José Andrés (57 años), chef: "La mejor tortilla de la historia no lleva patata, se hace con 1 huevo y 1 cucharada de mayonesa"

El chef José Andrés en un montaje de El Español Mer Bonilla

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Hay recetas que, pese a su sencillez, son capaces de arreglar hasta el día más torcido. Esta tortilla con solo 2 ingredientes y en menos de un minuto es una de ellas.

El chef José Andrés, uno de los cocineros españoles más reconocidos internacionalmente, la compartió durante una entrevista en el pódcast del humorista Joe Rogan, donde habló de cocina, vida y activismo.

Confieso que no pude resistirme a probarla -la foto que abre este artículo es de la primera que hice- y desde entonces forma parte de mi recetario del día a día.

La mejor tortilla para una cena rápida

Más allá de los fogones, José Andrés es también fundador de World Central Kitchen (WCK), la organización humanitaria que lleva comida caliente a zonas afectadas por desastres naturales o conflictos.

Con esta receta, como con su labor solidaria, el chef ha vuelto a demostrar que la cocina puede ser mucho más que un arte, puede ser una forma de cuidar, conectar y transformar. Y, lo mejor de todo, no se tarda ni un minuto.

No es una receta complicada, pero es capaz de resolverte más de una cena con ese punto reconfortante que a veces solo tiene la comida casera.

José Andrés contó que durante la pandemia la preparaba junto a sus hijas, hasta que se convirtió en un pequeño clásico familiar.

Una tortilla ligera y saciante

Desde el punto de vista nutricional, la tortilla que propone José Andrés es una opción ligera y saciante, ideal para una cena exprés.

El huevo aporta proteínas de alto valor biológico, grasas saludables y una buena dosis de vitaminas como la B12 y la D. Destaca también por ser fuente de colina, un nutriente esencial para el sistema nervioso y el hígado.

La mayonesa, aunque algo más calórica, añade cremosidad y mejora la textura sin necesidad de añadir otras grasas en la cocción, como mantequilla o quesos, que también son habituales en este tipo de tortillas.

Esta receta puede ser también una buena opción para un desayuno proteico, por ejemplo, acompañándolo con una pieza de fruta, una rebanada de pan integral y unas láminas de aguacate.

Además, su preparación rápida y sin complicaciones la convierte en una solución perfecta para esos días en los que apenas tenemos tiempo, pero no queremos renunciar a una comida nutritiva.

Tortilla de José Andrés en microondas Huevo, 1 ud

Mayonesa, 1 cucharada sopera

Aceite, para engrasar el molde

Sal (opcional)

Pimienta molida (opcional) Paso 1 En un bol pequeño, cascamos el huevo y lo batimos enérgicamente con un tenedor o unas varillas hasta que la clara y la yema estén bien mezcladas. Paso 2 Añadimos la mayonesa al huevo batido y mezclamos bien hasta obtener una textura homogénea. En este momento, podemos poner una pizca de sal y pimienta. Paso 3 Engrasamos ligeramente un recipiente apto para microondas (preferiblemente que no sea muy grande) con unas gotas de aceite, asegurándonos de cubrir bien la superficie para evitar que la tortilla se pegue. Paso 4 Vertemos la mezcla de huevo y mayonesa en el recipiente engrasado, distribuyéndola de manera uniforme. Paso 5 Introducimos el recipiente en el microondas y cocinamos durante 45 segundos. Si la tortilla aún está algo líquida en el centro, cocinamos en intervalos de 10 segundos hasta que cuaje a nuestro gusto. Paso 6 Retiramos del microondas con cuidado de no quemarnos, desmoldamos con ayuda de una espátula y servimos inmediatamente.

Más recetas fáciles para resolver la cena con un huevo

La versatilidad del huevo se manifiesta en la cantidad casi infinita de recetas que pueden prepararse con él. Sirvan como ejemplo las ideas que os propongo a continuación:

Huevo en cocotte. Ponemos un huevo en un ramequín o taza apta para horno/microondas con una cucharada de yogur, nata ligera o tomate. Salpimentamos y cocinamos hasta que la clara cuaje y la yema quede cremosa.

Tostada con huevo poché. Tostamos pan, lo untamos con aguacate, queso crema o hummus y colocamos encima un huevo poché. Terminamos con sal, pimienta y un chorrito de aceite.

Sopa rápida con huevo. Calentamos caldo o agua con miso, verduras o fideos finos. Batimos un huevo y lo añadimos en hilo mientras removemos para que cuaje en hebras.

Huevo mollet con verduras. Cocemos un huevo unos 6 minutos para que la yema quede cremosa. Lo servimos sobre espinacas, judías verdes, calabacín o cualquier verdura salteada.

Huevo nube. Separamos la clara de la yema, montamos la clara con una pizca de sal y la horneamos unos minutos. Añadimos la yema en el centro y terminamos de cocinar durante otro minuto.