riega la carne de forma natural y aporta un toque lácteo sin enmascarar el sabor de la marinada.

Para quienes no tengan claro cuánto tiempo programar según el tamaño del lomo, María incluye en su vídeo una tabla orientativa que ella misma elaboró tras probar el resultado con diferentes pesos. Todos los tiempos se calculan a 200 °C.

Peso del lomo Tiempo a 200 ºC 100 g 5 min 200 g 7 min 400 g 9 min 500 g 10 min 600 g 11 min

Ingredientes Lomo de salmón fresco, 400 g

Salsa de soja, 2 cucharadas

Miel, 2 cucharadas

Vinagre de arroz (o el que se tenga), 1 cucharada

Picante (cayena molida, sriracha…), al gusto (puedes no ponérselo si no quieres que pique)

Mantequilla, 1 nuez (aprox. 15 g) Paso 1 Preparamos la marinada mezclando en un bol la salsa de soja, la miel, el vinagre de arroz y el picante al gusto. Removemos hasta integrar todos los ingredientes. Paso 2 Sumergimos el lomo en la mezcla y lo dejamos reposar durante 15 minutos a temperatura ambiente. Paso 3 Vertemos la marinada en una sartén y la cocinamos a fuego fuerte durante 2-3 minutos, hasta obtener una salsa espesa y brillante. Reservamos. Paso 4 Programamos la freidora de aire a 200 °C durante 3-5 minutos hasta que alcance la temperatura. Paso 5 Ponemos el lomo directamente en la cesta, sin papel y sin aceite, con la piel hacia abajo. Colocamos la nuez de mantequilla encima y programamos 9 minutos a 200 °C (para un lomo de 400 g). Durante la cocción ni abriremos la cesta ni moveremos el salmón. Paso 6 Retiramos el lomo con cuidado, lo emplatamos y servimos de inmediato con la salsa reducida por encima.

Por qué comer pescado dos veces por semana

La Organización Mundial de la Salud y casi cualquier guía dietética que se precie coinciden en recomendar el consumo de pescado al menos dos veces por semana, preferiblemente de especies ricas en ácidos grasos omega-3 de cadena larga, el EPA y el DHA.

El salmón es, junto con la caballa, las sardinas y el arenque, una de las fuentes más concentradas de estos compuestos, que se asocian a una reducción del riesgo cardiovascular, a la regulación de los niveles de triglicéridos y a un efecto antiinflamatorio documentado en múltiples estudios.

Más allá de las grasas saludables, el salmón aporta proteínas de alto valor biológico, entre 20 y 25 gramos por cada 100 gramos de porción comestible, vitamina D, vitamina B12 y selenio, un mineral antioxidante cuya ingesta resulta insuficiente en buena parte de la población europea.

Todo ello con un perfil calórico moderado, pues una ración de 150 gramos oscila entre las 280 y las 320 kilocalorías dependiendo del método de cocción, lo que lo convierte en una opción nutritivamente densa sin ser excesivamente energética.

En cuanto a la elección de la especie, la OMS recomienda diversificar el consumo entre pescados azules y blancos y prestar atención a los niveles de mercurio en especies de gran tamaño como el pez espada o el atún rojo, cuyo consumo frecuente no es aconsejable en niños ni embarazadas.

El salmón, sin embargo, presenta niveles de mercurio bajos y puede consumirse con regularidad sin restricciones para la población general. La freidora de aire, por su parte, es una técnica que no necesita de muchas grasas añadidas y conserva los nutrientes termosensibles mejor que el horneado prolongado.