Los chefs lo tienen claro: una buena tortilla de patatas se hace con cebolla, 6 huevos medianos y 3 yemas
La receta de la tortilla de patatas del chef Nino Redruello es una de las más queridas del panorama gastronómico.
Más información: Ni aceite ni microondas: el sencillo método de las abuelas para 'salvar' una tortilla de patatas que se ha quedado seca.
- Comensales: 4
En España, pocas recetas despiertan tanta pasión, debate y orgullo como la tortilla de patatas. Es un plato sencillo en apariencia, pero encierra una complejidad cultural que la eleva a símbolo nacional.
Su versatilidad, su carácter doméstico y su poder de congregar alrededor de la mesa la convierten en una receta que trasciende la cocina: es historia, costumbre y emoción.
Aunque su creación exacta sigue siendo motivo de disputa, la versión más aceptada sitúa su nacimiento en el siglo XIX, en Navarra o en Extremadura, como respuesta a la escasez y la necesidad de un plato nutritivo.
Con ingredientes económicos y disponibles en cualquier despensa, la tortilla pronto se convirtió en alimento cotidiano, viajando desde los hogares campesinos a las mesas urbanas.
Pero, ¿con cebolla o sin cebolla? Los defensores de la primera sostienen que aporta jugosidad y dulzor; los segundos reivindican la pureza del sabor de la patata y el huevo. Lo cierto es que ambas versiones conviven, y cada una representa un fragmento del gusto, la tradición y la identidad personal o regional.
La tortilla de patatas de Nino Redruello
El chef Nino Redruello, líder de restaurantes de éxito como La Ancha, Fismuler, Armando o Las Tortillas de Gabino, entre otros, tiene una receta de tortilla de patatas que ha conquistado a miles de comensales. En su caso, él se decanta por agregar cebolla, y el cariño de sus comensales avala esta decisión. Tenéis todos los ingredientes de este plato y el paso a paso de su elaboración justo a continuación.
Ingredientes
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Patatas agrias o de freír de tamaño mediano, 6
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Huevos camperos código 01, 6
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Yemas de huevo. 3
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Cebolla blanca mediana, 1
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Aceite 0'4, 300 ml (200 para confitar la patata y 100 para la cebolla)
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Sal fina, al gusto
Paso 1
Corta las patatas en trozos iguales. Luego póchalas y déjalas dorar en una sartén antiadherente.
Paso 2
Una vez doraditas, retíralas y deja que reposen, y mientras pela y corta la cebolla en tiras finas.
Paso 3
Ahora, en otra sartén, fríe la cebolla en aceite a temperatura media hasta que quede dorada. Luego retírala y reserva.
Paso 4
En un bol, bate los huevos con las tres yemas y sazónalos. Sazona también la patata y la cebolla por separado.
Paso 5
Mezcla la patata, la cebolla y los huevos y deja que repose todo cinco minutos.
Paso 6
Al mismo tiempo, calienta la sartén y, una vez caliente, agrega un poco de aceite. Después vuelca sobre la sartén la mezcla de la patata, la cebolla y el huevo. Déjalo tal cual caiga unos segundos y luego haz vuelta y vuelta por cada lado. Tiene que quedar dorada por fuera, pero jugosa por dentro.
Paso 7
Hecho esto, deja que repose unos minutos antes de emplatarla y servirla para que se asienten los sabores y la textura.
Dudas frecuentes sobre la tortilla de patatas
Ingredientes
- Patatas agrias o de freír de tamaño mediano, 6
- Huevos camperos código 01, 6
- Yemas de huevo. 3
- Cebolla blanca mediana, 1
- Aceite 0'4, 300 ml (200 para confitar la patata y 100 para la cebolla)
- Sal fina, al gusto
Paso 1
Corta las patatas en trozos iguales. Luego póchalas y déjalas dorar en una sartén antiadherente.
Paso 2
Una vez doraditas, retíralas y deja que reposen, y mientras pela y corta la cebolla en tiras finas.
Paso 3
Ahora, en otra sartén, fríe la cebolla en aceite a temperatura media hasta que quede dorada. Luego retírala y reserva.
Paso 4
En un bol, bate los huevos con las tres yemas y sazónalos. Sazona también la patata y la cebolla por separado.
Paso 5
Mezcla la patata, la cebolla y los huevos y deja que repose todo cinco minutos.
Paso 6
Al mismo tiempo, calienta la sartén y, una vez caliente, agrega un poco de aceite. Después vuelca sobre la sartén la mezcla de la patata, la cebolla y el huevo. Déjalo tal cual caiga unos segundos y luego haz vuelta y vuelta por cada lado. Tiene que quedar dorada por fuera, pero jugosa por dentro.
Paso 7
Hecho esto, deja que repose unos minutos antes de emplatarla y servirla para que se asienten los sabores y la textura.
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¿Cuántos huevos por cada cantidad de patatas? Suele funcionar 1 huevo grande por cada 100 g de patata pelada.
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¿Cómo corto las patatas? En láminas finas o en dados pequeños, regulares, para que se cocinen igual y se integren bien con el huevo.
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¿A qué temperatura va el aceite de las patatas? Caliente pero sin humear; deben burbujear suave y ablandarse sin tostarse en exceso.
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¿Tengo que escurrir bien las patatas del aceite? Sí, si no escurres quedará grasienta; conviene dejarlas escurrir un rato antes de mezclarlas con el huevo.
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¿Cómo evitar que la tortilla se rompa al darle la vuelta? Usa sartén antiadherente en buen estado, un plato liso un poco mayor que la sartén y gira con decisión y de una sola vez.
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¿Cómo consigo que quede jugosa por dentro? Retírala del fuego cuando el centro aún esté ligeramente tembloroso y la superficie elástica al tacto, dejando que termine de hacerse con el calor residual.
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¿Qué errores la estropean más a menudo? Usar malas patatas o poco aceite, cortar irregular, sobrebatir el huevo, no escurrir, una sartén mala, aceite frío o muy caliente y pasarla de cocción.