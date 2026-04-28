El picoteo fácil y saludable que recomiendan los mejores expertos: solo con una lata de sardinas y en 10 minutos

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Las sardinas son uno de los alimentos más simples y a la vez completos que existen. Ricas en vitaminas, minerales y ácidos grasos omega-3, su perfil nutricional es aplaudido entre los expertos. Por si no fuera suficiente, su forma más común de consumo —en lata— las convierten en un aliado imprescindible a la hora de cocinar, ya que facilita la tarea de cualquiera que no se lleve demasiado bien con los fogones.

El sencillo gesto de tirar de la anilla de la lata de conserva abre un infinito mundo de posibilidades que van desde ser el relleno del más humilde bocadillo, darle un poco de vidilla a una pasta insulsa, o convertirse en el cracker saludable que parece ser el último snack viral que se comparte por Instagram.

El mérito hay que reconocérselo a la experta en recetas antiinflamatorias y divertidas, Andrea Pont Capell, que hace unos días compartía la preparación en su perfil. Tras ella, otros usuarios se sumaron a reproducir el 'experimento', que no requiere ni esfuerzo ni tiempo.

"Las sardinas ya son uno de los alimentos más completos que existen… pero casi siempre las comemos de la misma forma" advierte Pont. De ahí que haya optado por transformarlas en algo "totalmente diferente: crujientes, fáciles y llenas de sabor". Al evitar el consumo tradicional, se logra disfrutar de un alimento funcional de una manera innovadora y sumamente sabrosa.

Su saludable alternativa, para la que no se necesita prácticamente añadir ningún otro ingrediente, podría funcionar de sustituto a esas tristes tortillas de arroz de herbolario que siempre acaban en el fondo del cajón, como tostada para untar divertidos dips o como bocaditos crujientes que aporten a ensaladas, pastas o cremas de verduras algo más de textura y sabor.

El proceso, que no te quitará más de cinco minutos, consiste en escurrir, triturar y condimentar el pescado con ajo, pimienta y cúrcuma hasta formar una masa homogénea. Extendida la mezcla y horneadas, hecha la magia. Se trata de lograr que un alimento funcional se convierta también en una manera divertida de comer pescado.

Tras hornear la mezcla, se obtienen galletas saladas tipo crackers que destacan por su alto contenido en proteínas y omega-3. Esta receta se propone como una opción ideal para quienes siguen una dieta cetogénica y buscan nuevas texturas.

Crackers de sardinas