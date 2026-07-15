Inés, cocinera: "El bizcocho de chocolate más sano no lleva azúcar, usa 1 manzana y 2 cucharadas de cacao puro"

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¿Cuántas veces ha pensado en hacer una receta de repostería y su complejidad te ha acabado echando para atrás? Pues en este artículo te presentamos un bizcocho de chocolate fácil de elaborar y encima sano.

La receta es obra de Inés (@hoycomemossano), cocinera y creadora de contenido que ha compartido la elaboración en uno de sus vídeos de Instagram bajo la premisa de no usar ni harinas ni azúcares.

Pero el gran punto fuerte de este brownie es que se puede preparar con el microondas, sin usar el horno. Sin embargo, necesitaremos un molde apto para su cocción.

¿Cómo se sustituye el azúcar?

Esa función la va a cumplir una manzana. Sus hidratos de carbono (fructosa glucosa y sacarosa) son un sustitutivo perfecto del azúcar. Además, esta fruta le dará una textura esponjosa y jugosa gracias a su humedad.

En el caso de la harina, esta la sustituirá la levadura química. Gracias al cambio en estos dos ingredientes, nos ahorraremos entre 150 y 300 calorías por ración, según cifras de la Base de Datos Española de Composición de Alimentos.

Para que nos hagamos una idea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda ingerir entre 2.000 y 2.500 calorías al día para los hombres, y entre 1.600 y 2.000 para las mujeres.

Y como 'guinda', tan solo necesitarás otros 2 ingredientes: 1 huevo y 2 cucharadas de cacao puro sin azúcar. Opcionalmente, puedes añadir trocitos de chocolate negro o nueces para darle ese toque especial.

Ingredientes Ingredientes Manzana, 1 ud

Huevo, 1 ud

Cacao puro sin azúcares, 2 cucharadas soperas

Levadura química o bicarbonato, 1/2 cucharadita

Chips de chocolate o nueces, al gusto Paso 1 Acondiciona la manzana retirando el corazón y trocea la pulpa para facilitar su procesamiento mecánico. Paso 2 Dispón los trozos de fruta en el vaso de un procesador de alimentos o batidora junto con el huevo, el cacao puro en polvo y el agente impulsor (levadura o bicarbonato). Paso 3 Tritura mecánicamente el conjunto a máxima velocidad hasta lograr una emulsión fluida, homogénea, perfectamente integrada y libre de grumos. Paso 4 Vierte la masa resultante en el interior de un molde apto para cocción electromagnética (microondas), asegurando un nivelado uniforme. Paso 5 Espolvorea de manera regular los chips de chocolate o los fragmentos de nuez sobre la superficie de la masa cruda. Paso 6 Introduce el molde en el microondas y aplica un tratamiento térmico ininterrumpido de 4 minutos a máxima potencia, tiempo necesario para que la proteína del huevo coagule y el impulsor estructure la miga esponjosa. Paso 7 Retira el recipiente del equipo con precaución, deja atemperar a temperatura ambiente para estabilizar la estructura y procede al desmoldado antes de su consumo.

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