Los chefs vascos coinciden: "El mejor guiso de carne no lleva tomate; se hace con 800 g de panceta y 800 g de patatas"

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Si piensas que el mejor guiso de carne se hace con la pieza más cara, Martín Berasategui y David de Jorge te demuestran que no tienes razón.

En uno de los programas de Robin Food, los dos cocineros vascos se remangaron para preparar lo que ellos mismos bautizaron como "guiso anticrisis". Un plato perfecto para cuando el bolsillo flaquea y apetece comer algo rico sin dejarse un dineral.

La solución es fácil. En vez de tirar de carne de vaca o de ternera, como manda el guion clásico de los guisos de carne, los chefs se van directos al cerdo.

Y no al lomo o al solomillo -que para un guiso resultarían secos-, sino a la panceta, una pieza humilde, barata y que, como ellos mismos reconocen, casi nunca se guisa porque suele acabar a la plancha dentro de un bocadillo.

Aquí, en cambio, se cocina a fuego lento hasta que quede muy tierna, y el resultado, según prometen, es de los que se recuerdan toda la temporada. Y debemos creerlo, pues los guisos de panceta son muy habituales en la cocina China y son una auténtica delicia.

El secreto está en cómo pedir la carne

El consejo más importante de Berasategui empieza a la hora de comprar. La panceta quedará bien en este guiso siempre que tenga una buena proporción de magro, es decir, de carne entreverada y no solo de grasa.

Es importante que tenga magro, insiste el cocinero, porque de lo contrario "se te convierte todo en grasa". Por eso recomienda indicárselo expresamente al carnicero.

Una panceta con demasiado tocino soltaría demasiada grasa durante la cocción que el guiso resultaría pesado y empalagoso. Con una pieza más magra, en cambio, la grasa se funde para dar sabor y untuosidad, mientras que el magro aporta cuerpo y esos bocados que se deshacen en la boca.

El truco para las patatas

Las patatas no se cortan con cuchillo, sino que se cascan, es decir, se rompen en trozos irregulares clavando la punta y tirando.

Con esto se rompe el tubérculo en vez de seccionarlo limpiamente, de modo que libera más almidón durante la cocción y ayuda a que el caldo espese ligeramente y quede más ligado.

Además, si los trozos son irregulares y hay algunos más pequeños, se desharán y aportarán aún más cremosidad.

Dicho esto, el guiso podría hacerse igual de bien sin patatas y se podría acompañar con un poco de arroz blanco.

De hecho, una opción que a mí me gusta mucho en este tipo de guisos cuando quiero hacer varias raciones es poner solo las patatas para las raciones que se van a comer en el día.

Así puedo guardar el resto sin las patatas, porque el guiso gana de un día para otro, pero las patatas sufren bastante en la nevera.

Ingredientes Ingredientes Panceta fresca de cerdo con buen magro, 800 g

Patata para guisar, 800 g

Cebolleta, 200 g

Zanahoria, 150 g

Ajo, 6 dientes

Vino tinto (un tempranillo joven), 1 botella

Caldo de carne o de ave, 1,5 l

Perejil fresco picado, cantidad necesaria

Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria

Sal, cantidad necesaria

Pimienta, cantidad necesaria Paso 1 Corta la panceta en trozos de unos 3 x 3 centímetros. Paso 2 Pela las zanahorias y la cebolleta y pícalas en brunoise; pica también el ajo muy fino y puedes retirarle el germen interior si quieres suavizar el sabor. Paso 3 Calienta una cazuela amplia a fuego fuerte con un poco de aceite de oliva. Paso 4 Dora los trozos de panceta por todos los lados sin moverlos en exceso, retíralos y resérvalos; retira el exceso de grasa de la cazuela. Paso 5 Pocha la zanahoria, la cebolleta y el ajo en la misma cazuela unos 5 minutos. Paso 6 Devuelve la panceta a la cazuela y sazona en este momento, no antes. Paso 7 Desglasa con el vino tinto y deja reducir 10 minutos. Paso 8 Añade el caldo y cuece a fuego suave durante 50 o 60 minutos. Paso 9 Casca las patatas peladas y lavadas sobre el guiso, en trozos grandes y algunos más pequeños, y cuece 40 minutos más, hasta que la patata y la carne estén tiernas. Paso 10 Rectifica de sal y pimienta y añade el perejil picado al final, junto con un hilo de aceite de oliva.

Guiso anticrisis

Preguntas frecuentes sobre los guisos de carne

¿Cuál es la mejor olla para hacer un guiso de carne? Lo ideal es una cazuela de fondo grueso que reparta el calor de forma uniforme y aguante bien la cocción larga.

El hierro fundido (tipo cocotte) y la cazuela de barro son las opciones clásicas, porque conservan el calor y favorecen un hervor suave y constante.

Si tienes prisa, la olla exprés reduce mucho los tiempos, aunque sacrifica parte del control sobre la textura final.

A mí me da buen resultado una opción intermedia, cuezo la carne a presión y cuando añado las patatas, continúo la cocción usando una tapa de olla normal.

¿Qué aceite conviene usar? El aceite de oliva virgen extra es la mejor elección por sabor y resistencia al calor.

Para el dorado inicial puedes usar un virgen extra de sabor más suave o, como en esta receta, aprovechar parte de la grasa que suelta la propia panceta.

¿Qué verduras se pueden añadir? Además de la base de cebolleta, zanahoria y ajo, admiten muy bien puerro, pimiento rojo o verde o apio, que aportan dulzor y cuerpo a la salsa.

Champiñones, setas o unos guisantes, si se incorporan al final, también funcionan si quieres enriquecer el plato.

¿Qué especias y hierbas le van bien? El laurel es casi obligatorio en cualquier guiso de carne. A partir de ahí, una cucharada de pimentón (dulce o picante), unos granos de pimienta negra, el clavo en pequeñas dosis y hierbas como el tomillo o el romero le van estupendamente.

Conviene añadirlas con moderación para que acompañen sin tapar el sabor de la carne.

¿Se puede congelar? Sí. Los guisos de carne aguantan bien la congelación durante dos o tres meses en un recipiente hermético.

Ahora bien, la patata congela regular, así que, para un resultado óptimo, congela solo la carne con su salsa y cuece o fríe unas patatas en el momento de servir.