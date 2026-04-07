'Allipebre': el guiso de pescado de Valencia que se remonta al siglo XVII y se cocina con 1 kg de patatas y 40 g de almendras

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Hay un guiso valenciano que conquista el corazón de quien lo prueba: el allipebre. Se trata de un guiso humilde de ajo, anguilas y pimentón nacido en las orillas de la Albufera que ha pasado de comida de pescadores a todo un símbolo culinario.

Su origen se sitúa en los pueblos ribereños de la Albufera —sobre todo El Palmar y el puerto de Catarroja—, cuando la anguila era baratísima y abundante.

Los pescadores, que vivían casi de lo que daba el lago, empezaron a guisar las anguilas frescas con pimentón, ajo y agua, y más tarde añadieron patata, creando un plato calórico, barato y muy sabroso.

Las fuentes históricas apuntan a un origen bajomedieval o de Edad Moderna temprana, con referencias claras desde, al menos, el siglo XVII. El plato está ligado a la regulación de la pesca tras la conquista de Jaime I y a una tradición transmitida de forma oral durante siglos.

Mucho antes de convertirse en reclamo turístico, el allipebre era comida cotidiana de barca y alquería: un guiso para entrar en calor después de una jornada de pesca en la laguna.

El nombre procede del valenciano y significa literalmente "ajo y pimentón" (all = ajo, pebre = pimentón/guindilla), es decir, la base aromática sobre la que se construye el guiso.

La receta clásica se prepara en cazuela de barro, con anguila, patata, ajo, pimentón, aceite, agua, guindilla y sal, sin más aderezos. El resultado es un plato denso, de sabor profundo y ligeramente picante, que se come a cucharadas, pero se disfruta sobre todo con pan: la liturgia manda saborear el plato rebañando bien la salsa.

Allipebre, el mítico guiso valenciano de pescado

El departamento de turismo gastronómico de la Comunitat Valenciana ha compartido la receta típica del allipebre de anguila que también puede elaborarse con otros pescados "y obtener un resultado igual de sabroso". Todos los detalles, justo a continuación.

Ingredientes Ajo, 1 cabeza

Anguila troceada limpia, 1 kilo

Patata, 1 kilo

Almendra molida, 40 g

Guindillas secas rojas o cayenas, 2 o 3

Laurel, 2 hojas

Pimentón dulce

Aceite de oliva Paso 1 Pela y trocea las patatas en dados aproximadamente de unos tres-cuatro centímetros, rompiéndolas en trozos con bordes irregulares para que suelten un poco más de almidón y espesen el caldo. Resérvalas en un bol con agua. Paso 2 En una cazuela (preferentemente de barro) pon a hervir agua junto con un puñado de sal, hojas de laurel y tres dientes de ajo enteros sin pelar. Cuando el agua comience a hervir, échala donde tienes reservada la patata y añade la patata a la olla que está en el fuego. Paso 3 Agrega las anguilas cortadas y limpias al agua junto con las patatas. Mientras está cociendo la patata junto con la anguila, echa las dos guindillas o cayenas al agua. Paso 4 En una sartén aparte, pon unos 30 ml de aceite a calentar. Cuando el aceite tenga algo de temperatura, sofríe la almendra molida junto con otros tres dientes de ajo que habremos triturado previamente, dándole vueltas a este sofrito para que no se dore en exceso. Paso 5 Una vez dorado, retira del fuego la sartén y, con el aceite aún caliente y sin dejar de removerlo, añade el pimentón dulce al sofrito, dando vueltas durante unos 10 segundos más, y luego lo incorporas a la cazuela donde están la anguila y la patata cociendo. Es importante que retires la cazuela momentáneamente del fuego para evitar que, al incorporar el sofrito a nuestro guiso, salte el aceite. Paso 6 Ahora, con todos los ingredientes en la cazuela, llévala al fuego y déjala hervir unos 10-15 minutos aproximadamente a fuego medio, con cuidado de que la patata no se deshaga, ni la anguila. Prueba el caldo, rectifica la sal y listo.

Allipebre. Turismo Comunitat Valenciana

Dudas frecuentes sobre el allipebre