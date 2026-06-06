Martín Berasategui, 66 años, chef: "El sándwich más bueno para cenar no lleva jamón; ponle 1/2 tomate y parmesano"

Por lo que sea, la cena puede acabar siendo la comida más complicada del día. Me refiero al momento de decidir qué cenar si no lo hemos planificado previamente. El cansancio después de la jornada y el calor no ayudan.

Pero en esa situación, un sándwich bien planteado puede ser una cena estupenda, equilibrada y con sabor, que nada tiene que ver con la comida basura. Es, de hecho, una de las maneras más cómodas de resolver una cena sin complicaciones cuando se quiere comer bien y rápido.

Martín Berasategui lo dejó claro hace años en Robin Food, el programa de David de Jorge, donde preparó un sándwich de tomate, mozzarella y parmesano que se prepara en pocos minutos y con muy pocos ingredientes.

El propio cocinero lo presentaba como una alternativa al sándwich tradicional de jamón y queso. Un bocado barato y fácil de hacer en casa, que se prepara en el tiempo en el que otro pone la mesa.

Un guiño a Italia

A juzgar por los ingredientes, este sándwich de Martín Berasategui se puede interpretar como un homenaje a la cocina italiana.

Tomate, mozzarella y albahaca son, exactamente, los tres elementos de la ensalada caprese; y con el toque de tomate frito, el queso fundido y la albahaca sobre una base de pan recuerda, inevitablemente, a una pizza margarita.

Solo que mucho más rápido de montar y más cómodo para una cena improvisada.

El plato se completa con una pequeña ensalada de rúcula aliñada con la vinagreta de vinagre de Módena, que aporta el toque fresco frente a la untuosidad del queso.

Es una cena ligera, económica y resultona que el propio cocinero recomienda para la primavera y el verano, ideal para esos días en que se busca algo sabroso sin pasar horas entre fogones.

La receta del sándwich de tomate de Berasategui

Para preparar dos sándwiches necesitamos: 4 rebanadas de pan de molde, 2 cucharaditas de mantequilla en pomada, 2 pizcas de sal, 6 hojas de albahaca, 8 lonchas muy finas de parmesano -unos 15 g-, 6 rodajas de tomate -medio tomate-, 2 cucharadas de tomate frito, 2 cucharaditas de aceite de oliva, 4 lonchas de mozzarella de una bola grande de 1 cm, aceite de oliva y vinagre de Módena al gusto, sal, pimienta y rúcula para acompañar.

Empezamos preparando la vinagreta y, para ello, mezclamos una cucharada de vinagre de Módena con tres de aceite de oliva y una pizca de sal.

Untamos con mantequilla un solo lado de cada rebanada de pan, espolvoreamos la sal y les damos la vuelta. Repartimos sobre el pan una cucharada de tomate frito, las láminas finas de parmesano y tres rodajas finas de tomate.

Añadimos un chorrito de aceite de oliva, espolvoreamos con sal y damos dos vueltas de molinillo de pimienta. Colocamos encima dos lonchas de mozzarella, una hoja de albahaca y un poco de vinagreta.

Cubrimos con otra rebanada de pan, con la cara untada de mantequilla siempre hacia el exterior. Doramos los sándwiches en una sartén, a fuego suave, unos 3 minutos por cada lado o hasta que tengan un bonito color dorado.

Acompañamos con la rúcula aliñada con el resto de la vinagreta.

Sandwich tomate-mozzarella

Preguntas frecuentes

¿Qué mozzarella es mejor para este sándwich? La de búfala es la opción que defiende Martín Berasategui, cortada en lonchas finas. Pero si solo encuentras una de leche de vaca, también te servirá. Lo importante es que la cortes en lonchas finas.

¿Se puede hacer en sandwichera en lugar de sartén? Sí, por supuesto. Lo importante no es el utensilio, sino mantener el calor suave para que el interior se funda mientras el pan se dora poco a poco sin quemarse.

En sandwichera, además, será más rápido al no tener que dorar primero un lado y después otro.

¿Cómo corto el parmesano si no tengo cortafiambres? No hace falta cortafiambres. Con un pelapatatas se sacan virutas muy finas de queso sin complicaciones.

¿Por qué se unta la mantequilla por la cara exterior del pan? Porque es la cara que toca la plancha o la sartén. La mantequilla ayuda a que el pan se dore de manera uniforme y quede más crujiente por fuera.

Es mejor ponerla en el pan en vez de en la sartén, porque así evitamos que se nos queme.

¿Con qué se puede acompañar para convertirlo en una cena completa? Además de la ensalada de rúcula, el propio Berasategui lo planteaba como un menú de verano acompañado de un buen gazpacho de entrante. Es ligero, fresco y se prepara con antelación.