Dani García (50), chef Michelin: "El postre más exquisito del verano no necesita horno, se hace con 1 yogur y 1 melocotón"

Dani García en un montaje de El Español Liudmila Chernetska iStock

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Ninguna comida está del todo completa hasta que llega el postre. Es la última impresión, la que se queda en la memoria. Por eso, conviene no dejarla al azar ni relegarla a la fruta de siempre comida al vuelo.

El problema es que en el día a día sobran las prisas y falta el tiempo, y ponerse a cocinar un postre elaborado, digamos, un martes cualquiera suena, directamente, a ciencia ficción.

Y ahí es donde nos viene de perlas la última receta que ha publicado en su canal de YouTube el chef Dani García.

El malagueño, que llegó a atesorar tres estrellas Michelin en su desaparecido restaurante marbellí, ha compartido un postre que él mismo define como de nivel restaurante y que está listo en apenas cinco minutos.

Forma parte de un reto lanzado por Carrefour, que le propuso cocinar un menú completo, con dos platos y postre, por menos de 10 euros.

Postre de lujo en tiempo récord

La gracia de la receta es un melocotón caramelizado tipo toffee . Por supuesto, con truco de chef experto.

Frente al método clásico de fundir el azúcar en seco para hacer caramelo, Dani García añade un poco de agua al azúcar antes de llevarlo al fuego.

Así el calor se reparte de forma más homogénea y el azúcar se disuelve poco a poco, de modo que todos los cristales se caramelizan a la vez.

El proceso tarda un pelín más, porque primero hay que evaporar esa agua, pero a cambio se gana margen de maniobra y se elimina casi por completo el riesgo de puntos de caramelo quemado. Es el llamado caramelo húmedo y es el mismo que hacen en las pastelerías para controlar el sabor y el color.

Montado, el postre juega con contrastes muy medidos. La base es un yogur cremoso de melocotón y maracuyá, fresco y ligeramente ácido, que hace de contrapunto al dulzor del caramelo.

Encima va el melocotón caramelizado y, para rematar, una galleta tipo cookie de chocolate y avellana que aporta el crujiente.

Ingredientes Ingredientes Melocotón maduro, 1 ud

Azúcar, 2 cucharadas

Agua, 1 cucharada

Mantequilla, 1 dadito

Yogur de melocotón y maracuyá, 1 ud

Galleta tipo cookie de chocolate y avellana, 1 ud Paso 1 Pelamos el melocotón, lo abrimos y retiramos el hueso y la piel. Paso 2 En una sartén ponemos el azúcar con el agua y lo llevamos al fuego hasta obtener un caramelo dorado. Paso 3 Añadimos el dadito de mantequilla y removemos hasta lograr una textura tipo toffee. Paso 4 Incorporamos el melocotón y lo caramelizamos por ambos lados. Paso 5 Disponemos el yogur cremoso de melocotón y maracuyá como base en el plato o vaso. Paso 6 Colocamos el melocotón caramelizado encima. Paso 7 Terminamos con la galleta de chocolate y avellana y servimos.

El mejor POSTRE PARA VERANO | Melocotón caramelizado tipo toffee con yogur cremoso y galletas

Otros postres de verano listos en 5 minutos

Si el melocotón caramelizado ya te ha hecho la boca agua, conviene que tengas a mano un pequeño repertorio de postres exprés para los días de calor.

El más elegante con menos esfuerzo es el affogato italiano que consiste en una bola de helado de vainilla ahogada en un espresso caliente recién hecho. Dos ingredientes, cero elaboraciones y un contraste de frío, calor y amargor que te transporta a una pequeña gelateria del Trastevere.

En la misma línea de casi-nada está el helado instantáneo de plátano, que se consigue triturando plátano previamente congelado hasta obtener una crema sedosa que imita al helado, sin azúcar añadido y sin heladera.

Sí, tener fruta troceada en el congelador en verano tendría que ser obligatorio.

Para quien prefiera algo más contundente, la mousse de limón exprés se monta en un momento batiendo partes iguales de nata, leche condensada y zumo de limón y cuaja sola en la nevera mientras te comes el resto del menú.

Más veraniega todavía resulta la sopa fría de melón, que no es más que melón bien maduro triturado con yogur y servido muy frío, opcionalmente con unas hojas de menta o una pizca de jengibre rallado.

Y si hay niños en casa, las brochetas de fruta con chocolate fundido resuelven la papeleta. Solo hay que ensartar trozos de fresa, plátano y kiwi en un palito y servir las brochetas con chocolate derretido al microondas.