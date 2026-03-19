Juan Carlos Jiménez, chef de la mejor torrija salada de España: "Mi receta se hace con 200 g de patatas y 50 g de mantequilla"
Un plato creativo para comer las famosas torrijas de una forma diferente.
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El restaurante vallisoletano Azul Mediterráneo se ha alzado esta semana con el primer premio en la categoría de Torrija Salada en el I Concurso Nacional 'La Mejor Torrija de España', un certamen impulsado por la Diputación de Valladolid a través de su marca de calidad Alimentos de Valladolid.
El concurso tiene como objetivo poner en valor uno de los dulces más emblemáticos de la tradición gastronómica española y fomentar la creatividad de los profesionales de la hostelería y la pastelería.
En esta primera edición, cocineros, pasteleros y alumnos de escuelas de cocina de toda España compitieron en tres categorías: torrija tradicional, innovadora y salada.
En este contexto, Azul Mediterráneo ha logrado imponerse en la categoría de Torrija Salada con su creación 'Torrija a la Importancia', una propuesta que reinterpreta este icono de la repostería en clave gastronómica.
La elaboración parte de un guiso de capón cocinado lentamente con verduras, que se combina con un cremoso de patata y se introduce en un pan brioche previamente secado.
Tras reposar durante 24 horas en el propio caldo para intensificar su sabor, la torrija se pasa por huevo y se fríe hasta lograr una textura dorada y crujiente.
El conjunto se completa con una salsa verde especiada y un aire ligero de coco y piparras, aportando frescura y contraste a un bocado complejo y elegante.
Este nuevo reconocimiento se suma a la trayectoria ascendente del restaurante, inaugurado en 2022 y dirigido por el chef Juan Carlos Jiménez Pradas y el empresario Beto García, cuya propuesta culinaria combina tradición mediterránea (arroces de autor), producto y creatividad contemporánea (platos de alta cocina).
Entre otros de sus logros más recientes se encuentra el Pincho de Oro en el XXVII Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid 2025 con su tapa 'Principino', además de otros reconocimientos en certámenes regionales y nacionales.
Con este premio en el I Concurso Nacional de Torrijas, el restaurante vallisoletano consolida su posición como uno de los proyectos gastronómicos más dinámicos de la ciudad, capaz de moverse con solvencia tanto en el terreno de la cocina creativa como en la reinterpretación de recetas tradicionales.
Torrija a la importancia
El chef Juan Calros Jiménez ha compartido con Cocinillas El Español su plato ganador; una receta muy elaborada que un buen apasionado de la cocina puede replicar en su casa si dedica tiempo y mimo. Todos los detalles, a continuación.
Ingredientes
- Capón, 5 kg
- Cebolletas, 3
- Pimiento rojo, 1
- Patatas, 200 g
- Mantequilla de cabra, 50 g
- Pan brioche seco y cortado en cilindro, 1
- Huevos, 2
- Ajos, 5
- Maicena
- Perejil, 20 g
- Ras el Hanout, al gusto
- Leche de coco, 1 litro
- Piparras, 100 g
Paso 1
Despieza y guisa en el horno el capón junto con el pimiento rojo y las cebolletas. Deja que se cocine todo 1 hora y 15 minutos y luego deshuesa el capón.
Paso 2
Ahora pon a hervir las patatas con una parte de agua y otra parte del caldo resultante de asar el capón. Una vez cocidas, reserva el caldo de cocción, tritura las patatas con la mantequilla y pásalas 2 veces por un colador.
Paso 3
Rellena el pan cortado con el cremoso de patata y con el guiso de capón y déjalo en el caldo de la cocción de las patatas durante 24 horas.
Paso 4
Al día siguiente, pasa las torrijas por huevo y fríelas.
Paso 5
Para la salsa verde, lamina y pocha los ajos, añade maicena, caldo de cocción del capón junto con el 'ras al hanout' y perejil. Deja cocer unos minutos hasta que la torrija se empape bien en la salsa.
Paso 6
Por otra parte, haz una infusión de leche de coco y piparras y añade sucro (un emulsionante) para hacer un aire estable.
Paso 7
Para emplatar, pon en el fondo del plato la salsa verde, encima la torrija y decora con brotes verdes y un poco del aire de leche de coco y piparras en un lado del plato.