Celia Correia y una tortilla de patata Iván Villarejo / Benito Juncal E. E. / iStock

Celia, cocinera de la mejor tortilla de España: "La hago con 800 g de patata kennebec o agria y 13 huevos gallegos"

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La cocinera Celia Clara Correia del restaurante La Teulada en Elche (Alicante) es, desde ayer, la persona que cocina la mejor tortilla de patatas de España.

Así lo ha decidido un jurado formado por expertos del mundo de la gastronomía entre los que había cocineros, empresarios y periodistas gastronómicos.

El restaurante, que este año repetía podio, ha subido a lo más alto después de conseguir el segundo puesto en la pasada edición.

El fallo se conoció ayer domingo 4 de octubre en el XIX Campeonato de España de Tortilla de Patatas - Trofeo Tescoma, celebrado dentro de la feria Alicante Gastronómica, en IFA Fira Alacant. Según informó la agencia EFE, el primer premio se decidió por un solo voto.

Las mejores tortillas de España en 2026

Más de 20 cocineros dispusieron de 75 minutos para elaborar su tortilla en directo, con libertad para usar cebolla o no. Cada miembro del jurado votó sus tres favoritas y después se celebró una segunda ronda entre las tres más votadas.

El segundo puesto fue para Alejandro Oliveira, de La Falda de Chamberí (Madrid), ganador de la edición de 2025. El tercero, para Carlos Boado, de El Caserío de Tión, en Coirós (A Coruña).

O Cabo (A Coruña), Nou Pinet (Alicante) y Tizona (Logroño) completaron el grupo que queda automáticamente clasificado para el campeonato del año que viene.

El jurado lo formaron Rafael García Santos, organizador del certamen; José Gómez 'Joselito'; Paco Torreblanca; Kiko Moya (L'Escaleta); Fran Martínez (Maralba); Lorenzo Cañas (La Merced); Gonzalo Antón (Zaldiarán); Pedro Morán (Casa Gerardo); José Manuel Crespo (El Manjar), y los periodistas Pepa Fernández (RNE), Paz Álvarez (El País) y Julián Méndez (El Correo).

Una tortilla clásica, sin cebolla y poco hecha

La tortilla ganadora es una tortilla clásica, poco hecha, con huevo campero y patata gallega "bien crujiente", según la descripción recogida por EFE. La cocinera declaró a la agencia que el certamen le ha cambiado la vida.

En un vídeo publicado en Instagram por Teleelx, Celia Clara preparaba hace unos meses la tortilla sin cebolla de La Teulada con 800 gramos de patata y 13 huevos, aunque explicaba que en el restaurante suele hacerla más grande, con 19 o 21 huevos.

Huevos que son de gallinas criadas en libertad de la marca gallega Coren y que, según explica, los mantienen en nevera y los usan en frío.

En la misma entrevista, la cocinera indicaba que la variedad de patata cambia según la temporada: "Solemos usar patatas Kennebec, pero ahora ya están muy viejas". Mientras llega la patata nueva, usan otras variedades como la patata agria.

En otro vídeo publicado en el perfil de Instagram @sabealicante explican que, en temporada, La Teulada elige patata gallega certificada, porque absorbe mejor el huevo.

La IGP Patata de Galicia se creó para proteger precisamente la variedad Kennebec, cuando la Unión Europea la inscribió en su registro, en 2007.

La Teulada: tortillas que ganan premios

El nombre de este restaurante, situado en el número 5 de la calle Fray Luis de León, en Elche aparece en los campeonatos de Alicante Gastronómica desde 2023, cuando Celia Clara quedó segunda en el I Campeonato de Tortilla de Patatas Con... con una tortilla de cebolla, pimiento, beicon ahumado y chutney de mango.

En la entrevista concedida a Teleelx, la cocinera recordaba que en 2024 ganó ese mismo campeonato con su tortilla de panceta ibérica Joselito y chutney de mango.

Ese mismo año fue finalista del Campeonato de España, y en 2025 logró el segundo puesto con una tortilla de patata kennebec, cremosa y sin cebolla, la misma que este año ha llegado a lo más alto.

Receta de la mejor tortilla de patata de España Ingredientes Patata agria o kennebec, 800 g

Huevos camperos, 13 ud

Aceite de oliva, cantidad suficiente

Sal, al gusto Paso 1 Pelamos las patatas, las lavamos, las secamos y las cortamos en láminas finas. Paso 2 Calentamos el aceite en una sartén de 26 cm a fuego medio-alto. Paso 3 Freímos las patatas durante 20 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que estén doradas y crujientes. Paso 4 Escurrimos las patatas y retiramos el aceite de la sartén, salvo 1 cucharada. Paso 5 Sacamos los huevos de la nevera, los cascamos en un bol, añadimos la sal y los batimos. Incorporamos las patatas al huevo y mezclamos. Paso 6 Calentamos la sartén con el aceite reservado, vertemos la mezcla y la cuajamos a fuego medio durante 1 minuto y medio. Paso 7 Damos la vuelta a la tortilla con ayuda de un plato mojado -para que sea más fácil pasarla de nuevo a la sartén- y la cuajamos por el otro lado durante 1 minuto, de modo que el interior quede poco hecho al estilo de una tortilla de Betanzos. Paso 8 Servimos inmediatamente.

Las tortillas ganadoras de ediciones anteriores

El campeonato fue creado por Rafael García Santos y su primera edición, en San Sebastián en 1999, la ganó José Manuel Crespo 'Crispi', de El Manjar (A Coruña), jurado este año. Tras trece ediciones, la última en 2011, Alicante Gastronómica lo recuperó en 2021.

En 2021 el título fue compartido por Ciri González, de La Encina (Palencia), y por Teresa Monteoliva y Pedro José Román, de Cañadío (Santander).

En 2022 también hubo empate entre Alberto García Ponte, del Mesón O Pote de Betanzos, y Carlos Olabuenaga, de Tizona (Logroño).

En 2023 ganó de nuevo Cañadío, con Pedro José Román al frente, con una tortilla de cebolla pochada, patata monalisa y aceite de oliva arbequina.

En 2024 el premio fue para Ramón Rodríguez, de O Cabo (A Coruña), con una tortilla de estilo Betanzos, sin cebolla, con la patata muy frita y el huevo meloso.

La edición de 2025 la ganó Alejandro Oliveira, de La Falda de Chamberí, con una tortilla sin cebolla de patata monalisa, 12 huevos y 3 yemas, poco cuajada, que este año ha ocupado la segunda posición.