Dani García, chef: "Mi cena más fácil y elegante del otoño se hace con una lata de atún y un huevo en solo 5 minutos"

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La buena cocina no está reñida con la sencillez, así lo demuestra Dani García, uno de los chefs españoles más relevantes, cada vez que comparte una de sus recetas en sus redes sociales.

En esta ocasión, el dueño de Tragabuches, Bibo, Leña, Smoked Room y Lobito de Mar nos enseña la que, según dice, es una de sus cenas favoritas. Una propuesta que se prepara en apenas 5 minutos y sin montar lío en la cocina.

Se trata de una sencilla, pero suculenta, tosta de atún que el chef prepara sobre una rebanada de pan de pueblo. Una idea de cena perfecta para comer con las manos o para servirla como aperitivo.

Una receta gourmet con una lata de atún

En un vídeo publicado en YouTube, el cocinero malagueño enseña cómo preparar en apenas cinco minutos una tosta de atún con mayonesa gratinada, una receta rápida y elegante que convierte una simple lata de conservas en un plato digno de restaurante.

El truco, según explica el chef, está en controlar bien la temperatura de los ingredientes y respetar la proporción clave de la que él califica como receta de mayonesa "infalible": 60 % de aceite y 40 % de huevo, ambos a temperatura ambiente.

"Así jamás se corta", asegura el chef, que, para nuestra sorpresa, hace la mayonesa con aceite de girasol y unas gotas de vinagre de Jerez o zumo de limón.

Para muchos, el uso de este aceite en vez de uno de oliva puede resultar chocante, pero son bastantes los chefs que optan por él para conseguir mayonesas de sabor más suave.

No obstante, el propio Dani García explica que si se desea un sabor más intenso y un toque aún más gourmet se puede aprovechar el aceite de la conserva de atún para preparar la mayonesa.

El truco secreto para dar más sabor

Cuando hablamos de la receta de un chef que ha llegado a conseguir 3 estrellas Michelin en su restaurante, es fácil pensar que, por muy sencilla que sea la receta, puede que tenga un as guardado en la manga y eso es lo que pasa con esta tosta.

El truco de Dani García es untar el pan, una vez tostado, con un poco de pasta de miso, un condimento de origen japonés para darle un intenso sabor umami.

Hace unos años era un ingrediente raro en España, pero ahora se puede encontrar hasta en supermercados con marca blanca.

Receta de tosta de atún con mayonesa Ingredientes Atún en conserva, 1 lata

Huevo, 1 ud (a temperatura ambiente)

Aceite de girasol, 90 ml

Vinagre de Jerez o zumo de limón, unas gotas

Sal, al gusto

Pan rústico, 2 rebanadas

Pasta de miso, 1 cucharadita Paso 1 Empezamos preparando la mayonesa. Para ello, ponemos el huevo en un vaso batidor y añadimos el aceite de girasol, la sal y unas gotas de vinagre de Jerez o de limón. Paso 2 Batimos sin mover el brazo de la batidora hasta que emulsione, y luego subimos suavemente. Aprovechamos el aceite de la lata de atún para intensificar el sabor. Paso 3 Tostamos las rebanadas de pan. Dani García lo hace en un tostador, pero podríamos hacerlo también en una sartén. Paso 4 Untamos el pan con una fina capa de miso. Escurrimos bien el atún y lo repartimos sobre cada una de las rebanadas. Paso 5 Extendemos una capa generosa de la mayonesa sobre el atún y gratinamos durante unos segundos, con ayuda de un soplete de cocina, hasta que se dore ligeramente. Paso 6 Servimos inmediatamente.

Tosta de atún de Dani García

El atún de lata: un recurso saludable

El atún en conserva, producto imprescindible dentro de la despensa de muchos españoles, destaca por su versatilidad culinaria y por lo cómodo que resulta su consumo, pero también por sus buenos valores nutricionales.

Este producto, accesible, económico y fácil de conservar, conserva gran parte de los nutrientes del pescado fresco gracias a las técnicas de enlatado que preservan su textura y sabor, de manera que cada lata de atún es una fuente de proteínas de alta calidad.

Además, el atún aporta una cantidad significativa de ácidos grasos omega-3, fundamentales para el buen funcionamiento del sistema cardiovascular y para la reducción del colesterol LDL, conocido como "colesterol malo".

Su consumo habitual contribuye también al aporte de minerales esenciales como el fósforo, el magnesio y el selenio, así como de vitaminas del grupo B y D, que favorecen la función muscular y el metabolismo energético.

Por estas razones el atún en conserva se ha convertido una solución rápida para comer bien, a la vez que permite llevar una alimentación equilibrada, rica en nutrientes y compatible con el modelo de dieta mediterránea, reconocida mundialmente por su efecto protector frente a enfermedades crónicas.