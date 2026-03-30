Los chefs lo tienen claro: una buena tortilla de patatas se hace con cebolla, 6 huevos medianos y 3 yemas

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Comensales: 4

En España, pocas recetas despiertan tanta pasión, debate y orgullo como la tortilla de patatas. Es un plato sencillo en apariencia, pero encierra una complejidad cultural que la eleva a símbolo nacional.

Su versatilidad, su carácter doméstico y su poder de congregar alrededor de la mesa la convierten en una receta que trasciende la cocina: es historia, costumbre y emoción.

Aunque su creación exacta sigue siendo motivo de disputa, la versión más aceptada sitúa su nacimiento en el siglo XIX, en Navarra o en Extremadura, como respuesta a la escasez y la necesidad de un plato nutritivo.

Con ingredientes económicos y disponibles en cualquier despensa, la tortilla pronto se convirtió en alimento cotidiano, viajando desde los hogares campesinos a las mesas urbanas.

Pero, ¿con cebolla o sin cebolla? Los defensores de la primera sostienen que aporta jugosidad y dulzor; los segundos reivindican la pureza del sabor de la patata y el huevo. Lo cierto es que ambas versiones conviven, y cada una representa un fragmento del gusto, la tradición y la identidad personal o regional.

La tortilla de patatas de Nino Redruello

El chef Nino Redruello, líder de restaurantes de éxito como La Ancha, Fismuler, Armando o Las Tortillas de Gabino, entre otros, tiene una receta de tortilla de patatas que ha conquistado a miles de comensales. En su caso, él se decanta por agregar cebolla, y el cariño de sus comensales avala esta decisión. Tenéis todos los ingredientes de este plato y el paso a paso de su elaboración justo a continuación.

Ingredientes Patatas agrias o de freír de tamaño mediano, 6

Huevos camperos código 01, 6

Yemas de huevo. 3

Cebolla blanca mediana, 1

Aceite 0'4, 300 ml (200 para confitar la patata y 100 para la cebolla)

Sal fina, al gusto Paso 1 Corta las patatas en trozos iguales. Luego póchalas y déjalas dorar en una sartén antiadherente. Paso 2 Una vez doraditas, retíralas y deja que reposen, y mientras pela y corta la cebolla en tiras finas. Paso 3 Ahora, en otra sartén, fríe la cebolla en aceite a temperatura media hasta que quede dorada. Luego retírala y reserva. Paso 4 En un bol, bate los huevos con las tres yemas y sazónalos. Sazona también la patata y la cebolla por separado. Paso 5 Mezcla la patata, la cebolla y los huevos y deja que repose todo cinco minutos. Paso 6 Al mismo tiempo, calienta la sartén y, una vez caliente, agrega un poco de aceite. Después vuelca sobre la sartén la mezcla de la patata, la cebolla y el huevo. Déjalo tal cual caiga unos segundos y luego haz vuelta y vuelta por cada lado. Tiene que quedar dorada por fuera, pero jugosa por dentro. Paso 7 Hecho esto, deja que repose unos minutos antes de emplatarla y servirla para que se asienten los sabores y la textura.

¿Cuántos huevos por cada cantidad de patatas? Suele funcionar 1 huevo grande por cada 100 g de patata pelada.

¿Cómo corto las patatas? En láminas finas o en dados pequeños, regulares, para que se cocinen igual y se integren bien con el huevo.

¿A qué temperatura va el aceite de las patatas? Caliente pero sin humear; deben burbujear suave y ablandarse sin tostarse en exceso.

​¿Tengo que escurrir bien las patatas del aceite? Sí, si no escurres quedará grasienta; conviene dejarlas escurrir un rato antes de mezclarlas con el huevo.

¿Cómo evitar que la tortilla se rompa al darle la vuelta? Usa sartén antiadherente en buen estado, un plato liso un poco mayor que la sartén y gira con decisión y de una sola vez.

¿Cómo consigo que quede jugosa por dentro? Retírala del fuego cuando el centro aún esté ligeramente tembloroso y la superficie elástica al tacto, dejando que termine de hacerse con el calor residual.​

​¿Qué errores la estropean más a menudo? Usar malas patatas o poco aceite, cortar irregular, sobrebatir el huevo, no escurrir, una sartén mala, aceite frío o muy caliente y pasarla de cocción.



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