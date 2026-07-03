Yolanda, cocinera: "La cena más rica para el verano sin ensuciar se hace con 1 calabacín y 50 g de jamón en solo 15 minutos"

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¿Te ha vuelto a pasar? Compras calabacín con la mejor intención del mundo -ese propósito de comer más verdura entre semana- y termina mustio en el cajón de las verduras pasados unos días.

La receta que ha compartido en TikTok la creadora de contenido Yolanda, conocida en la plataforma como Yolanda "Recetas" (@yol98_), le pone freno a ese desperdicio en menos de un cuarto de hora.

Sin complicarse la vida y sin ingredientes imposibles de encontrar, solo un calabacín, unas lonchas de jamón, queso y un puñado de parmesano rallado son suficientes para tener la cena lista casi sin manchar la cocina.

¿Por qué hay que secar bien el calabacín antes de cocinarlo?

La clave de la receta está en laminar el calabacín muy fino para que las tiras se puedan enrollar sin romperse.

Pero antes de llegar a ese punto, y aquí está el truco, hay que sazonar las láminas, dejar que suelten el agua de vegetación y secarlas bien con papel de cocina. Este sencillísimo paso evita que el calabacín suelte esa agua al cocinarlo y acabe siendo un insípido calabacín cocido.

Una vez secas, solo tendremos que enrollar las láminas de la hortaliza para envolver el queso y el jamón antes de cocinarlo. En poco más de 10 minutos lo tendremos en la mesa.

El truco para no manchar la cocina

Uno de los motivos por los que esta receta funciona tan bien estas noches de verano en las que apetece mucho cenar algo rico, pero da una pereza tremenda ponerse a cocinar.

Usando la freidora de aire evitamos encender varios fuegos o ensuciar platos y sartenes, pues uno de los grandes atractivos de la receta para quienes buscan cenas de diario sin complicaciones es que con esta receta se ensucia menos que para hacer una tortilla francesa.

Ingredientes Ingredientes Calabacín mediano, 1 ud

Jamón en lonchas, 50 g

Queso en lonchas (puede ser bajo en grasa), 4 ud

Parmesano rallado, 2 cucharadas

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada

Sal, al gusto Paso 1 Lavamos el calabacín y lo laminamos en tiras finas y longitudinales, ayudándonos de una mandolina o un pelador de verduras para que tengan todas un grosor uniforme. Paso 2 Sazonamos las láminas con sal y las dejamos reposar unos minutos; después las secamos con papel de cocina para retirar el exceso de agua. Paso 3 Colocamos dos láminas de calabacín superpuestas, añadimos una loncha de queso y otra de jamón, y cubrimos con dos láminas más de calabacín y otra loncha de queso. Paso 4 Enrollamos el conjunto formando un rollito compacto. Paso 5 Pintamos cada rollito con aceite de oliva. Paso 6 Cocinamos en freidora de aire 10 minutos a 170 ºC, o en horno precalentado 14 minutos a 180 ºC. Paso 7 Añadimos el parmesano rallado por encima y cocinamos 4 minutos más en la freidora, o unos minutos adicionales en el horno, hasta que quede gratinado. Paso 8 Servimos los rollitos recién hechos.

#jamon #airfryer #recetasfaciles #queso ♬ Autumn Days - Morunas @yol98_ ✨BOCADITOS DE CALABACÍN✨RECETA Receta fácil y en poco tiempo 😊 INGREDIENTES: -1 Calabacín -Aceite de oliva,sal -Queso en lonchas -Jamón -Parmesano rallado ✅Laminamos el calabacín fino.Sazonamos y secamos el agua que suelta ✅Colocamos dos láminas de calabacín,queso,jamón,otras dos láminas de calabacín y más queso. ✅Enrollamos ✅Pintamos con aceite ✅Cocinamos en freidora de aire 10 minutos a 170 grados,añadimos parmesano y cocinamos 4 minutos más .En horno 14 minutos a 180 grados y unos minutos más con el parmesano. Gracias por estar ahí💕 #calabacin

Una cena saludable y deliciosa

Además de por su sencillez, se trata de una receta que destaca por usar algunos ingredientes con muy poca carga calórica y otros con buen aporte de proteína.

El calabacín, con un alto contenido en agua y fibra, según datos de la Fundación Española de la Nutrición, aporta solo 14 kcal por cada 100 g y ayuda a la sensación de saciedad, además de sumar potasio y vitamina C.

El jamón añade proteína de calidad (del orden de 18 g por cada 100 g) con relativamente poca grasa, mientras que el queso en lonchas y el parmesano tienen un aporte proteico similar y suman calcio y algo de grasa saturada, por lo que conviene no excederse en la cantidad, o utilizar un queso bajo en grasa, si se busca una cena ligera.

En conjunto, es una receta baja en hidratos de carbono, que aporta unas 250 kcal y unos 14 gramos de proteína por ración.

Con qué acompañar los rollitos de calabacín para una cena completa

Para completar el menú de la cena sin complicarnos la vida, tenemos varias opciones que también son la mar de socorridas en las noches de verano.

Ensalada de tomate y albahaca. Cortamos tomates maduros en rodajas y los aliñamos con aceite de oliva, sal y unas hojas de albahaca fresca. La cena resultará más fresca y saciante sin apenas sumar calorías.

Cortamos tomates maduros en rodajas y los aliñamos con aceite de oliva, sal y unas hojas de albahaca fresca. La cena resultará más fresca y saciante sin apenas sumar calorías. Hummus con crudités . Trituramos garbanzos cocidos con tahini, limón, ajo y aceite de oliva hasta lograr una crema homogénea, y servimos con bastones de zanahoria y pepino para mojar.

. Trituramos garbanzos cocidos con tahini, limón, ajo y aceite de oliva hasta lograr una crema homogénea, y servimos con bastones de zanahoria y pepino para mojar. Gazpacho o salmorejo. Trituramos tomate, pimiento, pepino, ajo, sal al gusto, vinagre y aceite de oliva, para hacer un buen gazpacho. O podemos preparar un salmorejo rápido triturando tomate con miga de pan, sal, ajo, aceite y vinagre. Las dos opciones son puro verano.

Otras recetas fáciles con calabacín para el verano

El calabacín es, además, una hortaliza perfecta para preparar recetas ultrasencillas que apenas aportan calorías.

Calabacín a la plancha con limón . Cortamos el calabacín en rodajas y lo salteamos en la plancha con un poco de aceite hasta que esté dorado. Terminamos con un chorrito de zumo de limón y pimienta.

. Cortamos el calabacín en rodajas y lo salteamos en la plancha con un poco de aceite hasta que esté dorado. Terminamos con un chorrito de zumo de limón y pimienta. Crema de calabacín . Pochamos cebolla y calabacín troceados, cubrimos con caldo de verduras y trituramos hasta obtener una crema fina, que podemos enriquecer con un chorrito de nata o queso crema. Se puede servir fría como una vichysoisse y está deliciosa.

. Pochamos cebolla y calabacín troceados, cubrimos con caldo de verduras y trituramos hasta obtener una crema fina, que podemos enriquecer con un chorrito de nata o queso crema. Se puede servir fría como una vichysoisse y está deliciosa. Tortilla de calabacín. Salteamos calabacín en dados con un poco de cebolla, lo mezclamos con huevos batidos salpimentados y cuajamos la tortilla en la sartén como una tortilla tradicional.

Preguntas frecuentes

¿Puedo hacer esta receta sin freidora de aire? Sí, se puede hacer en un horno convencional, aunque el tiempo de cocción será algo mayor y puede que no sea la opción más apetecible para el verano.

¿Se puede sustituir el jamón por otro ingrediente? La cocinera emplea lonchas finas de jamón serrano, pero el jamón cocido o el jamón ibérico también funcionan bien. Otra opción es usar pechuga de pavo o beicon si es lo que tienes a mano en ese momento.

¿Puedo preparar los rollitos con antelación? No es aconsejable. Es una receta tan rápida que tampoco merece la pena.

¿Se pueden congelar? Es una receta rápida pensada para hacer y comer en el momento. En el congelador el calabacín pierde textura y el resultado al recalentar no va a estar tan rico.