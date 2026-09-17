Una cocinera, sobre los huevos rellenos: "Los más ricos no llevan atún, sino pimientos de bote y 40 g de queso crema"

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Los huevos rellenos no son un plato exclusivo del verano ni tienen por qué llevar siempre atún en lata y mayonesa.

Son un entrante o aperitivo que funciona en cualquier época del año y admiten multitud de combinaciones a la hora de elegir el relleno, incluso en versiones calientes con carne picada y bañados con bechamel.

Una de estas versiones que van más allá de lo de siempre es la que ha compartido en Instagram la creadora de contenido gastronómico Covadonga Álvarez (@covalplato).

"De todas las versiones de huevos rellenos que he preparado, esta es de mis favoritas", asegura la cocinera. El secreto es la sencilla salsa hecha con pimientos de bote con la que se bañan los huevos ya rellenos.

Huevos rellenos con salsa de piquillos

Los huevos rellenos más clásicos se rellenan con una mezcla de atún, yema y mayonesa y se cubren con más mayonesa. La receta de Covadonga da una vuelta de tuerca al clásico y cubre los huevos ya rellenos con una salsa hecha con pimientos de bote.

Además, sirve los huevos sobre una cama de hojas verdes -rúcula y canónigos- y acompañados de unos tomates cherry , que aportan frescor y aligeran el plato.

Ingredientes para hacer huevos rellenos con salsa de piquillos Para los huevos rellenos Huevos, 6 ud

Bonito en conserva, 130 g

Pimientos de piquillo, 2 ud

Pepinillos pequeños, 8 ud, o 16 aceitunas

Tomate frito, 1 cucharada colmada

Mayonesa, 1 cucharada colmada

Sal, cantidad necesaria, opcional Para la salsa Pimientos de piquillo, 2 ud

Mayonesa, 1 cucharada

Queso crema tipo Philadelphia, 40 g

Jugo de la conserva de pimientos de piquillo, al gusto Para la decoración Hojas verdes canónigos y rúcula, 1 puñado

Tomates cherry, al gusto

Aceitunas, al gusto

Cebollino picado, al gusto Paso 1 Cocemos los huevos en una cazuela con agua, vinagre y sal. Los pasamos a un recipiente con agua fría y dejamos que se enfríen. Paso 2 Picamos muy finos los pepinillos. Retiramos las semillas a los pimientos de piquillo y los picamos también muy finos. Paso 3 Pelamos los huevos, los cortamos por la mitad y retiramos las yemas. Reservamos media yema. Paso 4 Ponemos el resto de las yemas en un bol y las aplastamos con un tenedor. Añadimos el bonito y lo aplastamos también. Paso 5 Incorporamos el pepinillo y el piquillo picados, el tomate frito y la mayonesa. Mezclamos hasta obtener un relleno cremoso y corregimos de sal si es necesario. Paso 6 Rellenamos las claras con la mezcla y las colocamos sobre una base de hojas verdes. Paso 7 Ponemos en un vaso batidor el queso crema, la mayonesa, los pimientos de piquillo y parte del jugo de la conserva. Trituramos hasta obtener una salsa cremosa, ajustando el jugo hasta el espesor deseado. Paso 8 Partimos los tomates cherry por la mitad y los colocamos alrededor de los huevos. Paso 9 Cubrimos los huevos con la salsa. Paso 10 Rallamos por encima la yema reservada, espolvoreamos el cebollino picado y colocamos media aceituna sobre cada huevo.

El alimento proteico de referencia

Según los datos de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), un huevo de tamaño medio (64 g) aporta 84 kcal y 7 gramos de proteína.

Se trata de una proteína de máxima calidad que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) la toma como referencia por su proporción equilibrada de aminoácidos esenciales.

En la yema se encuentra casi toda la grasa del huevo, unos 6,3 gramos por unidad, con predominio de ácidos grasos monoinsaturados y solo contiene trazas de hidratos de carbono.

Entre las vitaminas destacan la D, la A y varias del grupo B como B12, riboflavina, niacina y folatos. Un huevo aporta 1,4 microgramos de vitamina B12, cuando la ingesta diaria recomendada que recoge la FEN es de 2 microgramos.

En minerales destacan el fósforo, el yodo y el selenio, y también contiene luteína y zeaxantina, pigmentos con acción antioxidante.

En cuanto a la frecuencia de consumo, las guías alimentarias presentadas en 2026 por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) indican que el huevo no aumenta el riesgo cardiovascular en población sana y recomiendan hasta 6 o 7 unidades por semana en personas activas y de 3 a 4 en las más sedentarias.