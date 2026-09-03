Marc, cocinero: "Las berenjenas rellenas más ricas no llevan carne ni queso, se hacen con 2 latas de atún y pan rallado"

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Las berenjenas rellenas de carne picada tienen una muy buena fama ganada a pulso porque están deliciosas.

Pero ¿cuántas veces, teniendo berenjenas en casa, se te han antojado y has tenido que quedarte con las ganas porque no tenías carne picada?

La receta de hoy es la solución para esas veces y para siempre que quieras unas berenjenas rellenas rápidas y sin complicaciones.

Se trata de las berenjenas rellenas de atún que se preparan con lo que casi siempre hay en la despensa: un par de latas de atún, un pimiento rojo y media cebolleta bastan para montar un relleno rápido e igual de jugoso.

La receta es de Marc Balló, creador de contenido gastronómico conocido en Instagram como @lacucharallena y también por su perfil @ma_petite_bouchee.

El truco: controlar la humedad de la berenjena

La humedad es, según Marc Balló, el peor enemigo de las berenjenas rellenas.

Para evitarlo, el cocinero propone tres pasos que no cuestan nada, pero son la clave del éxito.

Primero, salar las berenjenas cortadas por la mitad y dejarlas reposar un par de minutos. La sal ayuda a extraer parte del líquido y, de paso, a retirar el punto amargo que a veces tiene esta hortaliza.

Segundo, cocerlas en abundante agua entre 10 y 12 minutos antes de vaciarlas; este paso previo ablanda la piel y facilita el vaciado sin que la barquita se rompa.

Tercero, vaciar la pulpa con cuidado, haciendo pequeños cortes con el cuchillo y ayudándose de una cuchara, sin perforar la piel.

¿Cómo hacer berenjenas rellenas de atún? Ingredientes Berenjenas grandes, 2 ud

Atún en conserva escurrido, 200 g

Cebolleta, 1 ud

Pimiento rojo, 1 ud

Salsa de tomate, 200 ml

Pan rallado, 2 cucharadas

Perejil fresco, al gusto

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas

Sal, al gusto

Pimienta negra, al gusto Paso 1 Cortamos las berenjenas por la mitad a lo largo, las salamos ligeramente y las dejamos reposar unos minutos para que suelten parte del agua de vegetación. Paso 2 Ponemos una cazuela grande con abundante agua a hervir. Introducimos las mitades de berenjena y las cocemos entre 10 y 12 minutos con la cazuela tapada. Paso 3 Retiramos las berenjenas y las dejamos templar. Con un cuchillo hacemos pequeños cortes en la pulpa y, con ayuda de una cuchara, vaciamos el interior con cuidado de no romper la piel. Reservamos la pulpa. Paso 4 Pelamos el pimiento rojo con un pelador y picamos muy fino. Picamos la cebolleta del mismo modo. Paso 5 Calentamos un par de cucharadas de aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Añadimos la cebolleta y el pimiento y pochamos hasta que estén tiernos. Paso 6 Incorporamos la pulpa de berenjena picada y el atún bien escurrido y desmigado. Salpimentamos. Paso 7 Añadimos la salsa de tomate, mezclamos bien y cocinamos todo junto durante 4 o 5 minutos. Paso 8 Rellenamos las barquitas de berenjena con el sofrito. Espolvoreamos por encima el pan rallado mezclado con perejil fresco picado. Paso 9 Gratinamos en el horno con calor por arriba durante 4 o 5 minutos, hasta que la superficie coja un bonito color dorado.

Una receta mucho más ligera

La berenjena destaca por su bajo aporte calórico de apenas 25 kcal por cada 100 gramos, ya que está compuesta en un 92 % por agua.

Es una buena fuente de fibra, potasio y antioxidantes como la nasunina, un pigmento presente en su piel morada que contribuye a la protección celular. En esta receta, además, la cocción previa de la berenjena facilita su consumo.

Al combinarla con atún en conserva, el plato gana en proteínas de alto valor biológico y ácidos grasos omega-3; así, además de ser una receta ligera de verdura, es también un plato principal nutricionalmente completo.

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar atún al natural en vez de atún en aceite de oliva? Sí, aunque el atún en aceite de oliva aporta algo más de sabor, el atún al natural es una opción igualmente válida. En cualquier caso, lo importante es escurrirlo bien para evitar un relleno demasiado aguado.

¿Se pueden preparar con antelación? Puedes dejar las berenjenas rellenas montadas en la bandeja del horno y gratinarlas justo antes de servir. Aguantan bien de un día para otro en la nevera tapadas con film.

¿Qué otros rellenos funcionan bien sin carne? Además del atún, puedes probar con bacalao desmigado, gambas picadas o un relleno vegetariano con champiñones, queso feta y nueces.

¿Por qué hay que cocer las berenjenas antes de rellenarlas? La cocción previa ablanda la piel y facilita el vaciado de la pulpa. Otra opción sería asarlas en el horno hasta que la pulpa esté tierna, pero la piel se reseca y resulta más incómoda de comer.