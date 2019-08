Tortillas de maíz para tacos y nachos caseros, receta fácil y rápida

Preparación: 10 min

Cocción: 5 min

Total: 15 min

Comensales: 4

Tipo de comida: Cena

Tipo de cocina: Mexicana

Olvídate de tortillas de maíz envasadas. Cuando veas lo fácil que es hacer tus propias tortillas de maíz para tacos no vas a querer otras.

Ingredientes Harina de maíz precocida, 1 taza

Agua templada, 3/4 taza

Sal, 3 g

01: Preparar la masa

En un bol ponemos la harina mezclada con la sal, añadimos el agua y mezclamos con una espátula.

Cuando se haya absorbido el agua, pasamos a una superficie limpia y amasamos con las manos lo justo para formar una bola.

02: Dar forma a las tortillas

Hacemos porciones de 35 g y formamos las tortillas. Para ello, cogemos una porción de masa, la metemos entre dos láminas de plástico y las estiramos con ayuda de un rodillo o con una prensa para tortillas de maíz.

Una vez estiradas, los bordes quedarán algo irregulares y podemos dejarlos así en plan rústico o poner un plato que nos haga de plantilla sobre la tortilla y recortar la masa sobrante.

El plástico es necesario porque las masas de harina de maíz, al no tener gluten no ligan igual que las de trigo y cuesta amasarlas sin que se rompan, en cambio, el plástico sirve de soporte y ayuda a que no se nos rompa la masa.

03: Cocinar las tortillas de maíz para tacos

Las cocinamos en una sartén de fondo grueso a fuego alto. Las ponemos primero por un lado y cuando veamos que los bordes se resecan, le damos la vuelta. Estarán listas cuando empiecen a inflarse.

Según vamos haciendo las dejamos envueltas en un trapo grueso de algodón para que se mantengan calientes.

04: Servir

bhofack2 iStockPhoto

Se sirven inmediatamente y si sobran se pueden guardar en la nevera o en el congelador envueltas en papel film. Cuando las vayamos a consumir, las dejamos descongelar si están congeladas, las envolvemos en un trapo de algodón y las calentamos en el microondas durante 30 segundos.

Notas

Estas tortillas de maíz caseras puedes cortarlas en triángulos y freírlas u hornearlas para hacer tus propios nachos de maíz o totopos caseros.