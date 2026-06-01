Dani García, 50 años, chef: "El mejor sándwich para una cena rápida no lleva jamón, usa 4 huevos y algo de parmesano"

Hay noches en las que abrir la nevera para hacer la cena y no encontrarse con un gran surtido de ingredientes -algo mucho más habitual de lo que piensas- es justo lo que nos faltaba para que parezca que el día ha sido una derrota.

Pero, incluso con esas cuatro cosas que casi siempre hay, se puede preparar algo apañado que le acabe dando la vuelta al día. Con cuatro huevos, algunas rebanadas de pan de molde y poco más se puede montar una cena rápida y gourmet.

El chef Dani García, con una larga trayectoria reconocida con estrellas Michelin, ha compartido en su perfil de Instagram una receta que, según él mismo dice, no llega ni a cincuenta céntimos por ración.

Se trata de su versión del sándwich de egg salad, es decir, de ensaladilla de huevo.

La elaboración es elemental, solo que, en vez de meter el relleno entre dos rebanadas de pan, el chef aplasta el pan, lo enrolla sobre el relleno y le da un acabado en la sartén que es todo un acierto.

Un viaje por Estados Unidos y Japón

El sándwich de huevo no es un invento reciente ni exclusivo de ninguna cocina. En Estados Unidos, el egg salad sandwich es un fijo de las cafeterías y las fiambreras escolares.

Es comida reconfortante, barata y de despensa, el tipo de receta que casi todo el mundo se ha preparado alguna vez.

En Japón, ese mismo concepto ha alcanzado categoría de objeto de deseo. El tamago sando, el sándwich de huevo que se vende en las cadenas de tiendas de conveniencia, se ha convertido en un pequeño fenómeno gastronómico dentro y fuera del país.

Su seña de identidad es la textura, con una ensaladilla especialmente cremosa, a menudo elaborada con mayonesa japonesa, entre dos rebanadas de shokupan, un pan de molde blanco de miga tiernísima.

La propuesta de Dani García se inspira en esa tradición compartida, pero introduce un giro propio. En vez de servir el sándwich frío, como es lo habitual, lo enrolla y lo pasa por la sartén sobre un poco de parmesano rallado. El objetivo es crear una costra crujiente y con ella un contraste de texturas.

La receta del mejor sándwich de Dani García

Para preparar este sándwich-roll de ensalada de huevo para dos personas necesitamos: 4 huevos, 80 g de mayonesa, 1 cucharada y media de mostaza, 10 g de pepinillos, 1 cucharada de cebollino picado, queso parmesano rallado al gusto, pan de molde, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta.

Empezamos cociendo los huevos hasta dejarlos en el punto que nos gusten. Los escurrimos y dejamos en un bol con agua fría para enfriarlos antes de pelarlos. Una vez pelados, los picamos y los pasamos a un bol amplio.

Añadimos la mayonesa, la mostaza, un chorrito de aceite de oliva virgen extra, la sal, la pimienta, los pepinillos picados y el cebollino fresco. Mezclamos todo bien hasta conseguir una ensaladilla de huevo cremosa.

A continuación, aplastamos ligeramente las rebanadas de pan de molde con ayuda de un rodillo para poder enrollarlas mejor. Repartimos una buena cantidad de ensalada de huevo sobre el pan y enrollamos cada rebanada formando un rollito.

Espolvoreamos una hilera de parmesano rallado en la sartén y apoyamos el rollito sobre ella. Por último, marcamos los rolls hasta que el queso y el pan queden dorados y crujientes por fuera. Servimos enseguida.

Preguntas frecuentes

¿Cómo cocer un huevo duro perfecto? Lleva una cazuela con agua a ebullición, baja un poco el fuego para que hierva sin borbotones violentos e introduce los huevos con cuidado con ayuda de una cuchara.

A partir de ahí, cuenta unos diez minutos para un huevo completamente cuajado y con la yema firme; si lo prefieres con el centro algo más jugoso, entre ocho y nueve minutos bastan.

Conviene usar huevos a temperatura ambiente para que no se agriete la cáscara y respetar el tiempo, porque cocerlos de más es lo que provoca ese cerco grisáceo alrededor de la yema.

¿Cómo pelar los huevos duros sin esfuerzo? El truco más extendido es cortar la cocción cuanto antes. En cuanto saques los huevos, pásalos a un recipiente con agua muy fría para que la membrana interior se despegue de la clara.

Después, golpea suavemente el huevo por toda su superficie y hazlo rodar sobre la encimera para resquebrajar la cáscara y empieza a pelarlo por el extremo más plano, donde suele haber una cámara de aire.

Como dato a tener en cuenta, los huevos con unos días en la nevera se pelan mucho mejor que los muy frescos.

¿Se puede preparar la ensalada de huevo con antelación? Sí. La ensalada de huevo aguanta bien un día o dos en la nevera dentro de un recipiente hermético, así que puedes tenerla lista de antemano y montar el sándwich en el último momento.

¿Con qué se puede sustituir el parmesano? La clave para que se forme la costra crujiente es usar un queso curado y seco, con poca humedad. Además del parmesano sirven el grana padano o un buen queso manchego de oveja curado rallado.