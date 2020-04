Pan de torrijas: La receta más fácil para hacerlo en casa

Total: 1 h

Comensales: 14

Si eres de los que no perdonan las torrijas para endulzar la Semana Santa, este año la cuarentena te da la excusa perfecta para que te animes incluso a preparar tu propio pan de torrijas. No te asustes, es mucho más fácil de lo que puedas imaginar, de hecho, lo realmente complicado es no sucumbir a la tentación de comerse el pan antes de que llegue el momento de hacer las torrijas.

Ingredientes Harina de trigo, 550 g

Levadura de panadería seca, 8 g (*)

Leche, 350 ml

Miel, una cucharadita

Sal, 10 g

(*) Puedes usar 25 g de levadura fresca o bien, si no encuentras levadura en tiendas, puedes sustituirla por 110 g de masa madre o levadura natural.

Paso 1

Calentamos la leche furante unos segundos en el microondas en un bol grande, lo justo para entibiarla. Añadimos la miel y mezclamos bien hasta que esté bien disuelta. A continuación, incorporamos la levadura y removemos bien para que se mezcle de forma homogénea.

Paso 2

Añadimos unos 500 g de harina y la sal y mezclamos hasta que la masa esté bien integrada. Espolvoreamos un poco más de harina sobre la mesa y ponemos nuestra masa encima. Toca amasar, por lo que iremos poco a poco añadiendo la harina restante, amasando y golpeando la masa sobre la mesa durante 2 o 3 minutos o bien puedes meterlo todo en una amasadora doméstica o en un robot como el Mambo, el Monsieur Cuisine, el Chefbot o el Thermomix.

Paso3

Cuando la masa esté formada le damos forma de bola y la dejamos reposar en el bol durante 5 minutos. Si la harina es de fuerza o de fuerza media, podrás formar la bola sin problema, en cambio, si estás usando una harina que sea muy floja -que absorbe menos cantidad de líquido- tendrás que añadir otros 50 gramos de harina para que la masa sea manejable y puedas bolearla.

Paso 4

Para darle forma de barra a nuestra bola de masa, aplastamos la bola sobre la mesa hasta que tenga una forma rectangular de más o menos la longitud de la diagonal de nuestra bandeja para el horno. Doblamos la masa acercando cada uno de los bordes largos del rectángulo hacia el centro y sellamos los dobleces con los dedos.

Para terminar, doblamos la masa por la mitad a lo largo, sellamos con los dedos y dejamos el doblez hacia abajo, para que no se vea.

Paso 5

Ahora, ponemos el horno a precalentar a 200ºC y vamos a dejar reposar la barra sobre la bandeja del horno durante 20 minutos, para que leve un poco pero sin pasarse, esta es la clave del pan de torrijas.

Pasado ese tiempo, con ayuda de un cuchillo muy bien afilado o un cúter hacemos unos cortes en diagonal separados entre sí alrededor de 1,5 cm, para que cada torrija tenga un grosor adecuado (si os gustan más gruesas, podéis separar los cortes un poco más). No es necesario que los cortes sean muy profundos, lo justo para marcar.

Paso 6

Horneamos el pan durante 30 minutos, hasta que la corteza esté doradita. Lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar totalmente sobre una rejilla para que la base no se reblandezca. Cuando esté frío, lo guardamos en una bolsa de tela o lo envolvemos en un paño y nos olvidamos de él hasta el día siguiente para que se asiente antes de hacer las torrijas.