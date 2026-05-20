Dani García (50), chef: "El gazpacho perfecto no lleva pan ni agua; se hace con 2 tipos de tomate, ajo y 10 ml de vinagre"

El chef Dani García en un montaje de El Español iStock

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Cuando el termómetro supera los 30 grados, la cocina es el último sitio donde apetece estar, eso es así.

Y, en esos días, el gazpacho resuelve la papeleta en cuestión de minutos. Pocas recetas ofrecen tanto en verano con tan poco esfuerzo. Un plato fresco, nutritivo, cargado de vitaminas y antioxidantes, que se prepara sin tener que encender un solo fuego.

Es, probablemente, la solución más inteligente que la cocina española ha dado a la temporada estival. Sin embargo, según Dani García, mucha gente comete un error al prepararlo.

En un vídeo compartido en su canal de YouTube, el cocinero marbellí insistía de nuevo en que su gazpacho no lleva agua ni pan.

Si nos paramos a pensarlo un poco, su decisión tiene una lógica aplastante. "Es, en el fondo, incongruente; añades agua para que se ponga líquido, añades pan para que espese. No añades ninguna de las dos y tenemos el sabor puro", explica.

Los trucos para que el gazpacho esté más rico

La clave de un buen gazpacho está en la maceración. Dani García trocea los tomates, los mezcla con el resto de los ingredientes y los aliña con sal, aceite de oliva virgen extra y vinagre de Jerez y deja reposar todo durante unas 8 horas en la nevera.

Durante ese tiempo, la sal actúa como agente osmótico, extrae el agua de vegetación del tomate, un líquido que concentra mucho más sabor que el agua del grifo.

"Esta agüita es la buena", señala el chef. Ese jugo liberado por los propios tomates es el único líquido que necesita el gazpacho para alcanzar la textura adecuada.

El segundo truco es utilizar dos variedades de tomate. Por un lado, tomate en rama maduro como base principal y, por otro, una cuarta parte de tomate cherry.

Aparte de eso, el gazpacho no necesita mucho más. "La presencia del ajo, el pimiento verde y la cebolla es anecdótica, simplemente un poco de aroma; si nos pasamos, se vuelve agresivo", advierte.

Ingredientes Ingredientes Tomate maduro en rama, 700 g

Tomate cherry en rama, 200 g

Aceite de oliva virgen extra, 40 ml

Vinagre de Jerez, 10 ml

Sal, 5 g

Diente de ajo, ¼

Pimiento verde, un trozo pequeño

Cebolla, 10 g

Fresas, 200 g

Queso feta, cantidad necesaria

Cebollino, cantidad necesaria Paso 1 Lava los tomates. Trocea los grandes en cuartos y los pequeños por la mitad. Pela y pica la cebolla, el ajo y el pimiento verde en trozos pequeños. Paso 2 Mezcla todos los ingredientes troceados en un bol grande. Aliña con la sal, el aceite y el vinagre de Jerez. Paso 3 Tapa el bol con film transparente y deja macerar en la nevera un mínimo de 8-9 horas, preferiblemente toda la noche, para que el tomate suelte su agua. Paso 4 Tritura todo a máxima potencia durante 5 minutos con batidora de vaso hasta obtener una textura cremosa y homogénea. Paso 5 Cuela el gazpacho con un colador fino para retirar pieles y semillas. Rectifica de sal si es necesario. Paso 6 Reparte el gazpacho en cuencos individuales. Paso 7 Corta las fresas en láminas finas y desmenuza el queso feta. Corona cada plato con las fresas, el queso, unos bastones de cebollino y un chorreón generoso de aceite de oliva.

El mejor GAZPACHO y todos los trucos para hacerlo

Preguntas frecuentes

¿Se puede hacer el gazpacho sin macerar? Sí, si hay prisa, se puede triturar directamente, pero el reposo hace que el sabor sea más intenso.

¿Por qué no lleva pepino? Dani García prescinde del pepino porque considera que aporta una agresividad gustativa excesiva que enmascara el sabor del tomate. Además, hay mucha gente a la que le repite, pero si a ti te gusta, adelante.

¿Cuánto tiempo dura el gazpacho en la nevera? Bien conservado en un recipiente hermético, aguanta en perfectas condiciones entre 2 y 3 días. Pasado ese tiempo puede perder frescura y modificar su sabor.

¿Es necesario colar el gazpacho? Depende de si no te importa que tenga una textura algo más rústica o si prefieres una textura más fina y elegante.