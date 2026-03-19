Juan Carlos Jiménez, chef de la mejor torrija salada de España: "Mi receta se hace con 200 g de patatas y 50 g de mantequilla"

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El restaurante vallisoletano Azul Mediterráneo se ha alzado esta semana con el primer premio en la categoría de Torrija Salada en el I Concurso Nacional 'La Mejor Torrija de España', un certamen impulsado por la Diputación de Valladolid a través de su marca de calidad Alimentos de Valladolid.

El concurso tiene como objetivo poner en valor uno de los dulces más emblemáticos de la tradición gastronómica española y fomentar la creatividad de los profesionales de la hostelería y la pastelería.

En esta primera edición, cocineros, pasteleros y alumnos de escuelas de cocina de toda España compitieron en tres categorías: torrija tradicional, innovadora y salada.

En este contexto, Azul Mediterráneo ha logrado imponerse en la categoría de Torrija Salada con su creación 'Torrija a la Importancia', una propuesta que reinterpreta este icono de la repostería en clave gastronómica.

La elaboración parte de un guiso de capón cocinado lentamente con verduras, que se combina con un cremoso de patata y se introduce en un pan brioche previamente secado.

Tras reposar durante 24 horas en el propio caldo para intensificar su sabor, la torrija se pasa por huevo y se fríe hasta lograr una textura dorada y crujiente.

El conjunto se completa con una salsa verde especiada y un aire ligero de coco y piparras, aportando frescura y contraste a un bocado complejo y elegante.

Este nuevo reconocimiento se suma a la trayectoria ascendente del restaurante, inaugurado en 2022 y dirigido por el chef Juan Carlos Jiménez Pradas y el empresario Beto García, cuya propuesta culinaria combina tradición mediterránea (arroces de autor), producto y creatividad contemporánea (platos de alta cocina).

Entre otros de sus logros más recientes se encuentra el Pincho de Oro en el XXVII Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid 2025 con su tapa 'Principino', además de otros reconocimientos en certámenes regionales y nacionales.

Con este premio en el I Concurso Nacional de Torrijas, el restaurante vallisoletano consolida su posición como uno de los proyectos gastronómicos más dinámicos de la ciudad, capaz de moverse con solvencia tanto en el terreno de la cocina creativa como en la reinterpretación de recetas tradicionales.

Torrija a la importancia

El chef Juan Calros Jiménez ha compartido con Cocinillas El Español su plato ganador; una receta muy elaborada que un buen apasionado de la cocina puede replicar en su casa si dedica tiempo y mimo. Todos los detalles, a continuación.